Los Rolling Ruanas, l’un des groupes les plus reconnus et les plus irrévérencieux du pays, en raison de son mélange musical indigène de Boyacá, ainsi que des sons rock classiques, a profité de décembre pour lancer officiellement La maison de grand-mère, un album de Noël avec lequel ils entendent rendre hommage à la famille, être plus unis que jamais dans cette période difficile pour le monde et rendre grâce chaque jour pour ce qu’ils ont.

Ce lancement est un hommage aux grands-mères de tous les foyers, aux femmes qui, génération après génération, veillent sur la famille et le bien-être de leurs enfants.

À partir de versions de chants de Noël, de musique tropicale de Noël et même de la contribution du Christmas Rock ‘N Roll américain, cet album est une sélection de versions de chansons qui rappellent la fête de Noël en Colombie, les chansons de Noël, les neuvaines, le ” foforros », la crème anglaise et le beignet, mais surtout, la maison douce et aimante qui vient à La casa de la abuela représente.

Cet album est le premier à être produit par Fernando Cely, un requintista du groupe et qui a profité de la quarantaine pour construire son propre studio d’enregistrement et ainsi mettre en lumière ces nouveaux thèmes du groupe.

Sur l’album, il y a neuf chants de fête pour que toute la famille puisse danser, même dans une fête virtuelle.

Nuit de paix

Acheter-Boissons

Jingle Bell déchire

Le Suavecita

Joies

Un âne va à Bethléem

Un pécheur

La maison de grand-mère

Il y a 5 à 12

Il y a quelques semaines, le groupe a également rendu hommage à tous les couples qui, malgré l’éloignement, en raison de leur quarantaine, ont fait que l’amour reste intact. La chanson intitulée Chinita est un reflet que le groupe a voulu faire en l’honneur de tous les amoureux et, aussi, pour encourager ceux qui traversent une mauvaise période émotionnelle, en raison de la pandémie et des implications qu’elle a amenées pour beaucoup de gens.

La mairie et IDARTES ont annoncé qu’en 2020 la saison de Noël sera célébrée dans des environnements proches des citoyens afin qu’ils puissent partager et profiter de la saison dans chaque maison et dans les rues du quartier avec leurs voisins.

Afin de réactiver la chaîne du domaine des arts (artistes, managers, producteurs, techniciens) et générer un message d’unité et de présence à Bogotá, 1200 événements ont été préparés, organisés avec les bureaux du maire local, qui peuvent être appréciés à 20 localités, avec plus de 650 artistes en interventions dans toute la ville et 200 managers, producteurs, techniciens et équipes de production logistique et technique.

Bien qu’il n’ait pas encore été confirmé dans quels quartiers de Bogotá les différents groupes engagés pour ces spectacles se produiront, force est de constater que Los Rolling Ruanas sera présent le 24 décembre avec Grupo Bahía, Coro Radioswing et l’Orchestre Fundamusicol.

