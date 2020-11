L’histoire du livreur dont la moto a été volée 3 fois et Susana Giménez l’a surpris avec une nouvelle

Pablo Rodríguez (44) vit à Ituzaingó et a travaillé pendant 18 ans comme serveur, jusqu’à ce que la quarantaine l’oblige à chercher une autre alternative pour soutenir sa femme, ses quatre enfants Gonzalo (22), Iara (18), Catalina de (15) ), Francisca (10 ans) et sa belle-fille, enceinte de 7 mois. A bord de sa moto, Pablo livre des commandes pour une célèbre application de livraison et fait de la messagerie, alors qu’il ouvre une petite entreprise à son domicile, où il vend des miroirs.

Mais il y a quelques jours, il a subi un violent vol à main armée en plein jour avec sa fille Iara, qui a observé comment des criminels menaçaient son père de mort, le forçant à remettre les clés de la moto, qui avait fini. payer il y a 3 mois. Malheureusement, ce n’était pas le premier vol de son outil de travail, mais le troisième. Infobae s’est entretenu avec Pablo Rodríguez.

Le moment du vol de Pablo Rodríguez et de sa fille Iara, en plein jour à Ituzaingó

-Comment s’est passé le vol de votre troisième moto?

J’allais avec ma fille Iara (18 ans) prendre une commande. Je livre pour une application et elle fait de même pour une autre, mais à vélo. Ce jour-là, son vélo était cassé, alors je lui ai dit de sortir ensemble travailler sur ma moto: elle avec ses commandes et moi avec les miennes.

Soudain, deux gars sur une moto m’enferment et pointent une arme sur moi. J’ai sorti les clés de la moto et je leur ai dit que j’allais les leur donner s’ils laissaient partir ma fille. Un voisin lui a ouvert la porte et elle y est restée en sécurité. À un moment donné, j’ai pensé à réagir contre le criminel qui me ciblait, mais celui au-dessus de la moto m’a dit de lui donner les clés parce qu’il allait me tuer. Alors je leur ai donné et ils sont partis avec les deux vélos.

-Est-ce que ces vols sont fréquents dans votre quartier?

-Oui, nous sommes volés tous les jours par ceux d’entre nous qui livrent et des conducteurs de motos à Castelar, Morón et Ituzaingó. Chaque jour, il y a 3 ou 4 cas. En trois ans, ma moto a été volée trois fois. Je voulais publier la vidéo sur mon Facebook pour que les gens sachent ce que nous vivons. Un voisin du bloc où j’ai été volé l’a envoyé à mon cousin.

Pablo Rodríguez et sa fille Iara travaillent comme livreurs

-Avez-vous fait le rapport de police? Qu’est-il arrivé à l’assurance moto et au suivi par satellite?

-Oui, j’ai fait le rapport de police et je l’ai porté à l’assurance. J’avais mis le suivi par satellite dessus mais cela ne servait à rien, car la société m’a appelé pour me dire qu’elle l’avait trouvé gisant dans la rue. Les voleurs savent très bien comment le désactiver.

Par contre, la moto qui m’a été volée coûte 230 000 pesos et a été assurée pour 150 000 pesos, précisément par le service de repérage par satellite … Mais vous pouvez voir qu’elle les a ratés avec moi.

Cela faisait 3 mois que j’avais fini de payer la moto … Pourtant, sans pouvoir travailler, je n’ai jamais cessé de payer les taxes et les services. Et je vis avec l’argent que je gagne pendant la journée!

-Comment a été le geste de solidarité que Susana Giménez a eu avec vous de l’Uruguay, dès que vous avez appris ce qui vous était arrivé?

-Je ne voulais pas trop m’exposer mais la vidéo du vol est devenue virale dès que je l’ai mise en ligne sur mon Facebook. Mon cas a suscité beaucoup d’intérêt. J’ai une petite entreprise de miroirs dans ma maison et mon téléphone a explosé avec des gens qui veulent m’acheter pour m’aider.

Parmi tous ces appels, j’ai assisté à la secrétaire de Susana Giménez. Je pensais qu’ils me facturaient, mais c’était vrai, parce que plus tard, leur producteur m’a appelé. Susana m’a fait don d’une moto pour que je puisse continuer à travailler. Elle a notamment demandé que son geste de solidarité ne soit pas divulgué, mais un journaliste l’a rendu public sur les réseaux sociaux, donc ce n’était plus un secret. Je dois continuer à travailler avec le vélo, car j’ai perdu mon emploi en quarantaine.

Au milieu du choc que le vol de la moto sous la menace d’une arme a généré dans sa famille, sa fille Catalina a eu 15 ans.

– Sur quoi avez-vous travaillé avant?

-J’ai travaillé pendant 18 ans comme serveur et, comme les chiffres ne m’ont pas donné car le restaurant ne pouvait pas ouvrir en raison de la quarantaine, j’ai demandé une retraite volontaire. Malheureusement, les quelques pesos qu’ils m’ont donnés sont allés à moi dans la récupération du grave accident de moto que mon fils Gonzalo (22 ans) a eu, qui est aussi livreur et coursier: il a failli perdre une jambe. J’ai 4 enfants à charge et avec ma femme nous sommes 7 dans la famille, puisque ma belle-fille est enceinte de 7 mois. La moto est la seule chose avec laquelle je peux générer des revenus.

