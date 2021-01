Melania Knauss Trump a assumé son rôle de première dame américaine comme une énigme. Personne ne savait comment l’ancienne mannequin slovène devenue la troisième épouse de Donald J. Trump allait s’adapter à un rôle que Michelle Obama a redéfini.

Même lorsque le mari de Melania Trump a ignoré les traditions de ses prédécesseurs, elle dans un premier temps, il a essayé de suivre les traces de ses prédécesseurs après son arrivée à Washington de New York des mois après le président: a embauché du personnel, a parlé de la garde d’enfants en tant que mère d’un jeune fils et a trouvé des raisons de le soutenir alors que l’attention qu’il recevait était souvent pour les tenues de créateurs qu’il portait lors de ses apparitions publiques.

Mais au fil des années leurs efforts ont perdu de leur élan, blessée par une série d’émissions promues par son mari et aussi par les désastres de relations publiques qu’elle a causés et l’hostilité qu’elle ressentait de la part des médias. Comme le président, il a commencé à accorder moins d’attention aux courtoisies traditionnelles: l’épisode peut-être le plus mémorable de ce désintérêt a été celui de sa diffusion. un audio dans lequel il a dit, d’une manière impolie, qu’il ne pouvait pas supporter les décorations de Noël de la Maison Blanche.

Dans un état que les responsables de la Maison Blanche ont appelé à la surprise après les élections de novembre 2020, la première dame s’est jointe à son mari pour insister sur le fait qu’il avait effectivement gagné. Mais à la nouvelle année, elle cherchait déjà une maison en Floride et quand une foule a attaqué le Capitole et que les fausses accusations du président ont finalement été réduites au silence, elle était déjà très absente émotionnellement.

Il n’a pas contacté la première dame entrante, Jill Biden, pour coordonner les questions de transition, ni fait aucun effort pour lui offrir une visite de la Maison Blanche, comme les premières dames sortantes sont habituées. Au lieu de, Melania Trump s’est concentrée sur l’emballage de la Maison Blanche alors même que son mari essayait d’arrêter le temps.

Les Trump sont arrivés ce mercredi à Palm Beach (Floride), où ils résideront lorsqu’ils quitteront leurs fonctions publiques (.)

Après avoir enduré quatre ans de troubles – rapports sur l’infidélité de son mari, un problème rénal qui a nécessité une hospitalisation et des rumeurs jamais prouvées selon lesquelles elle ne vivait pas à la Maison Blanche – ce qui a été le plus mémorable à la fin, c’est à quel point Melania Trump semblait différente de son mari et à quel point elle lui ressemblait.

La semaine dernière, alors que le pays était sous le choc des troubles du Capitole, Melania Trump a utilisé sa plate-forme en partie pour se venger. Elle regrettait les ragots qui s’étaient répandus à son sujet, qui confondaient la plupart d’entre eux, qui ne comprenaient pas à quoi elle faisait référence. Il s’est avéré qu’il faisait référence à Stephanie Winston Wolkoff, une ancienne collaboratrice qui a publié un mémoire peu flatteur sur leur relation et qui a publié des enregistrements de leurs conversations.

Winston Wolkoff avait écrit une chronique d’opinion dénonçant Trump après l’émeute du 6 janvier, un article que presque personne n’avait remarqué jusqu’à ce qu’elle attire l’attention sur lui. En tant que première dame, Trump a publié plus de déclarations sur Winston Wolkoff que sur presque tout autre sujet..

Une porte-parole de Melania Trump n’a pas répondu aux questions mardi.

“Je trouve honteux qu’il y ait eu autour de ces événements tragiques des commérages obscènes, des attaques personnelles injustifiées et des accusations fausses et trompeuses contre moi, par des personnes qui ont un agenda et qui cherchent à être pertinentes”, a écrit Melania Trump dans un communiqué publié. sur le site officiel de la Maison Blanche.

Lundi, le ton de Melania Trump avait changé dans une vidéo d’adieu. Elle a fait la promotion de son exercice en tant que première dame et de la plate-forme qu’elle a créée, Be Best, et a de nouveau demandé au reste du pays de défendre les mêmes idéaux que son mari a ignorés pendant quatre ans.

“Profitez de chaque occasion pour montrer de la considération aux autres”, a déclaré Trump. «Je demande à tous les Américains d’être les ambassadeurs de Be Best à chaque occasion. Puissiez-vous vous concentrer sur ce qui nous unit, puissiez-vous vous élever au-dessus de ce qui nous divise, puissiez-vous toujours choisir l’amour sur la haine, la paix sur la violence et les autres sur vous-même. “

Les amis de la première dame disent qu’elle est une meilleure personne que ce que le pays pourrait percevoir, qu’elle a parfois essayé – sans succès – d’avoir une influence modératrice sur son mari et qu’elle était bouleversée par la façon dont elle a géré les derniers mois du couple à la Maison Blanche. .

