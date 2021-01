(Photo: spécial)

Mexique il est chaque jour plus sanguinaire, disent les statistiques, mais cela se confirme dans les rues et dans les nouvelles. Plus inquiétant encore, c’est qu’en ce moment, l’effusion de sang se produit en masse.

2020, une période pendant laquelle les Mexicains atteindraient la paix et la tranquillité, selon les autorités, a été une année de deuil permanent. Une année marquée par les morts et par la fureur des assassins.

Alors que le gouvernement de Andrés Manuel López Obrador Il a souligné le passé avec un indice de feu, des États entiers comme Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero ont été laissés seuls, ils sombraient dans les flammes.

En 2020, il y a eu 117 homicides, comme ce fut le cas le 7 juin. 94 s’était produit la veille.

L’organisation civile Cause commune, spécialisée dans la sécurité publique, a procédé à un décompte des exécutions les plus flagrantes de la période de janvier à novembre 2020. Il y a identifié Guanajuato comme l’entité numéro un, avec 352 atrocités commises.

La liste était également composée d’États tels que Chihuahua, avec 224; guerrier, avec 182; Puebla, avec 173; et Basse Californie, avec 163.

Les États avec le plus petit nombre d’enregistrements d’atrocités étaient la Baja California Sur, le Yucatán, Nayarit, Campeche et Aguascalientes.

Galerie d’horreur: Atrocités enregistrées dans les médias journalistiques entre janvier et novembre 2020 (Tableau: Infobae México)

L’organisation, présidée par María Elena Morera, définie dans l’étude Galerie d’horreur encore acte odieux comme l’utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir pour causer des abus, une défiguration extrême ou la destruction du corps, pour causer la mort d’un grand nombre de personnes ou pour causer la mort de personnes vulnérables ou politiquement intéressées.

Grâce aux reportages journalistiques, principalement des médias locaux, les auteurs de cette étude ont constaté que entre janvier et novembre de cette année, il y a eu au moins 4937 atrocités dans tout le pays, des meurtres de personnes handicapées et des lynchages au meurtre de mineurs et à la profanation de cadavres.

Dans le répertoire des atrocités apparaissent les massacres, qui selon la cause commune dans onze mois de 2020 ils ont commis 654, c’est-à-dire deux massacres par jour.

(Graphique: Infobae Mexico)

365 jours de deuil permanent

17 janvier 2020. Chilapa, Guerrero. Le conflit de longue date entre les cartels de la drogue a ouvert un nouveau chapitre lorsqu’une dizaine de personnes ont été exécutées et incinérées. Les morts travaillaient dans le groupe musical Sensation, qui avait joué dans une ville voisine, lorsqu’ils ont été pris en embuscade alors qu’ils voyageaient dans deux camionnettes. Le bureau du procureur de Guerrero a imputé le crime à Los Ardillos, un gang criminel local qui est également à l’origine de la mort de policiers communautaires.

Chilapa a été le début d’une année de sinistres records. En novembre 2020, 654 massacres avaient été commis.

Mars a été l’un des mois les plus violents, avec 2585 ​​homicides. Même le confinement causé par la pandémie de COVID-19 n’a pas pu arrêter cette effusion de sang brutale.

Pendant les jours de détention – de mars à mai – dans sept États, les décès ont même été comptés à l’heure. Selon un chiffre de Lantia Consultores, 6079 exécutions. Certains de ces meurtres ont été commis en Guanajuato, où dans le pire massacre de l’État, 26 personnes sont décédées dans un centre de rééducation à Irapuato.

Au moins 26 personnes ont été assassinées dans un centre de réadaptation à Irapuato (Gto) (Photo: REUTERS / Sergio Maldonado)

Il y a, par exemple, le cas de sept personnes assassinées dans un dépôt de bière en Reynosa tamaulipas, 30 mars. Le massacre était un nouveau record, une tragédie de plus avec laquelle le pays prend son petit déjeuner.

En mai, avec 235 crimes odieux, 12 personnes ont été retrouvées mortes dans un pick-up Nissan NP300 abandonné dans les limites de Michoacán et Guerrero, à l’ouest du Mexique.

L’unité, avec plaques guerrier et le rapport de vol, aurait été abandonné en violation du municipalité de Huetamo, Michoacán. La casserole contenait les cadavres d’une douzaine de civils.

Selon des informations non officielles, le massacre serait le résultat d’une confrontation entre les cartels Jalisco nouvelle génération et la Famille Michoacan.

Photographie d’un camion où douze corps ont été retrouvés à Huetamo, Michoacán (Photo: . / Str)

La guerre entre les groupes criminels a soulevé des sources d’alerte à Sonora, Colima, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas et San Luis Potosí. Le cartel Jalisco Nueva Generación a montré sa force dans plus de 20 États: il aurait même osé assassiner l’ancien gouverneur de Jalisco, Aristóteles Sandoval, le 18 décembre.

