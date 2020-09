Après plusieurs mois de procès, un juge aux États-Unis a accordé une libération conditionnelle à Thomas Callaway, l’homme qui a agressé sexuellement le journaliste Alex Bozarjian, en retransmission intégrale en direct du Marathon de savane.

En novembre 20019, Alex Bozarjian a réalisé la retransmission en direct de l’événement sportif, en Géorgie pour le Réseau américain WSAV-TV, donc plusieurs coureurs en ont profité pour saluer la caméra.

Cependant, Callaway a donné une gifle à Bozarjian, la rendant choquée, et il a continué. Il vidéo de l’agression est devenue virale sur les réseaux sociaux et a provoqué l’indignation des internautes.

Après avoir été identifié, l’homme, qui a été interdit à vie de tout type d’activité sportive pratiquée dans le comté de Savane, a déclaré que son intention était de la toucher.

«J’ai touché son dos. Je ne savais pas exactement où je l’avais touchée… Je n’ai pas vu sa réaction faciale. J’ai continué à courir, et si j’avais vu sa réaction faciale, j’aurais été gêné. J’aurais eu honte et je me serais arrêté, je me serais retourné et je me serais à nouveau excusé.