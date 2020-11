“Parfois le problème / ce ne sont pas les crimes / le problème est / le prélude aux crimes”

En plus d’avoir été vaincu aux urnes, Trump continue d’être vaincu dans la bataille juridique post-électorale. Mais nous ne pouvons toujours pas connaître les obstacles qu’il va dresser. Pourtant, maintenant, le problème, le vrai problème, avec Trump, c’est son héritage. Parce que son héritage est le prélude aux décisions de Biden. Trump, en tant que président par intérim des États-Unis, est un problème et un piège pour Biden, le président nouvellement élu, mais sans ce pouvoir encore. Un problème et un piège pour le reste du monde.

La «guerre commerciale» n’est pas une réponse sauvage de Trump. La superpuissance nord-américaine en a besoin pour contenir l’urgence chinoise. Parce qu’ils parlent de manière générique de «l’augmentation de la montagne de la dette mondiale» mais la menace la plus dangereuse est la gigantesque dette nord-américaine, qui, selon des études de diverses sources, atteint 600% de son PIB. Et il n’a cessé de croître: son augmentation pendant le mandat de Trump a été supérieure à la somme des 14 pays les plus développés.

À la base du problème se trouve l’anomalie impériale américaine. Une superpuissance qui non seulement perd du poids économique dans le monde, mais ne la domine plus économiquement, c’est pourquoi elle doit dominer de plus en plus avec son appareil politico-militaire, et pour cela elle doit la maintenir à tout prix et aux dépens de tous. pays soumis – d’où les demandes faites aux pays européens, et au Japon et à la Corée du Sud d’augmenter leur budget militaire – ce qui n’a pas été un obstacle au fait que pendant le mandat de Trump, les dépenses militaires, déjà énormes, ont augmenté de 10 %, avec une augmentation de 172 000 millions, un chiffre supérieur au PIB de 134 pays dans le monde.

La superpuissance nord-américaine connaît son déclin impérial parce que d’autres centres de puissance mondiale émergent sans cesse en exigeant d’être traités comme des égaux; et parce que la lutte des pays et des peuples du monde pour leur souveraineté nationale et leur développement indépendant progresse.

Un changement dans les relations économiques internationales, une période de turbulence que traverse la planète en voie de multipolarité. Une période de transition d’un ordre unipolaire à un ordre multipolaire qui se développe, et dont l’issue dépendra de divers facteurs, des décisions prises par la superpuissance américaine et les puissances émergentes aux luttes des pays et des peuples du monde.

Obama revient sur les lieux

Il est obligatoire de ne pas oublier que Biden était vice-président d’Obama, ainsi que de se rappeler que pendant les huit années d’Obama à la présidence, les États-Unis n’ont pas laissé un seul jour de guerres à travers la planète, y compris le jour où il a reçu le prix Nobel de la paix. Obama a attendu le résultat des élections aux États-Unis pour faire connaître son livre. Dans ses nombreuses déclarations aux médias américains et étrangers, il a souligné que «je crois que nos adversaires nous ont vus affaiblis, non seulement à la suite de cette élection, mais ces dernières années. Nous avons ces divisions dans le corps politique qu’ils sont convaincus de pouvoir exploiter ».

En d’autres termes, à travers les paroles d’Obama, nous pouvons comprendre la préoccupation commune qui unit les deux fractions de l’élite américaine dominante. Le déclin de l’Amérique est devenu plus évident et sa réponse n’a pas seulement provoqué une catastrophe aux États-Unis, elle a également provoqué une catastrophe dans le reste du monde. En outre, ils sont non seulement accablés par des charges financières, mais aussi par des conflits raciaux et de classe qui s’intensifient. L’échec de l’Amérique à lutter contre le COVID-19 en est la preuve, et elle a exposé ces problèmes au reste du monde, qui regarde les États-Unis, considérés comme le «phare de la démocratie», s’effondrer. Le nombre effrayant de personnes infectées et décédées – selon le New York Times (au moment de la rédaction de cet article), environ douze millions et demi de personnes infectées (plus de 12418700 personnes) et plus d’un quart de million de personnes décédées (au moins 257 100 personnes) – est la plus chaude des plaies ouvertes.

