Miami, 24 décembre . .- L’Association interaméricaine de la presse (IAPA) a condamné ce jeudi le meurtre du journaliste colombien Felipe Guevara Henao et a regretté qu’il y ait déjà 24 journalistes tués lors d’événements violents dans les Amériques au cours de l’année.

Le journaliste de 27 ans est décédé mercredi après avoir été grièvement blessé lundi dernier lors d’une attaque de tueurs à gages dans la ville de Cali, dans le sud-ouest du pays.

Guevara Henao, reporter pour la zone judiciaire du journal Q’hubo, de la maison d’édition El País, a reçu lundi soir quatre blessures par balle, deux à l’estomac, une à la poitrine et une autre à la jambe.

“Nous condamnons profondément un autre meurtre, cette fois en Colombie, qui pleure le journalisme et nous oblige à être beaucoup plus attentifs à l’augmentation évidente des actes de violence contre les journalistes dans notre région”, a déploré Jorge Canahuati, président de l’AIPA dans un communiqué. .

Carlos Jornet, président de la Commission sur la liberté de la presse et de l’information de l’AIPA, a pour sa part exhorté les autorités colombiennes à “empêcher que le crime reste impuni”.

Il les a exhortés à enquêter “rapidement” et à ne pas écarter l’hypothèse selon laquelle leur activité journalistique serait liée au crime.

Guevara Henao a couvert la source judiciaire du journal et, selon les médias et organisations locaux, a reçu des menaces.

En solidarité avec les membres de la famille et les collègues de Guevara, Canahuati et Jornet ont ajouté que l’IAPA observe avec une grande inquiétude une augmentation du climat de violence contre les journalistes dans les Amériques.

Il a expliqué qu’il y avait déjà 24 journalistes tués en 2020, dont Guevara Henao.

Il a rappelé qu’en août dernier, le journaliste Abelardo Liz, de la station Nasa Estéreo, dans la ville de Corinto, également dans le sud-ouest du pays, avait également été assassiné en Colombie.