“Melania est et continuera d’être la plus populaire des Trump”, a déclaré Kellyanne Conway, ancienne conseillère du président, dans une interview. «Il utilisera sa plateforme pour le bien des autres. En tant que première dame, elle était pleinement engagée, mais elle n’était pas surexposée. Il y a encore de la curiosité et du mystère autour d’elle ».

Publiquement, cependant, elle a montré un côté que les critiques trouvaient frustrant et cruel et, comme son mari, dramatiquement indulgent.. En 2018, de retour d’une visite dans une ville frontalière du Texas où elle a eu une rencontre avec des enfants migrants détenus, Melania Trump a fait sa déclaration de mode la plus explicite en portant une veste avec une phrase imprimée dans le dos: «Je m’en fiche. et à toi?”. Des mois plus tard, Trump a tenté de justifier son choix dans une interview, seulement pour dire qu’elle était “la personne la plus harcelée au monde” lors d’un voyage en Afrique. Sa réputation ne s’est jamais remise de cet épisode. Alors qu’à divers moments de la présidence de son mari, Melania Trump jouissait d’une cote de popularité plus élevée que lui, ces explosions de popularité n’ont jamais duré longtemps.

Melania et sa pronda controversée: “Je m’en fous, n’est-ce pas?” (.)

“Je pense qu’elle n’est jamais sortie de l’ombre de son mari pour diverses raisons”, a déclaré Katherine Jellison, professeur d’histoire à l’Université de l’Ohio qui étudie les premières dames. «Les moments où il a essayé de définir une identité plus indépendante de lui ne semblaient tout simplement pas durer.

Elle ne s’est jamais sentie à l’aise à WashingtonCeux qui la connaissent l’ont dit et ça s’est montré. Il a commencé la présidence craignant les risques pour la sécurité personnelle, ont dit ses amis, et c’est ainsi qu’il a défini sa relation avec le peuple américain. Les efforts pour recruter son personnel ont été initialement tendus; Elle a brièvement considéré Kayleigh McEnany comme sa porte-parole, mais Melania Trump ne l’aimait pas, ont déclaré des responsables gouvernementaux à l’époque.

Au lieu de forger des relations durables à Washington, Trump a toujours Il semblait percevoir son statut comme temporaire et il n’aimait le déménagement que dans la mesure où cela rendait son fils adolescent Barron heureux.ont dit des amis de la famille.

“Je pense qu’elle était une première dame réticente et qu’elle l’a fait pour son mari”, a déclaré le publiciste de la société R. Couri Hay, une connaissance de Melania Trump à New York, dans une interview. Après avoir quitté Washington, ils verront que ce sera encore moins visible et moins disponible. “

À la fin, Si on ne se souvient pas de sa distance physique et émotionnelle, les contributions les plus durables de Melania Trump ont peut-être été les changements cosmétiques qu’elle a supervisés à la Maison Blanche..

Les mises à jour visaient à rendre la vie dans la résidence présidentielle plus fonctionnelle pour la première famille et ses invités, mais pas pour les visiteurs du public: l’une de leurs décisions a été d’enregistrer les boules de bowling de la Maison Blanche avec la phrase: Maison du président ».

Dans un message publié lundi sur le site Web de la Maison Blanche, Melania Trump a déclaré que pendant son séjour à la Maison Blanche, elle avait commandé la restauration d’un ascenseur, la réparation de papiers peints dans la salle à manger familiale et au milieu de la pandémie. , la rénovation du jardin des roses.

Melania Trump continuera d’employer une conseillère à la Maison Blanche, Marcia Lee Kelly, pour l’aider dans la post-présidence, mais pour l’instant, elle se concentre sur la recherche d’un endroit approprié pour s’installer dans la région de Jupiter, en Floride et à Palm Beach, selon des personnes connaissant la recherche. ET sa participation à la présidence n’est pas terminée: il devrait collaborer à la conception de la bibliothèque présidentielle de Trump, que le président a décrite comme un travail pour sa femme et leur fille aînée, Ivanka Trump.

Mais mercredi, en quittant Washington, Melania Trump risque d’être dans les mémoires comme la première dame arrivée en retard à Washington et partie prématurément, de toutes les manières.

“Au mieux, elle est la première dame réticente”, a déclaré Hay. “Franchement, je pense que l’Amérique devrait juste la laisser partir».

© Le New York Times 2021