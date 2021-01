Diego Díaz “Nous détestons Boca”

Diego Diaz, partisan connu de San Lorenzo, a été l’un des protagonistes de la journée en exprimant ses sentiments à la veille de la demi-finales de la Copa Libertadores. L’animateur de télévision a surpris à midi avec une phrase qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

L’ancien footballeur abattu dans son programme TyC Sports sa haine de Boca, l’un des prétendants à remporter le trophée le plus convoité du continent: “L’antiboquismo me jette. Que veux tu que je te dise? Les gars, je suis fan de San Lorenzo, et les fans de San Lorenzo détestent Boca. Que veux tu que je te dise?».

La phrase controversée a suscité la controverse et son nom était une tendance sur Twitter. Quelque temps plus tard, sur le site officiel du média, il a fait sa décharge et a déclaré qu’il ne regrettait rien.

«La première chose que j’ai à dire, étant donné le scandale que mes propos semblent avoir causé, c’est que Je ne regrette absolument rien de ce que j’ai dit“, Le EX Platense et Banfield. Et il a poursuivi: «Je pense que je parle ou que je parle généralement aux footballeurs, c’est pourquoi J’ai l’impression de ne pas avoir à traduire ou à expliquer absolument tout ce que j’ai dit. Je n’ai pas à lui dire que San Lorenzo déteste Boca, ce qui n’implique pas que Si demain je descends la rue et que Jorge Amor Ameal passe devant ma voiture, je ne vais pas jeter la voiture sur lui, je ne vais pas non plus passer la tête par la fenêtre pour lui dire Jorge, la pute qui t’a donné naissance».

“Tout comme à l’époque je disais publiquement que J’ai admiré la gestion de Mauricio Macri En tant que président, je n’ai à me cacher de personne, peu importe à quel point un fan de San Lorenzo est offensé, J’aime profondément Juan Román Riquelme», A-t-il précisé Diego Díaz; et il a poursuivi avec des arguments qui révélaient certaines intimités: «Aujourd’hui, en particulier, je pourrais en dire plus d’un en lui racontant une intimité qui Je n’ai pas un seul numéro de téléphone pour un seul joueur de football de San Lorenzo et sans les nommer je vais dire que j’ai deux numéros pour deux joueurs de Boca, avec qui je parle périodiquement et à qui je souhaite le meilleur en permanence. Ils savent que je suis sincère.

«Je parle pour des gens qui, comment dire? il a un niveau même s’il est moyen de compréhension. Pas pour ceux qui mettent cela dans un lieu de scandale ou animé par les choses qu’un gars qui travaille dans les médias ou un générateur d’opinion avait dit. Est-ce que oui certains veulent qu’on leur dise en permanence ce qu’ils veulent entendre, ne compte pas sur moi. Parce que parfois, et pas pour être le vengeur anonyme, Je vais te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre, je vais toujours te dire ce que je pense et Je suis un grand admirateur de Marcelo Gallardo et J’aime cette rivière, peu importe combien il perdra ou non cette Copa Libertadores ou comment elle se déroulera lors des prochains matches », a-t-il expliqué.

«S’il y a quelque chose que je n’étais pas, c’est un gars politiquement correct à partir du moment où j’ai commencé à travailler et à partir du moment où TyC Sports m’a embauché, parce que j’ai déjà entré avec l’information que j’étais fan de San Lorenzo puis de ce côté-là, Si quelqu’un me critique pour l’objectivité, je lui dis qu’il cherchera l’objectivité dans un autre aspect de la vie, qui pour moi n’existe en aucun car à partir du moment où je parle de moi-même Je suis subjectif. Je ne suis pas intéressé par l’objectivité car je n’y arriverai jamais, parce que je parle toujours de moi-même, de ce que je vois, de ce que j’observe et de ce que j’aime et m’excite », a-t-il conclu.

La polémique soulevée par Diaz C’était au milieu du débat en avant-première des demi-finales de la Coupe d’Amérique Libertadores où aujourd’hui rivière a un arrêt difficile et doit revenir en tant que visiteur un 3 à 0. En tant que Bouche jouer demain, aussi dans Brésil, avant le Les saints après le match nul, ils ont scellé à La Bombonera.

