Le 15 novembre 2017, le sous-marin ARA San Juan a fait naufrage dans les eaux de l’Atlantique Sud après avoir signalé le début d’un incendie dans la salle des batteries de proue.. Ses 44 membres d’équipage, à bord. Un an et deux jours plus tard, exactement à l’aube du 17 novembre 2018, il a été retrouvé dans les profondeurs du golfe de San Jorge, à 597 kilomètres de Comodoro Rivadavia. Trois ans après son naufrage, les proches des victimes et les autorités nationales ont honoré la mémoire des plongeurs décédés.

Sur la Plaza de Armas de la base navale de Mar del Plata, le quai naturel du sous-marin, l’événement principal: à partir de neuf heures du matin, les 130 membres de la famille autorisés ont commencé à entrer dans les locaux. Des chaises ont été réparties selon les membres du noyau familial dans une esplanade à ciel ouvert, en ce qui concerne la distanciation dans le cadre du protocole de santé coronavirus. Lors de la cérémonie, qui a été diffusée sur les chaînes officielles via un site Internet dédié à la mémoire de l’équipage, 44 Présentes, Ils ont donné aux proches le drapeau national, des genettes et des épées, attributs correspondant à la promotion post-mortem accordée par le gouvernement national en mars dernier..

À 10h30, l’hymne national a commencé l’hommage. D’abord, les paroles de l’aumônier de la base, le prêtre David Ochoa, qui a ensuite béni l’insigne. Une minute de silence émouvante a précédé les paroles du chef d’état-major général de la marine, le contre-amiral Julio Horacio Guardia. Son discours était marqué par son caractère et sa situation politique. «Nous nous réunissons aujourd’hui à le berceau des plongeurs argentins, pour rendre hommage aux 44 membres d’équipage du sous-marin ARA San Juan, à l’occasion du troisième anniversaire de leur naufrage », a-t-il déclaré avant de répéter une brève chronologie des événements.

Les proches des victimes ont été répartis sur des chaises à l’intérieur de la Plaza de Armas de la base navale de Mar del Plata

“Depuis la perte de contact avec l’ARA San Juan, l’une des opérations de recherche et de sauvetage les plus importantes de l’histoire mondiale a commencé”, a-t-il déclaré. Il a raconté que “plus d’un million de miles carrés étaient couverts d’exploration aérienne et 521 690 miles carrés de navires de surface” et que 27 navires – neuf étrangers et 18 nationaux – et treize avions – sept étrangers et six nationaux – ont participé aux opérations de porter secours. Il a parlé d’hypothèses, d’enquêtes, d’incertitudes, de probabilités.

Il a déclaré que ce n’est qu’avec l’arrivée du navire norvégien “Seabed Constructor”, qui a reçu toutes les preuves accumulées, la coque du sous-marin pourrait être retrouvée après deux mois de recherche et après traitement des images d’équipement submersible et de personnel qualifié. Il a rappelé le petit matin du 17 novembre 2018 et a précisé que «Ce n’est que ce jour-là, après une année d’incertitude due à la complexité d’une recherche dans les profondeurs de la mer, que nous avons pu connaître l’emplacement précis des restes du sous-marin ARA San Juan.».

Trois ans se sont écoulés depuis la disparition du sous-marin ARA San Juan dans l’Atlantique Sud: tout l’équipage est mort dans son naufrage

Sa déclaration n’est pas accidentelle. Le 7 novembre de cette année, le contre-amiral à la retraite Luis Enrique López Mazzeo, ancien commandant de la formation et de l’enrôlement de la marine et l’un des accusés dans l’affaire du naufrage du navire, avait reconnu devant la Cour fédérale d’appel de Comodoro Rivadavia que vingt jours après l’épave, le navire chilien Cabo de Hornos avait déjà révélé l’emplacement du sous-marin naufragé. Le contre-amiral Julio Horacio Guardia a démenti cette version aux membres de la famille, après que la plainte majoritaire des représentants des membres d’équipage ait dénoncé l’ancien président Mauricio Macri et l’ancien ministre de la Défense Oscar Aguad pour la prétendue dissimulation du naufrage du sous-marin.

