MADRID, 28 ANS (EUROPA PRESS)

L’armée libanaise a annoncé l’arrestation de huit personnes pour leur relation présumée avec l’incendie criminel dans un camp de réfugiés syriens dans la région de Minie, situé dans le nord du pays, un événement qui n’a fait aucun mort.

Dans un communiqué, l’armée a indiqué que ses enquêtes avaient jusqu’à présent permis de détenir deux Libanais et six Syriens, avant d’ajouter que des armes, des munitions et du matériel militaire avaient été saisis lors des raids, selon l’agence de presse d’Etat libanaise. , NNA.

De même, il a indiqué que les détenus et le matériel confisqué ont déjà été remis aux autorités judiciaires, alors qu’il a avancé qu’il s’attend à ce qu’il y ait plus de détenus dans les prochaines heures, sans donner plus de détails à ce sujet.

L’incident s’est produit samedi soir à la suite d’une bagarre impliquant des travailleurs syriens vivant dans le camp et une famille locale. Au cours de l’affrontement, plusieurs jeunes libanais ont commencé à mettre le feu aux tentes.

Le feu de camp a également provoqué l’explosion de plusieurs bouteilles de gaz qui ont fourni chaleur et feu aux habitants, dans une déflagration d’une telle ampleur que les pompiers ont eu besoin de quatre heures pour maîtriser les flammes, selon la Défense civile libanaise.

Le feu de camp a également contraint des centaines de réfugiés syriens à dormir en plein air, après avoir été laissés sans abri. Le plus haut religieux sunnite du pays, Mufti Abdelatif Derian, a qualifié cet incident de “crime aberrant” et a appelé à ce que les responsables soient traduits en justice.

“Les réfugiés sont nos hôtes et nous devons les aider jusqu’à leur retour chez eux”, a ajouté le religieux à propos d’un pays qui accueille des millions de réfugiés syriens, dont un million ont fui la guerre qui a commencé dans leur pays il y a dix ans.

Les autorités libanaises ont appelé à plusieurs reprises à une aide internationale accrue et à faciliter le retour en Syrie des réfugiés en raison de la pression que la situation fait peser sur le pays, plongé dans une grave crise économique sans précédent depuis la guerre civile (1975-1990 ).