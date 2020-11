Alejandro Romero, auteur de La Mano de Dios, a raconté les secrets de la chanson (Vidéo: El Doce)

Une minute de silence, un tee-shirt avec le dix au dos, le ruban du capitaine, un tatouage avec sa signature … Toutes les manifestations d’amour pour l’homme qui a emmené l’équipe nationale argentine au sommet et le 25 Novembre est passé à l’immortalité en tant que symbole de la culture populaire. Quant à la musique, il y a plusieurs chansons qui rendent hommage à Diego Armando MaradonaIl existe même des listes sur Spotify qui lui sont exclusivement dédiées. La Main de Dieu est probablement le thème le plus représentatif de tous.

Il est devenu connu en 2000, lorsque Rodrigo Bon il l’a chanté en personne à Diego lors d’une visite émouvante à Cuba qui a été diffusée par le programme Contre. Il n’a pas fallu longtemps pour devenir populaire et devenir un hymne en l’honneur des Dix. La vérité est que, contrairement à ce que la plupart croient, la Poulain Il n’est pas l’auteur de la chanson, mais son beau-frère, Alejandro Romero.

Création

Rodrigo a chanté La Mano de Dios à Diego pour la première fois à Cuba, en 2000 (Vidéo: “Versus” – Telefe)

C’était quelques mois avant que les années 90 n’entament un nouveau siècle. Rodrigo, une star déjà consacrée à l’époque, commençait une relation avec Alejandra Romero, à qui il écoutait attentivement quand il chantait l’étrange boléro composé par son frère, Alejandro. Astucieux, un jour il Poulain Il a demandé à son beau-frère, qui rêvait de réussir en tant que musicien, de lui écrire une chanson à ajouter à son répertoire.

«J’étais deux heures devant une page vide, sans inspiration. J’étais en détresse car c’était une époque où les opportunités n’étaient pas abondantes et j’avais même le sentiment de vouloir quitter la musique. À un moment donné, comme dans une sorte de prière, j’ai dit: «S’il vous plaît, donnez-moi un coup de main avec une chanson que Rodrigo aime… Pour ma vieille femme qui me soutient». Et j’ai commencé à écrire des mots insensés: “ Dans un village où il est né, c’était le désir de Dieu / De grandir et de survivre à l’humble expression / De faire face à l’adversité … ” À un moment donné, j’ai eu l’impression qu’une voix me dictait: “ Dans un pâturage, il a forgé un gaucher immortel’. J’ai réalisé que cela avait à voir avec Maradona. C’est quelque chose qui m’a fait tomber …“Alejandro a dit au producteur Federico Bareiro.

La réaction de Rodrigo

Alejandro Romero et son beau-frère, Rodrigo Bueno

Déjà avec la lettre écrite sur une feuille – qu’il garde à ce jour -, il se rendit chez Rodrigo pour la lui montrer. C’était l’aube et quelques heures plus tard, El Potro a dû prendre un avion pour le Brésil. Alors qu’il préparait ses affaires pour le voyage, Alejandro a reçu le dernier numéro du magazine Gente, qui il comprenait une note qui lui avait été faite.

Alejandro a jeté un coup d’œil à la note et son cœur a sauté un battement quand il a lu cela son beau-frère avait déclaré qu’il avait préparé une chanson dédiée à Maradona. Il a été confronté à l’opportunité de sa vie et le destin a conduit El Potro à choisir la même personne à honorer dans ce qui serait son nouveau succès.

“Je ferais mieux de te chanter ma chanson à ton retour.”

Alejandro a exprimé son malaise à Rodrigo, incrédule devant une telle situation. Mais entre El Potro et Alejandra, qui était également sur place, ils ont réussi à le convaincre. Le jeune musicien a commencé à chanter les premiers couplets de la chanson et Rodrigo regarda surpris de la salle de bain, tandis qu’il continuait à préparer ses affaires pour le voyage.

“Voyons voir, chantez-le en retour.”

Rodrigo lui a demandé environ trois fois, jusqu’à ce qu’il ait fini de réaliser: Je faisais face à un vrai succès. El Potro attrapa sa tête et s’exclama:

“Vous ne savez pas ce que vous venez de faire!” C’est votre passeport pour ne rien demander à personne! Je suis le meilleur de l’amour, la meilleure chanson que j’ai composée, et tu es La Mano de Dios, c’est ta meilleure chanson et tu ne la surmonteras pas. Ils vont tous le chanter!