Et les disputes entre les deux fractions de la classe dirigeante des États-Unis pour s’approprier une plus grande proportion des bénéfices qu’elles s’approprient du peuple américain et du reste des peuples des pays soumis ne font qu’exacerber les contradictions de la situation mondiale.

Biden a un héritage et son nom est Trump

On ne peut pas s’attendre à ce que Biden annule toutes les politiques adoptées par l’administration Trump. Ce serait naïf. L’administration Biden ne changera les politiques de Trump que si elle constate qu’elles nuisent aux intérêts de l’Amérique. Cependant, immédiatement après la signature du plus grand accord de libre-échange au monde par les économies d’Asie et du Pacifique – le Partenariat économique régional global (RCEP) -, et avant plusieurs sommets mondiaux clés, le sommet virtuel des BRICS – Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – ont insufflé un nouvel élan au multilatéralisme face à la marée montante de l’unilatéralisme américain. La réunion des BRICS, qui représente environ 42% de la population mondiale et 23% du PIB mondial, intervient à un moment critique des défis profonds posés par le COVID-19 à la fois dans le bloc et dans le monde.

Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, a reconnu un jour que les États-Unis n’avaient connu que 16 ans de paix au cours de leurs 242 ans d’histoire. C’est tout un record pour la seule superpuissance réellement existante dans le monde aujourd’hui. Et c’est aussi une réalité qui manifeste le rôle crucial du complexe militaro-industriel, du secteur de la bourgeoisie monopoliste américaine qui a joué un rôle clé dans la suprématie mondiale nord-américaine.

Et ce quel que soit le parti au pouvoir, que ce soit le républicain ou le démocrate, que ce soit l’administration Trump ou l’administration Biden, les oligarques et les conglomérats financiers, appelés le complexe militaro-industriel, qui détiennent des secteurs décisifs du pouvoir hégémonique américain ont un rôle clé, en particulier à une époque où les États-Unis se dirigent vers leur déclin en tant que superpuissance.

Les États-Unis, avant leur déclin, leur puissance militaire

Le type de voie militaire que prendra l’administration américaine sous Joe Biden a suscité des discussions. Très probablement, Biden continuera à s’en tenir à la voie établie et traditionnelle du maintien de la suprématie mondiale de l’Amérique avec sa puissance militaire. En tant que tel, son administration continuera d’investir massivement dans les dépenses de défense pour maintenir sa position de leader dans le domaine des armes.

De plus, les États-Unis maintiendront leur statut de dissuasion nucléaire établi tout en suivant leur développement vigoureux d’armes et de technologies nucléaires stratégiques. Dans le même temps, les États-Unis devraient continuer à développer des sous-marins nucléaires pour prendre la tête et la position dominante dans les négociations sur les armes stratégiques avec la Russie.

Il est très possible que les États-Unis fassent des contractions militaires au Moyen-Orient et en Asie centrale, mais accroissent leur présence militaire dans la région du Pacifique occidental pour promouvoir son déploiement militaire: l’ancien plan pivot d’Obama dans la région Asie et Pacifique. Il intensifiera ses activités militaires pour montrer sa capacité de dissuasion et pour soutenir son hégémonie dans la région du Pacifique occidental.

Les États-Unis rétabliront et renforceront leur alliance militaire avec leurs alliés traditionnels et consolideront le statut de l’OTAN dans le monde. Pendant ce temps, en Asie du Nord-Est, les États-Unis renforceront leurs relations avec le Japon et la Corée du Sud et donneront pleinement suite aux rôles des deux pays de la région.

«Dans les conseils de gouvernement, nous devons éviter l’achat d’influences injustifiées, recherchées ou non, par le complexe militaro-industriel. Il existe un risque de développement désastreux du pouvoir usurpé et ce risque subsistera. Nous ne devons jamais permettre au poids de cette conjonction de mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques ». Les paroles d’Eisenhower dans son discours d’adieu en tant que président américain il y a 60 ans.

“Mille morts faisant / signaux de fumée / et un Iroquois revendiquant / l’empire dans son déclin”