Le chef d’état-major de la marine a rapporté, à son tour, que la Corvette ARA Granville et l’Alerte ARA Puerto Argentino en route vers l’Antarctique ont été détournés pour aller au point de couler: ils se sont formés, ont jeté une rose dans la mer pour chacun l’un des défunts et lu une lettre faisant allusion à l’hommage. «Déployés dans des tâches de contrôle de la mer, ils sont dans la position du naufrage, payant les honneurs correspondants et assurant leur repos éternel. C’est un exemple de plus de notre détermination à garder sa mémoire vivante. et d’être à votre disposition pour tout ce que nous pouvons vous aider », a déclaré Guardia.

Rossi a lu une lettre que le pape François a envoyée à Monseigneur Oscar Ojeda, président de la Conférence épiscopale argentine

Il a déclaré le renouvellement de son engagement à “continuer de collaborer avec la justice pour la clarification des faits qui ont conduit à la perte du sous-marin et de nos 44 camarades”, et a ajouté: “Leurs noms, ainsi que d’autres qui les ont précédés dans la garde éternelle de nos mers nous éclaireront toujours sur le chemin de l’effort, la vocation du service et l’accomplissement du devoir ».

Puis ce fut le tour du ministre de la Défense Agustín Rossi. Il n’a pas lu un discours, mais il a lu le nom et le titre de chacun des plongeurs. “On se souvient du 44. Mais les 44 ont un nom et un prénom que je tiens à souligner»Dit-il avant de les nommer un par un. «Nous avons rempli certaines des choses auxquelles nous nous sommes engagés: nous avons dit que nous allions promouvoir la promotion post-morten au grade supérieur pour tous les plongeurs, nous avons dit que nous allions avoir un portail d’hommage permanent et nous l’avons poursuivi. Nous ne pouvions pas faire autre chose en raison de la pandémie », a-t-il expliqué et envoyé un message spécial à sept familles qui n’ont pas pu assister à la cérémonie en raison de situations liées à l’isolement.

La cérémonie consistait en la remise d’attributs post-mortem aux proches de l’équipage (Photos Christian Heit)

“Ces personnes que nous avons aimées et perdues ne seront plus là où elles étaient, mais elles seront toujours là où nous sommes”, a déclaré le ministre. Il a assuré que pendant son mandat, il continuerait à réaffirmer et à maintenir son engagement en faveur de la vérité et de la justice et a déclaré qu’il avait pris l’audace de demander à Mgr Oscar Ojea, président de la Conférence épiscopale argentine, de contacter le pape François afin d’étendre un message en mémoire à l’équipage. Le Souverain Pontife a publié une lettre et Rossi l’a lu: «Dimanche prochain, le 15 marquera le troisième anniversaire du naufrage de l’ARA San Juan. Je ne veux pas laisser passer cette date sans faire connaître aux familles des 44 marins et au peuple argentin qui a tant souffert de cet événement l’assurance de ma proximité et de ma prière. Ce jour-là, je célébrerai la messe pour le repos éternel des marins disparus ».

La cérémonie a duré 47 minutes. Le contre-amiral Guardia et le ministre Rossi ont remis les attributs aux proches. Ils l’ont fait avec des jugulaires et avec des mains désinfectées. Ils ont évité les câlins mais sont restés proches. L’événement a été suivi par le maire du parti du général Pueyrredón, le chef adjoint de l’état-major de la marine, le commandant de l’instruction et de l’enrôlement de l’armée, le secrétaire général de la marine, le commandant de la zone navale de l’Atlantique, le commandant des forces. Sous-marins et le chef de l’unité du cabinet consultatif du ministère de la Défense.

Il y a également eu une cérémonie devant le poste de garde de base. Elle a été réalisée par des proches de l’équipage via leurs réseaux sociaux. Ils ont profité de l’hommage pour promouvoir la demande qu’ils ont faite sur Change.org pour que le 15 novembre soit une fête nationale. L’initiative avait près de 20 000 signatures.

