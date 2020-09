(Note de l’éditeur: Lors de la recherche de son fils de 13 ans Wyatt dans l’incendie de Beachie Creek dans l’Oregon, Chris Tofte et un ami de la famille agissant en tant que porte-parole ont partagé leurs expériences lors de multiples entretiens avec le Statesman Journal of the USA TODAY Network. Ce reportage est le point culminant de ces entretiens, y compris les récits de première main de Tofte et d’autres détails partagés avec lui par sa femme, Angela Mosso.)

SALEM, Oregon – Chris Tofte a dépassé le blocus, sa Jeep Cherokee verte visant les entrailles du feu de Beachie Creek.

Il était environ 4 heures du matin mardi et il cherchait désespérément sa femme, son fils et sa belle-mère. La famille vivait à 4½ miles sur North Fork Road SE, à environ 10 minutes de Lyon et à 30 minutes de Salem.

A mi-chemin, la route flanquée de murs de feu et d’arbres tombés, il s’arrêta pour un homme dont le bras était gravement brûlé. L’homme voulait un tour mais n’est pas entré quand il a découvert que Chris se dirigeait plus profondément dans le feu de forêt.

Chris accepta de le chercher en descendant, mais l’homme se demanda à haute voix s’il réussirait.

De retour dans la Jeep, luttant pour naviguer sur une route autrefois si familière mais maintenant enveloppée par des ténèbres remplies de fumée, Chris a presque écrasé ce qui ressemblait à une femme en bikini sur la route. Une fois qu’il fut plus proche, il réalisa qu’elle portait des sous-vêtements. Ses cheveux étaient brûlés, sa bouche était presque noire et ses pieds nus étaient gravement brûlés.

Chris Tofte indique aux bénévoles comment se rendre chez lui pour continuer à chercher son fils Wyatt Tofte, 13 ans, et son chien Duke à Stayton, Oregon, le mercredi 9 septembre 2020.

Il essaya avec impatience de l’aider à monter dans sa voiture, expliquant comment il avait besoin de retrouver sa femme et son fils, se sentant comme si elle résistait.

Enfin, elle a parlé. « Je suis ta femme. »

Il avait l’impression qu’il allait s’évanouir. Il pensait qu’il commencerait à pleurer. Au lieu de cela, dit-il, quelque chose s’est éteint en lui. Il n’a rien senti.

Une fois qu’ils étaient dans la voiture et qu’il s’est retourné, ce qui était difficile avec la remorque empruntée en remorque, il a filé la route à toute vitesse. À l’approche du blocus, il a klaxonné pour attirer l’attention des ambulanciers paramédicaux à proximité.

Pendant qu’Angela était soigné, il essaya de poser des questions sur Wyatt.

Leur fils de 13 ans était porté disparu.

Échapper au feu

Angela Mosso, Angie pour la plupart, est une épouse et une mère dévouée.

Lorsque l’équipe de baseball de son fils avait besoin d’un entraîneur, elle s’est portée volontaire. Peu importait qu’elle sache à peine lancer une balle.

Elle s’occupe également de sa mère, Peggy Mosso, depuis près de 10 ans.

Elle avait vu les feux de forêt sortir de nulle part et se propager rapidement. Lorsque les ordres d’évacuation semblaient imminents, elle a commencé à emballer certaines de leurs affaires et à mettre des objets sur le porche. Son mari pouvait les charger à son retour avec la remorque qu’il empruntait à un ami.

Il n’était toujours pas à la maison quand ils se sont couchés – seulement pour se réveiller dans leur maison en feu.

Angela Mosso, sa mère Peggy Mosso et son fils, Wyatt, sur une photo non datée.

Tous les trois ont pu sortir, avec leur chien et leurs trois chats, et ont dû partir dans l’un des véhicules de la famille en cas de problème. Chris pense que la voiture doit avoir pris feu.

Il était clair pour Angela qu’ils ne pourraient pas chasser. Elle avait besoin de sauver Wyatt. Elle lui a dit ainsi qu’à Duke, le mélange de mastiff taureau de 200 livres de la famille, de courir pour cela.

S’échapper à pied ne serait pas possible pour sa mère. Peggy, 71 ans, était récemment tombée et s’était cassée la jambe. Elle devait subir une intervention chirurgicale dans quelques jours. En fin de compte, Angela savait que si elle voulait survivre, elle n’avait pas le choix.

