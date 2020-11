Dans l’image, les joueurs Mat as Rojas (i) et Leonel Miranda (d) de Racing. . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Buenos Aires, 23 novembre . .- Le Racing Club argentin, qui compte quatre défaites consécutives et traverse une crise sportive, recevra le puissant Flamengo, leader du tournoi, ce mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Libertadores Brésilien et récupéré Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa et Filipe Luis.

Dans le tournoi argentin, l’Académie cumule quatre défaites, avec un seul but en faveur et dix encaissées.

L’entraîneur, Sebastián Beccacece, est interrogé par une partie des supporters et pourrait quitter son poste si le Racing Club ne lève pas la tête face aux Brésiliens.

Le présent actuel de l’équipe argentine contraste avec sa performance en phase de groupes de la Copa Libertadores.

Dans ce cas, «l’Académie» a ajouté quinze points, avec cinq victoires et une seule défaite.

Par ailleurs, l’ancien attaquant et idole du club Diego Milito, secrétaire technique depuis 2017, a annoncé qu’il quitterait son poste en décembre en raison de divergences avec les managers.

Un autre problème pour les Argentins est que l’attaquant Jonatan Cristaldo a attrapé le coronavirus et sera éliminé, ainsi que son co-attaquant Darío Cvitanich, blessé jeudi lors de la défaite 2-0 contre l’Atlético Tucumán.

Le milieu de terrain chilien Marcelo Díaz, l’ailier paraguayen Lorenzo Melgarejo et le milieu de terrain Augusto Solari sont d’autres joueurs qui seront absents en raison de problèmes physiques.

Flamengo, actuel champion de la Copa Libertadores, a battu Coritiba 3-1 au stade Maracaná de Rio de Janeiro samedi et a terminé deuxième avec 39 points, le même montant que le leader, l’Atlético Mineiro.

René, l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta et Bruno Henrique ont marqué les buts.

Avec la victoire au stade Maracana, Flamengo a réagi après avoir reçu quelques coups sûrs et avoir été éliminé par Sao Paulo en quarts de finale de la Coupe du Brésil.

“Nous avons obtenu une victoire nécessaire, ce qui aide. Cela nous donne la tranquillité d’esprit pour travailler sur le prochain match”, a déclaré l’entraîneur Rogério Ceni.

Le «Mengao» visitera le Racing Club avec son attaquant «Gabibol» et l’ancien ailier gauche de l’Atlético de Madrid, Filipe Luis, qui s’est remis de ses blessures.

Au lieu de cela, l’attaquant Pedro et le défenseur Rodrigo Caio ont été exclus de l’équipe en raison d’un inconfort physique.

Flamengo a terminé premier du groupe A de la Copa Libertadores avec cinq victoires et une défaite.

Le match retour aura lieu à Rio de Janeiro le 1er décembre.

– Alignements probables:

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali, Alexis Soto, Eugenio Mena; Matías Rojas, Leonel Miranda; Héctor Fértoli, Lisandro López et Nicolás Reniero.

Entraîneur: Sebastián Beccacece.

Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, Thuler, Leo Pereira, Filipe Luis; Willian Arao, Gerson, Giorgian De Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Bruno Henrique et Gabigol.

Entraîneur: Rogerio Ceni.

Arbitre: le Vénézuélien Alexis Herrera, assisté de ses compatriotes Jorge Urrego et Lubin Torrealba.

Stade: Presidente Perón, connu sous le nom de Cilindro de Avellaneda, situé dans la province de Buenos Aires avec une capacité d’environ 42 000 spectateurs.

Heure: 21h30 locales (0,30 GMT le mercredi).