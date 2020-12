Boris Vian

Comment faire un roman noir intrigant, mettant en vedette des personnages à l’élégance flamboyante, des dandys exquis et des femmes fatales, des meurtres et beaucoup de jazz, et se terminer après soixante ans? Il n’y a pas moyen d’échapper aux Français Boris Vian et le Groupe Oulipo, donne la réponse.

Sagacement édité par Caja Negra Editora, maintenant 15 ans, et traduit par Eduardo Berti, le roman a un appareil critique qui comprend les notes explicatives de l’intervention d’Oulipo, la postface de Nicole Bertolt (qui après avoir vécu pendant des années avec la veuve de Vian, Ursula Kübler, est devenu le représentant de l’œuvre de l’écrivain après la mort de son partenaire), les explications de l’intervention littéraire pour terminer et corriger le roman incomplet de Vian par la commission Oulipo en charge de la tâche, l’explication couverture de l’édition française et le synopsis qui a guidé l’aboutissement de Il n’y a aucun moyen de s’échapper, ainsi qu’un examen de la relation d’Oulipo avec Boris Vian, décédé en 1959 à 39 ans.

Vian avait commencé le travail en 1951, mais le laissa inachevé jusqu’à six décennies plus tard, il se présenta aux lecteurs de cet écrivain, dramaturge, poète, musicien de jazz, ingénieur, journaliste, joueur d’échecs et traducteur décédé très tôt, mais qui avait suffi à enchâsser dans les géographies de la littérature.

“Il n’y a aucun moyen de s’échapper” (Black Box Editor), par Boris Vian et Oulipo

L’argument de Il n’y a aucun moyen de s’échapper C’est simple et puissant: un officier américain revient, avec une main artificielle après une blessure militaire, de la guerre de Corée et dès qu’il atteint sa destination à Rivière Noire, il apprend le meurtre d’une femme qu’il aimait dans le passé. Il rencontre sa famille, des gens d’élégance, et avec ses amis traversés par le jazz et l’extravagance. Cependant, ce n’est pas le seul homicide qui se produit, puisqu’il arrive à nouveau à une autre femme qui était unie par l’amour. La recherche de l’homicide commence et l’emmène sur des chemins sombres qui rendent le roman policier encore plus noir.

Boris Vian a eu une vie exceptionnelle. Faisant partie d’une famille riche, son père n’a commencé à travailler qu’à 36 ans après la Grande Dépression. Boris Vian est diplômé d’un ingénieur, mais un an plus tard, il publie son premier roman Vercoquin et plancton, où il a dépeint ses partis excessifs et son travail à l’institut d’État des sciences Association française de normalisation.

Vian était passionné de jazz

Un raid scriptural a commencé qui comprenait la publication de nouvelles dans Les Temps Modernes, par Jean Paul Sartre, et le critique de jazz dans Combat, par Albert Camus. Il a également publié plus de romans, y compris, L’automne à Pékin (dans lequel Pékin n’est pas le théâtre du récit). Avec la signature de Vernon Sullivan, hétéronyme d’un écrivain noir, a publié des romans comme Je vais cracher sur leurs tombes, ce qui lui a valu des procès et la censure en raison des fortes doses de violence et de sexe dans les histoires. Il a dû révéler son identité (dans les romans, Vian était répertorié comme traducteur) et a été condamné à une amende exagérée. Il s’est également consacré au jazz et à la chanson. Il a enregistré un album et une de ses chansons, The Deserter, a fait scandale car elle a incité à violer les missions de guerre coloniale en Indochine, puis au Vietnam, par exemple.

Il faisait partie du College of Pataphysics, un ordre dédié à la poursuite du travail de Alfred Jarry et sa littérature de l’absurde. Vian a joué dans plusieurs films et a été le directeur artistique d’une maison de disques dans sa collection de jazz. A vendu les droits de diffusion au cinéma Je vais cracher sur leurs tombes et a dû écrire le scénario, mais il a été retiré du film. Il assista à la première incognito et mourut, en 1959, d’une crise cardiaque en regardant la version cinématographique de son roman.

Eduardo Berti, le traducteur de cet ouvrage, est le seul membre argentin d’Oulipo (Photo: Lihue Althabe)

Oulipo Il a été fondé en 1960, un an après la mort de Vian. Il s’agit de un ordre sélect, secret et non conventionnel. L’école, qui a des liens évidents avec le Collège de Pataphysique, n’établit pas de réglementation artistique, elle propose uniquement une procédure de création. Raymond Queneau, fondateur de l’Ouvroir de littérature potentielle (dont les premières syllabes forment Oulipo) et qui en espagnol se traduit par Atelier de littérature potentielle, a écrit le Exercices de style, dans lequel jusqu’à 99 façons différentes de raconter le même épisode trivial qui s’est produit dans un bus sont présentées comme la méthode écrite par la suite Cent milliards de poèmes, composé de dix sonnets dans lesquels la même rime est maintenue en tout, de sorte que chaque vers peut être remplacé par le vers correspondant d’un autre sonnet. Ainsi, le nombre total de sonnets qui existent potentiellement est de 10¹⁴: les cent milliards qui donnent naissance au titre. Eduardo Berti, le traducteur de cet ouvrage, est le seul membre argentin d’Oulipo.

Parfois, la littérature ne se trouve pas seulement dans un récit écrit, mais dans les constellations qui tournent autour d’elle. Tel est le cas de ce roman de Boris Vian, et le cas de Boris Vian lui-même.

