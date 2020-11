Le siège de la banque espagnole BBVA est vu à Las Tablas, au nord de Madrid, Espagne, le 9 mars 2016. REUTERS / Juan Medina

MADRID, 27 nov. (.) – Le marché boursier espagnol sélectif a ouvert vendredi avec peu de changement, au-dessus de 8100 points, et est en passe de clôturer sa quatrième semaine à la hausse, un jour marqué par l’abandon des négociations de fusion de BBVA et Sabadell.

Les banques espagnoles BBVA et Banco Sabadell ont suspendu vendredi les négociations en vue de procéder à une fusion après ne pas parvenir à un accord sur les conditions financières de la transaction. Après avoir pris connaissance de la nouvelle, Sabadell s’est effondré de 18% dans les premières opérations, tandis que BBVA a marqué 0,32%.

Au niveau international, l’euphorie sur les avancées du vaccin a été diminuée après les doutes renouvelés sur le vaccin attendu contre le coronavirus après que plusieurs scientifiques aient soulevé des doutes sur la robustesse des résultats d’AstraZeneca.

Selon les analystes de la maison de courtage Renta 4, le marché attendra des négociations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni, en plus du marché pétrolier, “avec la réunion OPEP + lundi et mardi et avec des écarts entre les pays producteurs. de maintenir les baisses de production en attendant une plus grande reprise de la demande, ce qui pourrait exercer une certaine pression sur le prix du pétrole brut après une hausse de + 38% le mois dernier “.

Sur les places internationales, l’ouverture d’une demi-session seulement à Wall Street se démarque par la célébration du jour de Thanksgiving la veille.

Vendredi, à 08h30 GMT, la bourse sélective espagnole Ibex-35 a progressé de 3,20 points, 0,04%, à 8 107,80 points, et est en passe de clôturer sa quatrième semaine en termes positifs avec une avance de 1 , 6%. Pendant ce temps, l’indice des grandes actions européennes FTSE Eurofirst 300 a chuté de 0,09%.

Parmi les autres titres du secteur bancaire, Santander perd 1,22%, Caixabank perd 0,27%, Bankia perd 0,67% et Bankinter perd 2,78%.

Parmi les grandes valeurs non financières, Telefónica a perdu 1,00%, Inditex a perdu 0,54%, Iberdrola s’est apprécié de 0,35%, Cellnex a gagné 0,28% et la compagnie pétrolière Repsol a perdu 2,32%.

(Information de Michael Susin; édité par Tomás Cobos)