Émue par son histoire, Susana Giménez sympathise avec Pablo et lui rend son outil de travail

-Est-ce que vous remarquez que l’insécurité a augmenté à Ituzaingó?

-Je veux savoir ce que nous vivons dans cette région: ils nous tuent des motocyclistes … Ils nous tuent pour nous voler. L’insécurité est terrible. Nous sommes environ 200 motocyclistes qui restent en contact tout le temps, pour prendre soin les uns des autres et nous avertir lorsque nous voyons des personnes suspectes. Il y a quelques jours, un collègue a reçu une balle dans la jambe pour voler sa moto.

La police fait ce qu’elle peut, mais il ne nous est pas possible d’en savoir plus qu’eux: parce que nous savons où se trouvent les jets et qui ils sont. On les voit passer sans permis, sans casque ni cagoule, mais ils passent devant la police et personne ne les arrête. D’un autre côté, si nous allons sans brevet ou casque, il n’y a aucun moyen qu’ils ne nous arrêtent pas.

Il a travaillé pendant 18 ans comme serveur, jusqu’à ce que la quarantaine fasse des ravages dans sa poche et qu’il doive aller travailler sur le dessus de la moto.

-Avez-vous peur de retourner travailler sur la moto, après ce que vous avez vécu avec votre fille?

-Je suis retourné faire des voyages pour coursier avec la nouvelle moto et je sens qu’à tout moment, ils vont me voler à nouveau. J’ai dit à ma fille Iara, avec qui j’étais le jour du vol, que pendant un moment je ne veux pas que nous sortions à nouveau ensemble à moto, car la peur est constante.

Depuis que nous avons été volés, elle a passé 5 jours sans vouloir parler de ce qui s’est passé car elle s’est mise à pleurer. J’ai été choqué et très mauvais. Il n’avait jamais vu d’arme à feu et en plus, il l’a vue pendant qu’ils pointaient son père. Les criminels m’ont dit qu’ils allaient me tuer, alors imaginez à quel point il avait peur.

Mon fils Gonzalo travaille la nuit et, jusqu’à ce qu’il rentre à la maison, je n’arrête pas de penser à lui. Je l’appelle tout le temps et je lui demande où il est. Je vous demande de prendre grand soin de vous. Il est grand, car il a 22 ans et il est sur le point d’être père. Mais vous êtes tout le temps un parent et vous vous inquiétez.

Pablo avec ses 4 enfants, sa femme et sa belle-fille, enceinte de 7 mois

-Votre moto a-t-elle été volée et l’application de livraison pour laquelle vous travaillez non seulement vous a suspendu, mais souhaitait vous facturer la commande que, manifestement, vous ne pouviez pas livrer?

-Oui, parce que j’avais une commande de nourriture et quand ils m’ont volé je l’avais dans mon sac à dos. Quand ils m’ont emmené la moto, j’ai appelé l’application pour leur faire savoir ce qui m’était arrivé, je leur ai envoyé le rapport du vol, mais ils m’ont suspendu pendant deux jours parce que je ne pouvais pas livrer la commande. Ils m’ont dit que j’avais généré une dette: j’ai dû payer la commande parce que je n’ai pas pu la livrer. Plus tard, lorsque la vidéo est devenue virale, ils ont retiré ma dette.

Pablo inculque l’étude à ses enfants, au cas où ils décideraient à l’avenir d’émigrer du pays à la recherche d’une meilleure qualité de vie, loin de l’insécurité avec laquelle ils vivent à Ituzaingó

– Avez-vous pensé à quitter le pays, à la recherche d’un avenir meilleur pour vous et votre famille?

-Je suis dans la rue toute la journée et je vois que les choses empirent de plus en plus. À mon âge (44 ans), je ne peux plus partir car je suis vieux, mais si cela continue, j’aimerais que mes enfants puissent émigrer dans un autre pays.

Je suis argentin à mort … mais je ne veux pas avoir à pleurer la mort d’un fils et à regretter ensuite d’avoir eu la chance de partir et de ne pas en avoir profité. Pour cette raison, je leur inculque l’importance d’étudier et de faire quelque chose pour améliorer leur vie.

Pablo alterne sa livraison et son service de messagerie avec une petite entreprise de vente de miroirs

-Si vous pouviez parler d’insécurité avec une autorité nationale ou provinciale, que diriez-vous?

-Je vous dirais que vous devez parler à des gens qui souffrent d’insécurité. Nous pouvons vous conseiller sur beaucoup de choses, car c’est nous qui sommes dans la rue. Si les policiers voient deux personnes sans permis sur la moto, s’ils en voient une sans casque … Arrêtez-le et vérifiez-le, même si la personne se met en colère! C’est comme ça.

Dans Capital, ils vous arrêtent tout le temps: si vous ne portez pas votre gilet, ils détournent votre moto. Mais voici le no man’s land … car personne ne contrôle les motos. Je pense travailler avec l’application de livraison uniquement dans Capital, car là vous travaillez sereinement … Savez-vous ce qui se passe? J’en ai déjà assez d’être volé ici!

