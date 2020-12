China Suárez et Benjamín Vicuña

Ce n’est pas la première fois que Chine Suarez et Benjamin Vicuña sont enveloppés dans rumeurs de crise. Et bien qu’ils ne nient généralement pas toutes les informations qui circulent à leur sujet dans les médias, cette fois, l’actrice est sortie avec des casquettes.

Tout est né à la suite de certaines histoires du compte Instagram Bavardage qui, sur la base des informations qu’un journaliste a publiées sur Twitter, a assuré que le couple s’était croisé en hurlant dans une chambre d’hôtel à Ezeiza, où ils ont séjourné le week-end dernier. “Les employés ne savaient pas quoi faire à cause des cris et des insultes qui venaient de leur chambre, et les autres invités ont été scandalisés”le compte indiqué.

Furieux, l’ex Presque des anges est sorti pour nier les rumeurs. «Je vous dis que ce récit d’un ‘journaliste’ est quelque peu obsédé par nous. Sa «source» est un récit qui me harcèle, il se moque de moi et de mes enfants pendant plusieurs mois “, a écrit et précisé que la photo qu’ils avaient publiée ne portait pas sur eux, mais sur une autre famille qui restait au même endroit et qui avait un enfant nommé Nicolás, qui “a beaucoup joué avec Magnolia”. Et il a poursuivi: “C’était l’un des plus beaux week-ends de 2020. L’obsession de certaines personnes me fait parfois peur.”

Les premières histoires de China Suárez niant les rumeurs de crise avec Vicuña (Photo: Instagram)

Dans une autre histoire, il a souligné directement les médias qui ont fait écho aux rumeurs. «Tous les médias qui soulèvent de fausses informations proviennent de ce type de sources. Soyez un peu plus professionnel et crédible. Appeler, enquêter, ne pas copier et coller. Ce sont les mêmes qui ont par la suite dénoncé l’intimidation », a-t-elle exprimé avec fureur, et a poursuivi sur le même ton: «J’essaye de l’ignorer, mais parfois c’est tellement ennuyeux et épuisant que je te frappe… et ils veulent te boycotter constamment. J’aime le fait qu’ils aient ma version et leur disent comment ils se débrouillent et mentent tant de fois “.

La libération de China Suárez après les rumeurs de crise avec Vicuña (Photo: Instagram)

Enfin, il visait également à sensibiliser les médias aux dommages qu’ils peuvent causer avec de fausses informations et au harcèlement, car dans l’une des publications de ce compte, ils ont parlé du corps de l’actrice. «Ceci est votre source, cher journaliste. Un récit qui se moque de mon corps, de ma famille et de mes enfants depuis des années. Je ne peux pas publier le nom pour des raisons juridiques. Ils sont prévenus. Tous ceux qui approuvent ces comptes qui harcèlent. Puis ils sont scandalisés quand quelqu’un se suicide dans d’autres pays par un harcèlement constant. Tous ceux qui soutiennent, suivent, se procurent, diffusent des informations, de la part d’un harceleur sont des ACCOMPLICES. Continuez à promouvoir l’intimidation».

La colère de la Chine avec ceux qui, selon leur point de vue, promeuvent l’intimidation (Photos: Instagram)

D’un autre côté, il a également parlé de la polémique Benjamin Vicuña. Sans être accompagné d’un texte, il a publié une image qui vaut mille mots: une image de la Chine embrassant leur plus jeune fils, Amancio, né fin juillet. «Nous aimons tellement votre nom, tellement qu’il est devenu chair. Nous pensons à votre bouche et maintenant nous lui sourions. Nous avons mélangé notre sang et la vie était plus forte. @chinasuarez », avait écrit le Chilien il y a des mois sur son compte Twitter.

L’image tendre publiée par Benjamín Vicuña (Photo: Instagram)

Il ne faut pas oublier qu’à la fin de l’année dernière, le couple était dans une impasse dans leur relation. “Nous sommes séparés en ce moment, ce n’est pas quelque chose de définitif ou encore moins, nous avons beaucoup d’amour et une jolie famille assemblée et belle”, l’ancien protagoniste de l’Argentine, terre d’amour et de vengeance, avait confirmé en dialogue avec LAM. Cependant, après quelques semaines, le couple s’est réconcilié et aujourd’hui, ils vivent avec leurs enfants.

