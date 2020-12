Le 24 décembre 2009, à Ténérife, la plus grande des îles Canaries en Espagne, Alexis Martínez a été tué par une orque qu’il avait entraînée avec familiarité et confiance. Martínez était un entraîneur d’animaux aquatiques à la Parc perroquet, sur l’île.

L’attaque s’est produite lors de l’entraînement de la veille de Noël, selon le média britannique Mirror. Keto, l’épaulard, avait 14 ans. Les trois derniers, il avait vécu à Tenerife, mais avant de voyager de parc en parc pour donner des spectacles aquatiques. Il n’a jamais nagé dans la mer. Keto et Alexis se connaissaient bien et l’entraîneur avait confiance en le cétacé.

Cet après-midi-là, certains des compagnons d’Alexis ont rappelé que l’orque avait commencé à se comporter d’une manière étrange. Ils disent qu’il a nagé exprès pour se mettre entre Alexis, qui nageait dans le réservoir et la plate-forme hors de l’eau. Comme pour bloquer le chemin de ce qui serait sa victime. De plus, il n’avait pas exécuté certains des mouvements qu’il faisait toujours bien.

Lorsque la partie sous-marine de la formation a commencé, Alexis a commencé à nager et Keto s’est approché de lui d’en haut, le poussant vers le bas. Les autres dresseurs ont essayé de l’arrêter, mais l’animal les a ignorés.

Finalement, Keto est remonté à la surface: il avait Alexis dans la bouche. Il l’a ouvert et l’entraîneur de 29 ans a coulé au fond.

Les autres entraîneurs ont essayé d’emmener l’animal dans un autre réservoir. Quand ils ont réussi, ils ont cherché Alexis, mais il n’y avait rien à faire, il était mort. Son autopsie a fait état de blessures graves, de fractures multiples et de déchirures d’organes vitaux.

Deux mois plus tard, les spectateurs du SeaWorld Park à Orlando, en Floride, ont été témoins d’une autre attaque brutale. Là, Tilikum a assassiné son entraîneur, Dawn Brancheau.

La victime était une spécialiste du comportement animal, elle était l’entraîneur le plus haut gradé et le plus expérimenté du parc et était en parfaite condition physique, consciente de l’effort requis pour nager avec les géants.

Mirror raconte que Dawn et Tilikum avaient un lien spécial. Elle l’aimait et il l’aimait, se souviennent ses camarades de classe.

Ce jour-là, après l’émission Dîner avec Shamu, qui permet aux téléspectateurs de manger tout en regardant l’action, Dawn sortit du réservoir et se coucha sur la plate-forme, avec l’animal avec lequel elle avait passé des heures et des heures à s’entraîner.

Soudain, elle a été tirée profondément. Tilikum se mordit l’épaule et elle a commencé à jouer avec le corps de son entraîneur. L’attaque a été brutale. Le bras de Dawn était détaché de son torse et la peau de sa tête était au fond du récipient.

L’orque a continué à jouer et a résisté à la libération du corps de Dawn. Les autres entraîneurs ont essayé de le distraire avec de la nourriture, sans succès. Finalement, ils ont réussi à le faire nager vers un autre réservoir plus petit, où ils l’ont calmé et Tilikum a libéré le corps de Dawn.

Tilikum s’est cassé la colonne vertébrale, plusieurs côtes et sa mâchoire. L’autopsie a conclu que les causes de la mort étaient la noyade et les traumatismes physiques causés par les coups.

Dawn et Tilikum avaient une relation de confiance (Photo: AP)

Après cela, le cétacé a passé le reste de sa vie dans un réservoir de confinement, immobile et hors de vue du public. Il est décédé en 2017.

Quatre ans avant les attentats, Dawn Brancheau a dénoncé les dangers de travailler avec les épaulards. Six ans après sa mort, SeaWorld a annoncé qu’il mettrait fin à son programme d’élevage d’orques en captivité.

L’entreprise a réorienté sa capacité vers la conservation de la faune marine.

EN SAVOIR PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Un bébé de 3800 ans a été retrouvé en Israël dans un vase

Jésus a-t-il consommé de la marijuana? L’histoire inédite de l’ingrédient clé de la Sainte Onction avec laquelle ils ont guéri les malades