Vendredi de la semaine dernière, le ministère de l’Agriculture a commencé à déposer l’argent correspondant au remboursement des retenues sur le soja. Au total, environ 6700 millions de pesos (environ 80 millions de dollars au taux de change officiel) seront répartis entre 38 mille producteurs, qui ont réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires qui ne dépassait pas 20 millions de pesos et lors de la dernière campagne de l’oléagineux son semis c’était jusqu’à 400 hectares.

D’autre part, des sources officielles ont également indiqué que l’année prochaine, quelque 3 000 producteurs auront accès à l’avantage, puisqu’ils ont commercialisé le soja après le 30 septembre dernier.

Les producteurs réclament depuis longtemps l’élimination des retenues à la source, car ils les considèrent comme une taxe faussant. Mais en outre, ils ont exprimé à plus d’une occasion que le retour des retenues à la source que le gouvernement met actuellement en œuvre “est insignifiant” parce qu’ils ne récupèrent qu’une partie de ce que l’État prend en matière fiscale. Lors de la dernière campagne sur le soja, détaillent-ils, l’État a collecté environ 5,7 milliards de dollars de retenues à la source et n’en retourne que 80 millions de dollars.

Dans la liste des bénéficiaires, il y a d’anciens membres de la table de liaison, tels que Mario Llambías et Luciano Miguens, l’actuel président de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, et d’autres membres de la direction agricole. Tout cela a conduit à un débat éthique, car les ruralistes ont été et sont très critiques à l’égard du mécanisme par lequel l’administration des Alberto Fernandez et que les gouvernements de Cristina Fernandez de Kirchner.

Face à cela, le ministère de l’Agriculture a accordé il y a quelques jours un délai pour renoncer à ladite compensation. Comme indiqué dans le portefeuille agricole, un seul producteur a décidé de rejeter l’avantage. Il a été Gabriel Delgado, ancien secrétaire à l’Agriculture de la Nation et économiste de l’Institut national de technologie agricole (INTA).

Mais ces derniers jours, la décision prise par Hugo Biga, un producteur agricole du district de Marcos Juárez de Córdoba, qui versera l’argent qu’il a reçu en rétention à l’ONG Argentina Ayuda, présidée par Mónica Gigli et qui se consacre depuis longtemps à aider les secteurs les plus démunis. Plus précisément, l’argent que Biga fournira permettra de forer pour fournir de l’eau à 50 familles d’une communauté Wichi à Ingeniero Juárez, dans la province de Formosa.

Les travaux ont commencé hier. Compte tenu de l’avis des spécialistes, le forage a jusqu’à présent une profondeur de 18 mètres, mais l’intention est d’atteindre 30 mètres, ce qui serait l’endroit où se trouverait de l’eau propre à la consommation humaine.

Le producteur cordovan, en dialogue avec Infobae, n’a pas voulu donner de détails sur l’argent qu’il a donné: «Je ne suis pas d’accord avec le remboursement des retenues, car avoir des compensations signifie que nous sommes d’accord avec les retenues et ce n’est pas comme ça. J’ai pris la décision avec cet argent de faire un don, car l’État ne fait rien de plus que de nous prendre des ressources et ne se conforme pas à ces petites choses qui doivent être faites ».

Et il a ajouté: «L’idée que nous avons est de forer pour donner de l’eau à la ville de Wichi d’Ingeniero Juárez. Tellement d’argent qu’ils nous sortent des rétentions pour que rien de ce qui correspond n’arrive jamais. Ces gens n’ont pas d’eau, ils boivent l’eau des flaques d’eau. Si l’argent atteint, il atteint. Et sinon je mettrai ce qui manque ».

Collaboration

Dans cette action de solidarité, Hugo Biga n’est pas seul. Il est accompagné du producteur de Nogoyá, à Entre Ríos, Guadalupe Vivanco, qui est membre de l’ONG et fréquente chaque mois la communauté Wichi de Formosa. “Il s’agit d’un peuple totalement oublié et soumis, sans aucune aide de l’État. Certains chefs et leaders des communautés, ainsi que les enseignants et les ONG, subissent des représailles lorsqu’ils se manifestent du côté des routes racontant leur réalité, qui est totalement cachée », pointé vers ce médium.

Concernant la décision du producteur de Cordoue, Vivanco a déclaré: «Je connais Hugo Biga depuis longtemps et je ne suis pas surpris par la décision qu’il a prise. Cet argent que l’État nous prend pour des retenues à la source devrait aller aux infrastructures, pour des questions aussi fondamentales que l’eau, là où se trouve la vraie et vraie pauvreté. Nous sommes plus que reconnaissants à l’ONG Argentina Ayuda, où je travaille depuis de nombreuses années. Grâce à Hugo, le puits d’eau sera possible avec une école que nous venons de construire ».

Selon ce qu’a commenté le producteur de Nogoyá, l’action de solidarité d’Hugo Biga a également atteint la construction de la nouvelle école sur place. «La tâche que nous accomplissons de l’ONG est une approche complète dans toutes les communautés où nous travaillons, avec un accent sur l’éducation et l’amélioration des infrastructures, dans le but que les communautés puissent se soutenir après notre passage et pendant longtemps. temps », a déclaré Vivanco.

À son tour, Vivanco a souligné: «Nous faisons tout pour qu’ils aient le jardin, les fermes, l’eau, nous construisons des écoles, des aires de pique-nique, des salles de premiers soins et nous faisons venir des médecins, entre autres actions. Une fois que l’ONG quitte les lieux après avoir travaillé pendant deux ou trois ans, la communauté peut subvenir à ses besoins, car elle a beaucoup de choses dont elle avait besoin auparavant. Hugo Biga a été l’un des nombreux à avoir coopéré à la construction de l’école et a rejoint un grand nombre de personnes faisant partie de l’Argentine Ayuda ».

Le message des producteurs auto-organisés

Pour sa part, Association argentine des producteurs autonomes, entité intégrée par Hugo Biga et Guadalupe Vivanco, dans un communiqué interrogé sur les actions de solidarité des producteurs précités: «Quelle est la destination que l’État donne aux retenues? Où investissent-ils ce qu’ils nous confisquent? Il ne s’agit manifestement pas d’améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont besoin, mais de la leur. L’Etat est présent pour confisquer et absent lorsqu’il s’agit d’améliorer la qualité de vie des populations les plus nécessiteuses ».

En outre, les membres de l’Association des Autoconvocados, ont déclaré: “Le gouvernement fait un show avec cela et la vérité est que le remboursement ne représente que 80 millions de dollars et les retenues 5,7 milliards de dollars, un très petit pourcentage.”

