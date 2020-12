(Bloomberg) – C’est difficile à croire, mais il y a un an, la grande nouvelle était la destitution du président américain Donald Trump. Douze mois plus tard, une pandémie virale tue des milliers d’Américains chaque jour, et les républicains restent si fidèles à Trump qu’il a fallu attendre cette semaine le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pour reconnaître qu’il avait perdu le Élections de novembre.

Il semble donc utile de se demander: la destitution était-elle importante? Et quelle était sa valeur, le cas échéant?

D’une part, il semble peu probable que l’enquête, la destitution elle-même ou le procès du Sénat aient affecté de manière significative le résultat du vote de 2020. Trump est sorti avec le soutien de sa base presque intacte.

Et en effet, malgré une mauvaise gestion de la réponse du gouvernement au COVID-19 et présidant à un effondrement économique, Trump a failli être réélu. Il est facile de conclure que sans la pandémie, Trump aurait gagné. Et si c’est exact, il semblerait que l’accusation n’aurait fait aucune différence.

Concernant les élections législatives, les démocrates ont perdu du terrain à la Chambre, ce qui pourrait être interprété comme la désapprobation de la destitution par les électeurs, bien que ce ne soit pas l’explication privilégiée par les perdants. Les quelques pertes républicaines au Sénat n’ont pas non plus été interprétées comme une désapprobation du procès absurde dirigé par McConnell.

Mais les résultats des élections ne sont pas la seule mesure de l’importance de la destitution. Il y a aussi le verdict de l’histoire.

Lorsque les manuels d’histoire résument la présidence de Trump pour les décennies à venir, ils sont susceptibles de dire quelque chose comme ceci: Trump a été élu en 2016 en tant que candidat insurgé et populiste, le premier président à n’avoir aucun service antérieur dans une fonction élue. ou en tant que général victorieux dans une guerre majeure. La Chambre démocrate l’a inculpé d’avoir tenté de subvertir les élections de 2020 en demandant au président ukrainien d’enquêter sur son principal rival, Joe Biden. Le Sénat républicain l’a acquitté. Puis, au milieu d’une pandémie, il a perdu sa candidature à la réélection au profit de Biden, le même homme qu’il avait tenté de salir.

Notez que ce bref résumé du cours de l’histoire américaine présente la destitution comme l’événement narratif central de la présidence Trump. L’une des raisons pour lesquelles le procès sera si vaste est qu’il servira de symbole utile de la controverse qui a tourmenté toute la présidence Trump, y compris l’enquête sur la collusion avec la Russie et d’autres types de corruption. La nature hautement partisane de la destitution et du procès représentera l’environnement politique hyperpolarisé des quatre dernières années. Plus important encore, la destitution s’accordera bien avec le récit d’un président à un mandat qui a perdu deux fois le vote populaire et a enfreint les normes juridiques et éthiques de longue date.

Il est impossible d’en être sûr, bien sûr, mais si la présidence Trump est traitée comme une anomalie honteuse, la destitution peut être faite de manière narrative comme preuve que le système n’a pas accepté la corruption de Trump sans rien y faire.

Même si cette prédiction de la future répudiation historique de Trump est trop optimiste, l’effort de destitution en aura quand même valu la peine. Le fait est que l’enquête de la Chambre des représentants a créé un record historique d’un président abusant du pouvoir de son bureau pour faire pression sur un gouvernement étranger pour qu’il contamine son opposant politique le plus menaçant.

Si la Chambre n’avait pas inculpé Trump pour ce comportement, elle aurait communiqué un jugement implicite selon lequel il n’y avait rien de mal dans sa conduite – que l’abus de pouvoir pour faciliter la réélection n’est pas un crime grave en vertu de la Constitution. Cela aurait porté un coup dévastateur aux normes constitutionnelles. Il aurait invité les futurs présidents à faire de même sans craindre de graves conséquences.

Certes, la décision du Sénat de ne pas destituer Trump a certainement envoyé le message à l’histoire que les membres du propre parti du président étaient d’accord avec ses actions. Les avocats constitutionnels ne pourront pas dire que la destitution de Trump a créé un précédent selon lequel une telle conduite était considérée comme un crime digne de destitution. Ils peuvent seulement dire qu’il y avait un désaccord partisan sur la question de savoir si un tel comportement est acceptable.

James Madison, Alexander Hamilton et les autres rédacteurs de la Constitution ne seraient pas fiers de la fin du processus de destitution. Mais ils peuvent au moins être tranquilles en sachant que le mécanisme constitutionnel qu’ils ont créé a été utilisé et non ignoré.

Et tout autre futur président devra au moins considérer que l’abus de la présidence entre dans le cadre d’un comportement passible de poursuites, même s’il peut obtenir un acquittement. Les futurs présidents devraient également se rappeler que la victime prévue de Trump a non seulement survécu, mais l’a finalement vaincu aux urnes.

Note originale: souvenez-vous quand Trump a été destitué? Les historiens Will: Noah Feldman

