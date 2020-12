Par Susan Cornwell

WASHINGTON, 17 décembre (.) – Les négociateurs du Congrès américain se sont précipités jeudi pour élaborer les détails d’un projet de loi d’aide fiscale en cas de pandémie de 900 milliards de dollars que les législateurs veulent adopter avant de quitter le Capitol cette année.

La loi devrait inclure des chèques d’un montant compris entre 600 et 700 dollars en soutien financier aux particuliers, étendre les allocations de chômage et aider à payer la distribution des vaccins. En outre, les fonds aideront les petites entreprises touchées par l’épidémie, qui a tué plus de 304 000 personnes dans le pays et laissé des millions de personnes sans travail.

Le Congrès a approuvé une aide financière de 3 milliards de dollars au printemps dernier, mais les législateurs se demandent depuis combien de ressources supplémentaires pourraient être nécessaires.

Alors que les taux d’infections au COVID-19 atteignent de nouveaux sommets et que l’économie américaine montre des signes d’affaiblissement, les dirigeants des deux partis à la Chambre des représentants et au Sénat ont redoublé d’efforts pour parvenir à un nouvel engagement en matière de soutien budgétaire.

“Nous faisons des progrès”, a déclaré mercredi soir la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Le leader démocrate a refusé de prédire un calendrier pour finaliser la proposition de secours COVID-19, répondant: “Nous serons prêts lorsque nous serons prêts.”

Les législateurs visaient à lier la mesure à une facture de frais généraux, qui devrait être adoptée vendredi soir pour éviter un gel du financement du gouvernement fédéral.

Le leader démocrate à la Chambre, Steny Hoyer, a déclaré que si la date limite de minuit de vendredi était manquée, un autre projet de loi de dépenses intérimaire de trois ou quatre jours pourrait être falsifié pour maintenir les agences gouvernementales ouvertes pendant que les agences gouvernementales continuent. pourparlers.

“Je ne veux pas fermer le gouvernement”, a déclaré Hoyer.

Les principaux aspects de la loi de relance budgétaire ont été divulgués par les législateurs sur leurs comptes de médias sociaux, mais les négociateurs et les conseillers du Congrès travaillaient toujours sur divers points de friction.

Deux questions controversées semblent avoir été laissées de côté.

La mesure ne devrait pas inclure un fonds pour les gouvernements étatiques et locaux, qui a longtemps été une priorité démocrate mais est contestée par les républicains. Il n’y a pas non plus de nouvelles protections pour les entreprises contre les poursuites liées à la pandémie, une question qui occupe une place importante dans l’agenda républicain.

John Thune, le deuxième républicain en importance au Sénat, a déclaré que les paiements directs aux particuliers atteindraient 600 à 700 dollars par bénéficiaire, soit près de la moitié du montant que les législateurs ont approuvé en espèces pour les particuliers au printemps dernier.

(Reportage de Susan Cornwell. Édité en espagnol par Marion Giraldo)