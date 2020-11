Diego Maradona et César Aira

Après le tollé généré par une déclaration apparemment spirituelle de Cesar Aira qui circulait ces jours-ci sur la dissociation qui s’installe entre la vie privée des Diego Armando Maradona et le football, Blatt & Ríos – la maison d’édition qui a publié son dernier livre – a assuré que c’était une phrase «apocryphe et insultante» qui n’appartenait pas à l’auteur de Ema, la captive et que d’après ce qui pouvait être reconstruit, provenait d’une épigraphe fictive utilisée par l’écrivain vénézuélien Camilo Pino dans son roman Crème paradisiaque.

Avec la mort précoce et surprenante de Maradona, les réseaux sociaux étaient remplis de commentaires sur le meilleur joueur de football de tous les temps. Tous ne venaient pas des fans du joueur né à Fiorito, puisque l’espace pluraliste et démocratique des plateformes était utilisé par des haineux, des politiciens de l’opposition et des groupes radicalisés qui n’hésitaient pas à faire des qualifications sévères et à créer de fausses nouvelles autour de la star. , dont celui attribué à Aira: «Je respecte Maradona en tant que toxicomane. Ce que je fais sur un terrain ne m’intéresse pas ».

Le commentaire supposé de l’auteur de La Lièvre a commencé à être reproduit par des dizaines d’utilisateurs sans méfiance jusqu’à ce que la maison d’édition Blatt & Ríos, qui a publié le mois dernier son roman Lugones, a décidé d’émettre sur le mensonge de la citation via son compte Twitter: «Il y a une phrase, apocryphe et insultante, qui circule dans les réseaux. Vraisemblablement de César Aira à propos de Maradona. Aira ne s’intéresse pas au football, encore moins commenter la vie privée des gens en public. C’est faux”.

Dès le déni, l’origine de la phrase attribuée à Aira a commencé à être tracée et atteinte Crème paradisiaque, un roman publié cette année par le label Alianza et écrit par Camilo Pino, un écrivain vénézuélien qui vit à Miami. À la page 9 du livre en question, la phrase apparaît comme une épigraphe: «Je respecte Maradona en tant que toxicomane. Ce que je fais sur un court ne m’intéresse pas », avec la signature de« César Aira ». Jusqu’à présent, aucune mention antérieure de cette formulation n’était connue, pas même dans la bouche d’un personnage de l’écrivain du colonel Pringles.

Attaché de presse de Camilo Pino, José de Montfort, a assuré que l’épigraphe est apocryphe et que son origine est un «bot» Twitter qui utilisait l’identité @Cesar_aira, même si ni le compte ni le contenu ne peuvent être vus aujourd’hui.

Interrogé sur l’inclusion de cette phrase, l’auteur du roman a indiqué qu’il admire l’auteur de Comment je suis devenue religieuse Oui Le congrès de littérature, entre autres parce qu’il est «un iconoclaste» Et il a assuré qu’il serait «surpris s’il est en colère. De plus, je serais surpris si vous le savez. Bien sûr, on ne sait jamais, Rousseau a battu ses enfants », ironise-t-il.

L’écrivain vénézuélien a raconté la genèse de sa rencontre avec la déclaration apocryphe, à laquelle il a atteint via un média anglais: «Il y a des années, j’ai commencé à suivre un compte Twitter d’Aira. Dès que j’ai vu la citation, j’ai réalisé que j’avais trouvé une légende parfaite, une sorte de déclaration d’intention de Crème paradisiaque. L’un des thèmes de mon roman est précisément le gouffre qui peut séparer la vie d’un artiste de son œuvre ».

Pino a expliqué qu ‘«en 2015, lorsque Aira a été nominée pour le Man Booker Prize, les médias anglo-saxons ont reproduit le compte @Cesar_aira comme officiel. Je l’ai suivie depuis. Elle était très ingénieuse. ” Même le récit officiel du prix @TheBookerPrizes et celui de son éditeur en anglais @NewDirections, entre autres, ont joint le récit de l’écrivain argentin comme authentique “.

Et il a précisé: «Le récit a disparu plus ou moins en même temps que la publication du roman. Puis j’ai réalisé que cela aurait pu être apocryphe et que, sans le vouloir, j’avais créé un jeu de colère. Cette dérivation le confirme », conclut l’auteur.

Ce n’est pas la première fois qu’une phrase d’un écrivain circule dans les réseaux en étant apocryphe. Connaissant la génétique d’un auteur – son sujet, ses mots récurrents, ses idées, son écriture – de faux textes peuvent être générés. Par exemple, à partir du mot miroir / idée, de la conjecture verbale, de l’adjectif «unanime» et d’une idée ludique de la métaphysique des pré-socratiques, un poème attribuable à Borges peut être construit.

Dans certains cas, il n’a pas été nécessaire d’accepter ce poste. Depuis de nombreuses années (déjà avant l’existence des réseaux sociaux) des affiches et des cartes avec un poème attribué à l’auteur de L’Aleph qu’il n’avait rien de poétique borgienne. Le texte s’appelait Instantes et avec des vers lavés, il mentionnait que si le poète revivait, il mangerait plus de glaces et ferait plus de tours dans le carrousel. Plusieurs lecteurs sans méfiance sont venus “acheter” ce public imaginaire de Borges, plus proche de l’imitation de sa figure par le comédien Mario Sapag que du véritable maître de la littérature universelle.

C’était maintenant au tour d’Aira. La phrase transforme une idée populaire qui fait allusion au fait que beaucoup aiment Maradona sur le court, mais pas dans sa vie privée. Surtout à cause de sa relation avec ses enfants, non reconnue depuis longtemps, à cause de ses déceptions, de sa vie scandaleuse et de son usage de drogue. La phrase «spirituelle» et célèbre renverse ces termes. C’est quelque chose d’impensable dans le récit de l’auteur de Les mystères de Rosario Oui La guerre des gymnases.

Bien qu’Aira utilise de vrais personnages littéraires dans son travail, elle n’entre pas dans leur vie privée: au contraire, ce ne sont que des noms, des références qui participent à une autre intrigue qui ne chevauche pas celle biographique. Dans ses œuvres, la phrase liée de Maradona n’apparaît pas. En revanche, sa position sur le journalisme est connue, il ne répond généralement pas aux interviews. Très peu ont eu le privilège de recevoir leur parole. Dans aucun d’entre eux, l’allusion au footballeur n’apparaît. Cela n’a aucune logique.

