Dans une ferme située dans le district de Dantas à Ibagué, un mineur a été contraint de faire du travail forcé dès l’âge de six ans. Elle a également été victime de viol entre 2015 et 2017 / (Archive).

Depuis 2009, un mineur a été agressé sexuellement et soumis au travail forcé dans une zone rurale d’Ibagué. La plainte, publiée par le journal El Tiempo, raconte comment, dès l’âge de 6 ans, le garçon a été maltraité par un inconnu qui aurait pris soin de lui.

Le mineur a été donné par ses parents à un citoyen connu d’eux pour tenir compagnie à une femme âgée, la mère de l’homme. Être là, l’adulte a commencé à soumettre le mineur à des travaux forcés tels que le transport de bois de chauffage, l’abaissement de mules, le soin du bétail et même le déplacement de bottes de fumier de poulet dans un champ de ferme.

A la ferme, le mineur aurait été asservi et même des paysans voisins rapportent l’avoir vu mal habillé et se nourrissant dans une porcherie avec les porcs de la ferme.

Aujourd’hui, à l’âge de 15 ans, la victime a signalé au bureau du procureur général les crimes et abus qui ont été commis à son encontre, car même sans la force ni les conditions pour remplir ces fonctions, il a été contraint de travailler dès son plus jeune âge et a été battu une machette qui a blessé ses bras.

En 2017, il en a eu assez des subjugations et a décidé de s’échapper de la ferme avec l’aide d’un frère aîné, puis d’être accueilli par une famille qui lui a donné ce dont il avait besoin pour se rétablir. Plus tard, il a été transféré dans la maison de ses parents biologiques et, en y arrivant, le mineur a déclaré avoir subi des abus sexuels à l’âge de 10 ans.

C’est grâce à une femme qu’il a rencontrée plus tard et l’a encouragé à rapporter les faits que l’Institut colombien de la protection de la famille (ICBF) a appris de la situation, cette entité a escaladé la situation au bureau du procureur afin d’enquêter et de condamner les responsables de l’abus de la mineur, qui a également été privé de son droit à l’éducation, car la plupart du temps il travaillait à la ferme.

Après l’escalade de l’affaire, le parquet a trouvé l’adulte responsable et l’a accusé d’avoir commis les crimes de trafic d’êtres humains aggravé Oui Accès charnel violent aggravé en concours homogène et successif.

Ces accusations ont permis aux autorités de trouver les pièces probantes respectives afin que le Centre pour l’attention intégrale aux victimes d’abus sexuels (Caivas) du parquet, dans le département de Tolima, puisse immédiatement le priver de sa liberté en l’envoyant en prison intra-muros.