Diego Maradona a chanté La Main de Dieu à la première personne

En dialogue avec la chaîne El Doce de Córdoba, Alejandro a déclaré que Rodrigo avait improvisé un titre, La Mano de Dios, et sur le côté de la page, comme on peut le voir sur l’image, écrit avec un stylo INRI, les initiales qui auraient été écrites sur la croix sur laquelle reposait Jésus-Christ, par ordre de Ponce Pilate. Et il a révélé un détail qui à l’époque passait inaperçu, mais qui, rétrospectivement, prend une autre valeur: «À un moment donné, Rodrigo s’arrête et me dit: “ Vous m’avez foiré. Ça va être mon dernier coup ‘».

Les paroles originales de La Mano de Dios (Photo: Alejandro Romero Archive)

Quant aux paroles, Rodrigo vient d’y apporter quelques petites modifications. Par exemple, la strophe qui dit: «La célébrité lui a présenté une femme blanche / De goût mystérieux et de plaisir interdit / Quoi l’a rendu accro à vouloir l’utiliser à nouveau impliquant sa vie », à l’origine la dernière phrase indiquait«au désir de l’aimer à nouveau».

«Avec son métier, Rodrigo m’a dit qu’il valait mieux mettre ‘use it’: ‘Personne n’aime la drogue, on en consomme parfois …»A expliqué Alejandro.

Les premières fois qu’il a chanté la chanson, il a lu les paroles et y a apporté quelques modifications

Une autre partie a également été modifiée: «Il porte une croix sur ses épaules pour être le meilleur / Pour ne jamais se vendre au pouvoir, il a affronté / Curieuse faiblesse, si Jésus a trébuché / Pourquoi ne devrait-il pas. ” L’expression “faiblesse curieuse” à l’origine c’était une “faiblesse humaine”, mais Rodrigo l’a changé en “Faire disparaître l’humain”.

L’hymne autorisé par Diego

Alejandro Romero et le “Diez”, la nuit où il l’a rencontré (Photo: Alejandro Romero Archive)

“La chanson que tu m’as faite … Tu es un fils de pute.”

Dans le meilleur style de Maradona, El Diez a été ému lorsque Rodrigo l’a présenté au sujet lors d’une visite à Cuba en 2000 avec Jimena Cyrulnik dans Versus, le programme qu’elle a hébergé sur Telefe. Peu de temps après, Alexandre avait la possibilité de rencontrer la star du football en personne et a même pu lui chanter son thème sacré.

En 2002 Dalma Il a fêté ses 15 ans en rien de plus et rien de moins qu’à La Bombonera, mais avant cela, la famille a organisé une réunion intime dans le département emblématique de La Havane et Ségurola, et Alejandro a été invité à ajouter de la musique à la soirée. L’interprète a entonné quelques chansons avec sa guitare, jusqu’à ce que Diego l’interrompe.

“Maître, maître … Voulez-vous chanter le mien?”

Alejandro ressentait tellement de pression que s’il jouait lui-même une finale mondiale. «Imaginez que tout cela était très émouvant parce que je n’allais pas le chanter s’il ne me le demandait pas. Alors j’ai fermé les yeux et quand je les ai ouverts, Diego était là … J’ai toujours la photo sur laquelle il est assis par terre, au moment où il m’a demandé de chanter sa chanson », a révélé Alejandro.

Alejandro a interprété La Mano de Dios à l’occasion du 15e anniversaire de Dalma, à la demande de Diego (Photo: Alejandro Romero Archive)

Le musicien dit connaître les raisons qui ont fait de La Mano de Dios un hymne authentique, une chanson parmi tant d’autres qui ont été consacrées à Maradona: «Cela commence par une tonalité plus basse que, pour nous Argentins, a une mélancolie particulière car elle fait partie de notre folklore: c’est Buenos Aires. Il a une nostalgie imposante. Dans le refrain, la tonalité devient plus grande, ce qui semble plus encourageant, il a plus d’énergie. Mais l’une des choses que je sauve le plus, c’est que la chanson n’a que quatre ou cinq notes, toutes très répétitives ».

Le travail de Diego le maintient en vie dans chacune des personnes qui ont su apprécier son art. Comme Rodrigo. Quelle meilleure façon de s’en souvenir qu’avec les versets de le chant qui les a unis pour l’éternité. Ils ont semé la joie dans le peuple, ils ont arrosé ce sol de gloire …

