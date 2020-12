(Capture d’écran)

Ils sont nés ensemble et, à cause du COVID-19, ils sont partis ensemble. Rosendo et Rogelio Mendoza étaient des jumeaux identiques du Texas. Ses proches disent qu’ils étaient toujours inséparables. Ils ont travaillé ensemble. À l’âge adulte, ils dormaient ensemble en partageant un lit. Et vers les dernières heures de leur vie, bien qu’ils se trouvaient dans des chambres d’hôpital différentes, ils sont restés en contact grâce à leurs téléphones portables.

Ces frères de 56 ans ont attrapé le virus à peu près au moment où cette année a été célébrée le jour de Thanksgiving (27 novembre). Leurs proches ont dit qu’ils ne savaient pas exactement comment ils étaient tous les deux tombés malades, mais ils ont reconnu qu’ils étaient tous les deux très têtus et Les mesures de protection, telles que l’utilisation d’un masque, n’ont pas été prises très au sérieux.

“Nous aurions dû prendre cela plus au sérieux”Jessica Cuevas, la fille de Rosendo, a déclaré à ABC.

Ensuite les premiers symptômes présentés étaient la toux et l’essoufflement. Quelques jours plus tard, leur état de santé s’est aggravé et ils ont dû se rendre à l’hôpital où ils ont été intubés. “Ils avaient tous les deux leur téléphone portable et ils se sont appelés pour voir comment allait l’autre”, a déclaré sa sœur Sandy au New York Times.

Malheureusement, Le 9 décembre, Rogelio, qui souffrait d’une comorbidité affectant sa respiration, est décédé à 16 h 11. Alors que Rosendo semblait espérer être déconnecté et survivre, son cœur ne pouvait plus le supporter et il est décédé à 20h30. de ce même jour. Les deux se trouvaient à différents étages du centre médical universitaire de Lubbock, au Texas.

La fille de Rosendo a dit qu’avant le décès de son père, ils lui avaient dit: «Si tu veux aller avec ton frère Ro et ton père, nous le comprenons parfaitement, mais ouvre les yeux si tu veux rester», mais il «n’a pas ouvert les yeux, et je il savait que même s’il restait, il ne durerait pas longtemps sans son frère. “

Rogelio et Rosendo travaillaient ensemble depuis environ 10 ans en tant que soudeurs construisant des ancres de jambe pour des plates-formes pétrolières à Andrews, au Texas. Leurs proches ont souligné qu’ils travaillaient ensemble, expliquant qu’ils ne s’étaient pas séparés pour cela. «Si l’un trouvait un emploi, l’autre disait:« Pouvez-vous embaucher mon frère? »fit remarquer la sœur des jumeaux, Sandy.

Et ils avaient cet accompagnement depuis qu’ils étaient enfants. Leurs proches ont déclaré aux médias que lorsqu’ils étaient garçons et qu’ils étaient à l’école, lorsqu’ils étaient séparés par des circonstances, par exemple, par un enseignant ou par le besoin d’aller aux toilettes, on sortait furtivement de la classe pour être avec leur frère.

À la fin des années 90, Rosendo a reçu un diagnostic de cancer des testicules, pour lequel il était en traitement pendant près d’un an au MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas, dans la ville de Houston. Rogelio, dit sa famille, était à ses côtés à tout moment.

Les jumeaux Mendoza Ils sont nés le 4 septembre 1964 à Lorenzo, Texas. Ses parents sont Manuel Mendoza, agriculteur et chauffeur de camion, et Dominga Mendoza, femme au foyer. Rosendo est né le premier et une heure plus tard, son frère Rogelio est né.

Les frères, qui s’appelaient affectueusement “Moe”, d’après l’un des membres des Trois Stooges, ont abandonné leurs études secondaires en neuvième année pour aider leur père dans les travaux agricoles.

Ils ne semblaient se séparer qu’à certaines occasions sans grand impact. Ils aimaient tous les deux la vie à la ferme à cause du travail qu’ils faisaient avec leur père. Mais alors que Rogelio aimait être avec des chevaux, Rosendo était plus enclin à élever des coqs.

“Mon cœur est brisé en un million de morceaux”, a déclaré à ABC la femme de Rosendo, Virginia Mendoza. “Mais je sais que je dois être forte pour mes petits-enfants et mes enfants.”

