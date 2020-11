L’écrivain a laissé sa vie derrière lui le 5 octobre 2020, au milieu d’une pandémie mondiale causée par le virus SARS-CoV-2. (Photo: Twitter / @ cultura_mx)

La mort de l’écrivain, Luis Zapata a secoué le Mexique au milieu de la pandémie de coronavirus; Cependant, l’héritage que son travail lui a laissé une icône de la communauté LGBT +.

En 1979, “Le vampire de la colonie rom” est venu à la vie et a généré un fort scandale, car, à ce moment-là, les questions d’homosexualité et de genre ont été méprisées par le public. Ils étaient presque interdits et traités avec une grande modestie.

La pièce se concentre sur la vie de Adonis Garcia, un jeune homme qui raconte son histoire au sein du «vampire», un terme qui était utilisé pour désigner la prostitution, dans ce cas, homosexuelle, tout en essayant de faire face à la pauvreté.

Le livre n’est pas seulement devenu une partie des classiques de la littérature mexicaine et des débuts de la «littérature gay» au Mexique. Il a même reçu le Prix national du roman Juan Grijalbo 1978.

De plus, selon l’Institut national des beaux-arts (INBA), l’écrivain transite son récit entre «Joie et péché; aventure et impudence, et une mexicain qui distingue sa prose “, car dès son plus jeune âge, il aimait les œuvres de Gustavo Sainz et José Agustín, appelés écrivains de “La Onda”, la littérature française du Moyen Âge et du poète Chrétien de Troyes.

C’est ainsi qu’il a combiné ses thèmes avec le roman pittoresque mexicain et est devenu le pionnier d’une tendance littéraire issue du mouvement de libération homosexuelle aux États-Unis, s’est produit dans les années 70, qui est venu plus tard au Mexique dans la génération du récit homosexuel.

“Le vampire de la colonie rom” a été traduit en anglais et en français. Mais, le charme du livre est que il n’est pas écrit avec une ponctuation conventionnelle et ils perpétuent les points tout au long du texte.

L’agence mexicaine a expliqué que Zapata avait été invité à placer la ponctuation conventionnelle pour que son livre ait plus de réception, mais il a refusé et en 2014, 300 000 exemplaires de son œuvre avaient été vendus.

Avec la grande force de son travail dans la communauté LGBT +, l’écrivain a laissé sa vie derrière lui le 4 novembre 2020, au milieu d’une pandémie mondiale causée par le virus SRAS-CoV-2.

C’est la secrétaire à la Culture, Alejandra Frausto, qui a annoncé sa mort via son compte Twitter.

Avec douleur et affection, nous disons au revoir à Luis Zapata, pionnier de la littérature LGBT + au Mexique. Créateur de romans expérimentaux et émotionnels, il restera dans les mémoires pour le grand “Le Vampire de Colonia Roma” et le monumental “In Shreds”. Mes condoléances à sa famille et à ses amis.

Luis Zapata est décédé à l’âge de 69 ans et au cours de sa vie, il s’est également aventuré dans l’écriture dramatique et la traduction. Le 5 octobre, il a dû être hospitalisé pour des affections pulmonaires et cardiaquesIl a même eu un arrêt cardiaque il y a un mois.

Il est né à Chilpancingo, Guerrero, en 1951. Il a étudié les lettres modernes (français) à la Faculté de philosophie et de lettres de l’Université nationale autonome du Mexique, diplômé en 1980, et son travail comprend également des chroniques et des textes pour le théâtre et le cinéma, ainsi qu’une traduction en espagnol d’œuvres classiques.

Parmi ses autres romans, il y a «In Shreds», «Même dans les meilleures familles», «La sœur secrète d’Angélica María», «Melodrama», «De l’amour est ma douleur noire», entre autres.

