Après l’hospitalisation de l’homme d’affaires Jaime Federico, Camil Garza survenue ce dimanche après-midi a été annoncée, maintenant il est notifié que le seigneur est décédé. Pour le moment, les causes de sa mort n’ont pas été mentionnées par ses proches, cependant, il est officieusement déclaré que l’homme d’affaires de l’industrie du divertissement présentait un problème vésiculaire compliqué.

C’est le journaliste Joaquín López-Dóriga qui peu après 19 h 28, il a demandé une prière pour lui sur son compte Twitter: «Mon cher compadre Jaime Camil Garza vit ses derniers souffles. Il ne supporte pas la septicémie catastrophique dont il souffre. Je vous demande une autre prière pour lui ».

Il était le mari de la belle-fille de l’homme d’affaires, Sergio Mayer Bretón, qui a confirmé le décès à 20h00: «L’un des hommes les plus sympathiques, affectueux et charismatiques du Mexique part enfin. Merci cher Jaime pour ton affection, ton amour et tes conseils, je te porte toujours dans mon cœur ».

L’homme d’affaires Jaime Camil Garza, qui a prêté à Luis Miguel une partie de l’argent qu’il devait au Trésor.

Jaime Federico Camil Garza était l’un des hommes d’affaires les plus riches du Mexique, en plus d’être le père du célèbre acteur Jaime Camil, il avait des liens étroits dans le monde du conseil, de la politique et du divertissement. Il a souvent été vu dans les publications de la Jet set mexicaine montrant ses propriétés luxueuses, ses chevaux et ses yachts.

Selon le portail Swiss Leaks, il est à noter que Camil Garza était un ami proche de la famille présidentielle Bush, et son nom est apparu dans les médias lié à un scandale de corruption, lorsqu’en 2013, il a été mentionné comme le consultant qui aurait payé des pots-de-vin en nom de la société allemande Siemens à la compagnie pétrolière nationale du Mexique, Petróleos Mexicanos (Pemex)

