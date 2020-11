(@thecrownnetflix)

La quatrième saison très attendue de “The Crown” est déjà un succès sur Netflix. Les fans savourent une nouvelle ère de la famille royale britannique – les années Diana of Wales. En plus de présenter Emma Corrin comme une jeune princesse Dame di, une nouvelle personnalité politique entre en scène: Margaret Thatcher, interprétée par Gillian Anderson. Et Olivia Colman revient en tant que reine Elizabeth II dans l’une des périodes les plus difficiles de son règne, les tumultueuses années 80.

Le créateur de la série acclamée, Peter Morgan, emmène le spectateur dans l’histoire déchirante de l’héritier du trône britannique avec Diana Spencer alors qu’il lutte pour maintenir sa liaison avec la femme qu’il a toujours voulue: Camilla Parker Bowles.

C’est Morgan lui-même, le petit ami d’Anderson, qui a convaincu la célèbre actrice de participer à la fiction et de représenter au petit écran ce que Meryl Streep a déjà fait au cinéma en 2011 avec “The Iron Lady”.

Lors d’une interview donnée par Anderson dans le cadre de la promotion presse de l’émission, L’actrice qui est devenue célèbre pour “The X Files” a avoué qu’elle et son partenaire avaient convenu de ne discuter d’aucun problème lié à “The Crown” en dehors du tournage, “pour le bien de notre relation. “

Margaret Thatcher, jouée par Gillian Anderson.

“Nous avons fait un pacte qui consistait à ne pas parler du tout de la série”, a avoué l’interprète de 52 ans lors d’une récente interview. “Il ne m’a pas laissé exprimer mes observations sur les scripts et je ne lui permettais pas de commenter ma performance “il expliqua. “D’une manière ou d’une autre, nous l’avons obtenu, ce qui est incroyable.”

Peter Morgan et Gillian Anderson (Shutterstock)

Le couple a commencé sa parade nuptiale en 2016, bien que pour le moment ils préfèrent vivre chacun à la maison. «Nous ne vivons pas ensemble car si nous le faisions, ce serait la fin de notre relation. Cela fonctionne très bien tel quel. Quand nous nous réunissons, c’est merveilleux », a déclaré Anderson lors d’un dialogue avec« The Sunday Times »au début de l’année. «Il n’y a rien qui nous attache et quand je suis à la maison, ça me manque, ce qui est une belle sensation.“Il ajouta.

Anderson – qui joue également dans la série “Sex Education” – vit avec ses deux enfants (Oscar, 14 ans et Felix, 12 ans), fruit de sa précédente relation avec l’homme d’affaires britannique. Mark Griffiths. Elle est également mère d’une fille, Piper Maru (25 ans), qu’elle a eue avec son premier mari, Clyde Klotz, l’un des directeurs artistiques de “The X Files”, qu’elle a épousé le 1er janvier 1994, lors d’une cérémonie officiée par un prêtre bouddhiste à Hawaï.

Gillian Anderson et Peter Morgan à la première de “The Crown” (Shutterstock)

Qualifiant «d’extraordinaire» son expérience au sein du casting de «The Crown», Anderson a déclaré que cette étape de l’histoire est très marquée par la «maturité» des protagonistes.

De plus, il considère que le niveau de production de Netflix est supérieur à la moyenne des séries télévisées. “Cela ressemble plus à un décor de cinéma qu’à une série. Sur le plateau, il y a un respect très profond pour le travail, ce que l’on ne trouve pas couramment dans cette industrie. Les membres de la distribution s’entendent très bien et cela crée une atmosphère très accueillante. Ils me manquent déjà », a reconnu l’actrice.

À propos de sa préparation pour le rôle de Thatcher, elle a déclaré: «Je pense avoir vu presque tout le matériel disponible sur elle. Chaque documentaire, des millions d’entretiens. J’ai lu plusieurs livres, dont une bonne partie des biographies de Charles Moore. «La Couronne» a une excellente équipe de recherche, et si vous voulez quelque chose, ils l’obtiendront pour vous. “

