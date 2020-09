J.B.S. On aurait demandé à Haldane, l’un des fondateurs de la théorie moderne de la biologie évolutionniste, ce qu’il lui faudrait pour perdre foi en la théorie de l’évolution et aurait répondu: «Des lapins fossiles au Précambrien». Puisque la soi-disant «explosion cambrienne» d’il y a 500 millions d’années marque la première apparition dans les archives fossiles d’animaux complexes, trouver des fossiles de mammifères antérieurs à eux falsifierait la théorie.

Mais serait-ce vraiment?

L’histoire de Haldane, bien qu’apocryphe, est l’une des nombreuses dans le folklore scientifique qui suggèrent que la falsification est la caractéristique déterminante de la science. Comme l’a exprimé l’astrophysicien Mario Livio dans son livre Brilliant Blunders: « [E]or, depuis le travail fondateur du philosophe des sciences Karl Popper, pour qu’une théorie scientifique soit digne de son nom, elle doit être falsifiable par des expériences ou des observations. Cette exigence est devenue le fondement de la «méthode scientifique». »

Mais le domaine connu sous le nom d’études scientifiques (comprenant l’histoire, la philosophie et la sociologie de la science) a montré que la falsification ne peut pas fonctionner même en principe. En effet, un résultat expérimental n’est pas un simple fait obtenu directement de la nature. L’identification et la datation de l’os de Haldane implique l’utilisation de nombreuses autres théories provenant de domaines variés, notamment la physique, la chimie et la géologie. De même, une prédiction théorique n’est jamais le produit d’une seule théorie mais nécessite également l’utilisation de nombreuses autres théories. Lorsqu’une prédiction «théorique» est en désaccord avec des données «expérimentales», cela nous dit qu’il y a un désaccord entre deux ensembles de théories, nous ne pouvons donc pas dire qu’une théorie particulière est falsifiée.

Heureusement, la falsification – ou toute autre philosophie de la science – n’est pas nécessaire à la pratique réelle de la science. Le physicien Paul Dirac avait raison de dire: « La philosophie ne mènera jamais à des découvertes importantes. C’est juste une façon de parler de découvertes qui ont déjà été faites. » L’histoire scientifique réelle révèle que les scientifiques enfreignent toutes les règles tout le temps, y compris la falsification. Comme l’a noté le philosophe des sciences Thomas Kuhn, les lois de Newton ont été conservées malgré le fait qu’elles ont été contredites pendant des décennies par les mouvements du périhélie de Mercure et du périgée de la lune. Il s’agit de la recherche de ce qui fonctionne qui donne sa force à la science, et non à une philosophie. Albert Einstein a déclaré que les scientifiques ne sont pas, et ne devraient pas être, motivés par une seule perspective, mais devraient être prêts à aller partout où expérimenter dicte et adopte tout ce qui fonctionne.

Malheureusement, certains scientifiques ont dénigré l’ensemble du domaine des études scientifiques, affirmant que cela sapait la confiance du public dans la science en niant que les théories scientifiques étaient objectivement vraies. C’est une erreur puisque les études scientifiques jouent un rôle essentiel dans deux domaines. Le premier est qu’il donne aux scientifiques une compréhension beaucoup plus riche de leur discipline. Comme le disait Einstein: «Tant de gens aujourd’hui – et même des scientifiques professionnels – me semblent être quelqu’un qui a vu des milliers d’arbres mais qui n’a jamais vu de forêt. Une connaissance du contexte historique et philosophique donne ce genre d’indépendance par rapport à ses préjugés. génération dont souffrent la plupart des scientifiques. Cette indépendance créée par la perspicacité philosophique est, à mon avis, la marque de distinction entre un simple artisan ou spécialiste et un véritable chercheur de vérité. » L’histoire réelle de la façon dont la science évolue conduit à inspirer plus de confiance dans la science, pas moins.

La seconde est que ces connaissances permettent aux gens de mieux argumenter contre les forces antisciences qui utilisent sans cesse la même stratégie, qu’il s’agisse des dangers du tabac, du changement climatique, des vaccinations ou de l’évolution. Leur objectif est d’exploiter les éclats de doute et les résultats discordants qui existent toujours en science afin de remettre en question les opinions consensuelles des experts scientifiques. Ils financent et rapportent leurs propres résultats qui vont à l’encontre du consensus scientifique dans tel ou tel domaine restreint et soutiennent ensuite qu’ils ont falsifié le consensus. Dans leur livre Merchants of Doubt, les historiens Naomi Oreskes et Erik M. Conway disent que pour ces groupes «[t]L’objectif était de combattre la science avec la science – ou du moins avec les lacunes et les incertitudes de la science existante, et avec la recherche scientifique qui pourrait être utilisée pour détourner l’attention de l’événement principal.

Les études scientifiques fournissent aux partisans de la science de meilleurs arguments pour combattre ces critiques, en montrant que la force des conclusions scientifiques provient du fait que des experts crédibles utilisent des ensembles de preuves complets pour parvenir à des jugements consensuels sur la question de savoir si une théorie doit être retenue ou rejetée en faveur d’une nouvelle théorie. une. Ces jugements consensuels sont ce qui a permis les niveaux de succès étonnants qui ont révolutionné nos vies pour le mieux. C’est la prépondérance des preuves qui est pertinente pour rendre de tels jugements, pas un ou même quelques résultats.

Ainsi, lorsque des anti-vaxxers ou des anti-évolutionnistes ou des négationnistes du changement climatique pointent tel ou tel résultat pour affirmer qu’ils ont falsifié le consensus scientifique, ils font une déclaration dénuée de sens. Ce qu’ils doivent faire, c’est produire une prépondérance de preuves à l’appui de leur cause, et ils ne l’ont pas fait.

La falsification est attrayante car elle raconte une histoire simple et optimiste du progrès scientifique, qu’en éliminant régulièrement les fausses théories, nous pouvons finalement en arriver à de vraies. Comme l’a dit Sherlock Holmes, «Lorsque vous avez éliminé l’impossible, tout ce qui reste, aussi improbable soit-il, doit être la vérité.» Ces récits simples mais incorrects abondent dans le folklore scientifique et les manuels. Richard Feynman dans son livre QED, juste après avoir «expliqué» comment la théorie de l’électrodynamique quantique est née, a déclaré: «Ce que je viens de décrire est ce que j’appelle une« histoire de physique par un physicien », ce qui n’est jamais correct. Ce que je dis Vous êtes une sorte de mythe conventionnel que les physiciens racontent à leurs étudiants, et que ces étudiants racontent à leurs étudiants, et qui n’est pas nécessairement lié au développement historique réel que je ne connais pas vraiment! «

Mais si vous propagez une «histoire de mythe» suffisamment de fois et qu’elle se transmet de génération en génération, elle peut se figer en un fait, et la falsification est l’une de ces histoires de mythe.

Il est temps que nous l’abandonnions.