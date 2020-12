L’hommage de Juan Carlos Pallarols à Maradona

Dans l’atelier le plus célèbre de San Telmo, un morceau de Mozart, celui indiqué pour explorer chaque recoin du lieu où Juan Carlos Pallarols et son équipe talentueuse crée en silence, au rythme de la musique. Dans un autre secteur, une vitrine qui occupe tout le mur révèle une centaine de petits objets artisanaux en métal. Parmi elles, se détachent les célèbres roses argentées, conçues pour Lady Dy, Jane Fonda et Mercedes Sosa, entre autres chiffres. «J’en fais toujours deux, l’un que je donne et l’autre que je continue de montrer», dit-il en les prenant entre ses mains.

L’antichambre de l’atelier est dominée par un tableau peint à l’huile par son père, le célèbre orfèvre catalan Carlos Pallarols Cuni. Il montre José de San Martín sur un cheval blanc et occupe 80% du mur. Aux côtés, une guitare ayant appartenu à Carlos Gardel, et de l’autre, une réplique de l’épée du Père de la Nation, du bâton de Juan Domingo Perón et du personnel présidentiel actuel. D’un côté, un présentoir modulable affiche fièrement plusieurs boules, dont l’une aux couleurs de l’Argentine, qui dit: «Avec affection et merci beaucoup» et la signature de Diego Armando Maradona.

Justement, en pensant à lui, l’orfèvre refait une pièce conceptuelle extraordinaire qui est, à son avis, «un semblant et un résumé de la vie» de l’homme sorti de la pauvreté à force de talent, d’efforts et d’un dribble sans pareil. Le premier est tombé entre les mains de la plus grande idole du sport argentin en 2005 et a été vendu aux enchères à des fins caritatives; le nouveau (sans destination claire pour le moment) contiendra des terres de la maison de Fiorito.

“Je compare beaucoup Maradona à Mozart, qui était considéré comme le seul miracle non répété dans l’histoire de la musique universelle pour la quantité et la qualité des pièces, pour la vitesse, pour la propreté, pour la créativité … pour tout. Cependant, il est mort à l’âge de 36 ans avec la syphilis, avec l’opium, avec toutes sortes de drogues de l’époque, alcoolique … Alors comment Dieu, ou la nature, ou qui que ce soit … le destin, le met, lui donne tout cela richesse de talent, presque d’un être d’une autre planète et ils n’en profitent pas », souligne l’orfèvre, qui en juin 1982 (pendant la guerre des Malouines) a réalisé un calice avec lequel Jean-Paul II a célébré la messe pour la paix à Buenos Aires. Aires.

“Le rosier de la vie”, un portrait de Maradona

Ils se sont rencontrés personnellement il y a des décennies, il ne se souvient pas quand, mais Pallarols a appris l’existence d’un certain Diego Maradona lorsque le beau-père de son partenaire d’alors lui a dit qu ‘”il y a un petit gars à Argentinos dont vous ne savez pas comment il joue” et lui, un fan de River et heureux de voir matchs de football – bien qu’il reconnaisse que sa relation avec le ballon est nulle – il a voulu savoir de qui il parlait et a commencé à s’enquérir de ce garçon né le 30 octobre 1960 à l’hôpital interzonal d’Agudos Evita, à Lanús.

Juan Carlos Pallarols assemble la nouvelle pièce avec un hommage à Diego Maradona.

“Et il est devenu célèbre … Maradona est un gars connu partout “, dit l’une des rares vérités sur lesquelles tout le monde est d’accord. L’orfèvre raconte que lorsqu’il était en Afrique, il est venu dans un endroit reculé, au fond de la jungle, pour voir comment une lionne avait accouché et là, lorsqu’un des enfants qui accompagnaient le voyage a appris qu’il était argentin, il s’est renseigné sur sa langue: «Êtes-vous un ami de Maradona? Nous étions à 650 kilomètres de tout, au centre de la jungle! … Mozart est toujours le type qui est le plus joué dans tous les théâtres du monde et trois siècles se sont écoulés … Ici, les gens veulent toujours plus et parlent mieux de Maradona que de Messi, bien que Messi ait accompli beaucoup plus que Diego pourrait accomplir en quantité des prix et des buts », affirme-t-il et n’évite pas de comparer le Golden Kid à l’idole carioca:« Au Brésil, ils veulent Pelé, mais qui parle de Pelé au Brésil aujourd’hui? ».

Consterné par le décès récent de l’ancien capitaine de l’équipe mexicaine championne de la Coupe du monde 86, Juan Carlos dit que La dernière fois qu’elle a eu un contact avec lui, c’était via un message WhatsApp le 14 octobre. quand le DT de Gymnastique de l’époque l’a appelé pour apprendre que l’orfèvre envisageait de faire différents monuments en hommage au sabre de José de San Martín et que l’un d’entre eux serait à Corrientes, la province natale de Don Diego.

