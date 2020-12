Eve Jobs, l’héritière de l’empire Apple, a fait ses débuts en tant que modèle pour la campagne de Noël d’une marque de beauté

Il avait 13 ans lorsque son père, Steve Jobs, est décédé d’un cancer du pancréas. A 22 ans, Emplois Eve a décidé de quitter l’anonymat et de tenter sa chance en tant que mannequin.

Le plus jeune des quatre enfants de Jobs, qui était toujours resté à l’arrière-plan, a fait ses débuts en tant que visage d’une marque de maquillage bien connue aux États-Unis. Dans l’image que Glossier utilise pour sa campagne de Noël, Eve profite d’un bain moussant et d’un verre de vin.

L’étudiant de l’Université de Stanford a partagé La campagne de Noël de Glossier sur son Instagram, remerciant la fondatrice de l’entreprise de produits de beauté, Emily Weiss, de l’avoir prise en compte pour la production.

Eve Jobs, la plus jeune fille du co-fondateur et président d’Apple, décédé en octobre 2011, a publié plusieurs images de son premier travail de mannequin sur son compte Instagram dans lequel elle apparaît dans une baignoire et du rouge à lèvres.

Dans d’autres images, la jeune femme pose, également dans la baignoire, avec des taches de cernes et enfile un brillant à lèvres de la marque, fondée à New York.

C’est le premier travail professionnel en tant que modèle pour Eve Jobs et cela la place sous les projecteurs des médias, dont il est resté protégé jusqu’à présent.

Dans son cercle d’amis se trouvent d’autres jeunes milliardaires comme Jennifer Gates, fille de Bill Gates; Jessica Springsteen, fille de Bruce Springsteen; ou Destry Spielberg, fille de Steven Spielberg. Après avoir publié les images, Eve a reçu le soutien de plusieurs de ses amis sur Instagram, notamment Jennifer K. Gates qui a félicité son amie d’enfance pour sa nouvelle facette.

Outre la modélisation, Eve est également une étoile équestre, classé cinquième meilleur cavalier de moins de 25 ans au monde, selon Horse Sport. En 2019, il a participé aux Jeux panaméricains de Lima et a remporté une médaille de bronze dans la discipline du saut équestre par équipes, en se classant troisième de l’épreuve avec l’équipe des États-Unis.

En 2018, l’héritière d’Apple a décidé de fermer son compte Instagram, mais elle l’a rouvert et est suivie par environ 160000 personnes. Dans son compte, elle s’exhibe naturellement, partageant des selfies dans des miroirs ou s’amusant avec des amis.

Eve Jobs est étudiante à l’Université de Stanford et a 22 ans (IG: @evecjobs)

Les photos de compétitions équestres sont également fréquentes. «Monter à cheval vous aide à rester humble. (…) Cela m’a appris l’indépendance, le dévouement et la persévérance », Eve Jobs a déclaré dans une interview en 2016. Eve s’entraîne dans un grand ranch de Floride appartenant à sa mère et évalué à plus de 15 millions de dollars.

La passion de l’équitation l’a unie au cavalier mexicain Eugenio Garza Pérez, un jeune homme de deux ans plus âgé qu’elle, avec qui elle avait des photos, mais après sa fermeture et sa réouverture, ils n’ont plus posé ensemble.

Eve Jobs, l’héritière de l’empire de la pomme (IG: @evecjobs)

Eve Jobs est l’un des quatre enfants du fondateur d’Apple. À côté du peintre Chrisann Brennan devait Lisa, avec qui il n’a pas établi de relation pendant des décennies et même dont il a nié la paternité, bien qu’elle lui ait pardonné dans ses mémoires. Dans ses histoires, qui montrent le côté sombre de l’homme qui a changé le monde, son premier-né a révélé qu’elle avait été forcée d’assister à une scène intime avec sa belle-mère alors qu’elle n’avait que 9 ans.

Lisa avec son père, Steve Jobs Steve Jobs et Laurene Powell à la Maison Blanche en 1997 (Shutterstock)

Plus tard, Jobs a épousé Laurene Powell. Après s’être rencontré en 1989 lors d’une conférence donnée par l’homme d’affaires à l’université de Stanford. Ils se sont mariés deux ans plus tard lors d’une cérémonie bouddhiste dans un hôtel du parc national de Yosemite. “Laurene n’est pas seulement intelligente et belle, c’est une très bonne personne”, disait Jobs de sa femme. Le couple a eu deux autres enfants: Reed (29 ans) et Erin Sienna (25 ans).

Après la mort du fondateur d’Apple, la fortune de Laurene, 57 ans, et de ses enfants en a fait l’une des personnes les plus riches de la planète.

