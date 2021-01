L’image de Maradona, la nouvelle patronne des Dorados de Sinaloa

Ce lundi, le stade Carlos González y González réveillé différent du reste des jours. C’est que de la direction des Dorados de Sinaloa ils ont inauguré une gigantographie de Diego Armando Maradona, qui a travaillé comme directeur technique du club et est considéré par divers experts comme le meilleur footballeur de tous les temps.

El Diez, décédé en novembre 2020, a dirigé l’équipe de premier plan lors de la campagne 2018/19 et à deux reprises Athlétique de San Luis il a volé l’illusion d’être un champion en le battant en finale et en l’empêchant de monter dans la catégorie la plus élevée. Il convient de rappeler qu’au moment de son hypothèse, le Grand Poisson était le dernier dans sa région et se battait pour ne pas descendre.

“Le patron prendra soin de nous pour toujours”, a écrit le compte rendu officiel du club dans la publication avec les images qui montrent Maradona souriant, avec une casquette de d’or, qui a été placé au-dessus de l’une des stalles latérales au-dessus des boîtes. Alors, Diego Il sera présent à chaque match de l’équipe qu’il a su remplir d’enthousiasme.

Voici à quoi ressemble le stade des Dorados

L’Argentin, champion du monde 1986. a culminé son cycle au Mexique en juin 2019 lorsque priorisé sa santé et subit les deux opérations qu’il avait reportées, sur son épaule et son genou gauche. Des mois plus tard, il a assumé la direction de Gimnasia y Esgrima la Plata.

Diego Armando Maradona Il est décédé le 25 novembre à 60 ans dans une maison du quartier privé de San Andrés où il se remettait de une opération récente pour un hématome sous-dural. Les professionnels ont rapidement appelé à l’aide: plusieurs ambulances sont arrivées au domicile, mais n’ont rien pu faire. La nouvelle a ensuite généré une forte répercussion mondiale.

Depuis sa mort, il y a eu des millions d’hommages à travers la planète, de la création de peintures murales au changement de nom de stades comme le San Paolo de Naples, qui porte désormais son nom, ou le Stade Unique de la ville de La Plata. Dorados, a choisi de placer son image sur une tribune pour qu’il soit toujours présent et que tous les fans se souviennent de lui pour toute l’éternité.

Diego Maradona a fait connaître les Dorados de Sinaloa dans le monde entier (.)