Elle a dû laisser sa mère derrière elle.

Peggy Mosso est morte dans l’incendie. Ses restes n’ont pas encore été retrouvés.

Angela est sortie en marchant près de trois miles sur l’asphalte brûlant. Si elle avait des chaussures quand elle a commencé, elles ont fondu.

Cette photo de Wyatt Tofte a circulé sur Facebook tout au long de la recherche du lyonnais de 13 ans.

Chris ne connaît toujours pas tous les détails. Il ne le fera jamais. Même quand Angela a pu en fournir certains, ils ont été difficiles à absorber. Il n’avait pas dormi depuis dimanche soir et sait à peine quel jour il est.

Angela a d’abord été transportée à l’hôpital de Salem, puis au centre de brûlures de l’hôpital Legacy Emanuel à Portland, où elle reste dans un état critique. En plus de ses pieds, elle a des brûlures aux bras et au dos.

Elle a été fortement sédatée mais sait que son fils, qui est athlétique et adore les jeux vidéo, est toujours porté disparu.

Ses instructions à son mari de 24 ans après sa visite mardi: « Ne revenez pas avant de l’avoir trouvé. »

À la recherche de Wyatt

Ce qu’elle ne savait pas, c’est que Chris avait regagné North Fork Road cette première nuit, alors qu’elle se rendait au seul centre de brûlures de l’Oregon, à la recherche de Wyatt.

À ce moment-là, cependant, le feu s’était propagé.

Il ne pouvait pas faire la moitié de ce qu’il avait fait la première fois avant de faire demi-tour et même alors, il avait des appels serrés pour négocier des arbres tombés. Il a vu des flammes s’élever au-dessus de la crête et n’était pas sûr de pouvoir éteindre le feu en bas de la colline.

Chris a continué à fouiller le jour et la nuit suivants, la gorge rauque après avoir crié le nom de son fils. Les amis et la famille font passer le mot en publiant des photos de Wyatt sur Facebook. Des milliers de personnes ont partagé les messages.

Certains ont répondu en se joignant à la recherche. D’autres ne pouvaient offrir que des prières.

Chris Tofte embrasse un ami avant qu’un groupe ne parte à la recherche de son fils Wyatt Tofte, 13 ans, et de son chien Duke à Stayton, Oregon, le mercredi 9 septembre 2020.

Un faux espoir est apparu lorsque quelqu’un a posté que le garçon avait été retrouvé en sécurité chez un ami. Si seulement c’était vrai.

Les amis et la famille s’accrochaient toujours à l’espoir que Wyatt, qui a eu 13 ans en février, s’en serait sorti sain et sauf. Mais ils avaient vu sa maman, ses blessures, ses pieds nus. Combien de temps dureraient les chaussures de Wyatt?

Chris est devenu frustré par la réponse des forces de l’ordre – limitée à ce qu’elle pouvait faire en raison des conditions extrêmement dangereuses dans la zone d’évacuation – et a organisé ses propres efforts de recherche.

Il a rassemblé un groupe mercredi après-midi au Stayton Park and Ride pour coordonner les plans, et ils ont caravané jusqu’à la base de North Fork Road, le même endroit où Chris a passé le blocus qui existe toujours.

Chris Tofte devient ému après le départ d’un groupe de bénévoles pour continuer à chercher son fils Wyatt Tofte, 13 ans, et son chien Duke à Stayton, Oregon, le mercredi 9 septembre 2020.

Puis il a parlé avec les adjoints du shérif du comté de Marion. Il écouta, visiblement désemparé de ce qu’ils lui avaient dit. Il serra quelqu’un dans ses bras, repoussa les tentatives d’amis essayant de le consoler, puis monta dans sa Jeep et partit en vitesse.

Wyatt avait été retrouvé.

Leann Moore, un ami d’Angela depuis plus de 20 ans, a déclaré qu’il avait été retrouvé dans le côté conducteur d’un véhicule sur la propriété de la famille, avec Duke drapé sur lui.

Personne ne sait comment ni pourquoi Wyatt est revenu.

Plus tôt dans la journée, son père a ressuscité son pire cauchemar. Et s’il avait été autorisé à passer le blocus ou à le franchir plus tôt? Aurait-il pu les sauver?