«Il m’a demandé s’il pouvait mettre une plaque en l’honneur de son père et j’ai dit oui. Il m’a demandé combien je lui avais facturé et il n’a rien dit et puis il m’a promis: “ Je vais vous envoyer le dernier maillot signé de l’équipe nationale, voyons si cela vous aide ” ”, révèle-t-il en cherchant sur son téléphone portable les photos de l’idole signant cette veste. et le moment où il l’a reçu de l’ancien avocat et comptable de Maradona.

Ce travail prend déjà forme dans un modèle. Mais la mort surprise de Maradona lui fit ressentir le besoin de lui rendre un dernier hommage et de refaire cette pièce qu’il lui avait donnée dans l’émission télévisée qu’il animait.

“J’ai fait ce même thème en 2005 et je le lui ai livré en La nuit des dix, quand il m’a interviewé. Je l’ai fait pour Diego et il l’a fait don à je ne me souviens plus de quelle institution, ou il y en avait plusieurs, et ça s’est terminé ce jour-là dans le programme », se souvient-il et explique en détail, et accompagnant de sa main, ce que chacune de ses parties signifie.

“Le thème est le lieu de naissance de Diego, un lieu rude, triste et douloureux, qu’il le raconte plusieurs fois – il parle encore de “Pelusa” au présent – où huit ont dormi dans une pièce et mangé de la milanesa le 4 lorsque le père a été payé et le reste du mois ne l’a pas fait. Je représente cette période avec du fil de fer barbelé, quelque chose de douloureux et à moitié isolé du reste du monde; Et avec le temps, quand il commence à se connecter avec le monde, il change de place, déménage dans des maisons de plus en plus belles et commence à côtoyer le succès et les barbelés se transforment en tiges de roses qui ont des épinesIl a cette agression constante et se termine par trois grandes roses, les trois idéaux de Diego: la République argentine, sa patrie; la famille, son père et sa mère – il est enterré avec eux pour une raison – et le football ». Sur ces trois roses se dresse une boule de cristal avec des plaques en forme de losange et le numéro dix en plaques de cuivre.

Bien que le sens de “Le rosier de la vie” soit l’original, la nouvelle pièce comprend le pays de la maison où Diego Maradona a forgé ses rêves en embrassant son premier bal, ce qui a fait la magie inégalée de son dribble et les éternels “petits jeux” avec sa tête.

L’orfèvre a décrit son travail comme «un semblant de l’idole».

Ce bel hommage ne sera pas le seul que Pallarols souhaite rendre à Diego. “Quand j’ai appris qu’il était décédé, il m’a semblé que j’avais plus d’obligation de l’achever. Si vous me demandez pourquoi, à un moment donné, j’ai pensé à ce célèbre monument d’Ezeiza, ils m’ont parlé de le mettre à Tecnópolis, mais maintenant je veux y réfléchir. Oui J’aimerais que le modèle que je fabrique soit le prix d’un grand championnat de football, le meilleur. Mais il faudrait que ce soit une campagne illustrative qui serve d’exemple. Je crois que Jésus-Christ, qui est mort crucifié, a laissé un exemple qui a servi l’humanité pendant 2000 ans: que le sacrifice de Diego n’est pas stérile, qu’il soit utilisé par les enfants d’aujourd’hui comme exemple pour copier déjà beaucoup de choses pas copier dans beaucoup plus. Et il l’a bien méritée car lui seul sait qu’il a souffert. C’est très difficile de mettre les chaussures de quelqu’un d’autre … C’était un magicien, mais il n’a pas pu trouver le trou dans le compagnon de la vie », conclut-il.

À la fin de l’entretien, il montre dans son atelier qu’il avait déjà commencé le dernier emploi que Maradona lui avait confié par l’intermédiaire de son avocat, en octobre. «Il voulait un étui pour son téléphone portable, comme celui-ci», dit-il et lui montre le sien. Je voulais l’image de lui en train de courir (la photo la plus célèbre dans laquelle il échappe aux défenseurs allemands avec le ballon sur le genou). J’ai commencé à faire ça et tout, mais c’était là », dit-il en secouant la tête, incrédule à la mort de Ten.

Il retourne à son téléphone portable et montre la dernière conversation avec l’ancien avocat de l’idole, qui ne lui avait pas encore dit quel était le modèle et la marque du téléphone portable pour avancer dans le travail, mais quelques jours plus tard, la femme a répondu avec un cœur noir …

Le premier monument en hommage au sabre de San Martín se trouvera sur la place Buenos Aires qui porte le nom du Libérateur et le second, à Corrientes, avec la plaque que Diego lui avait demandée le 14 octobre pour honorer son père.

