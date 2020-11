L’IDU a indiqué que les études de ces travaux de récupération seront prêtes cette année

L’Institut de développement urbain (IDU) a annoncé ce mercredi 11 novembre que décerné les études et les dessins pour cinq projets d’infrastructure routière à Bogotá. Au total, il y a six contrats, qui incluent leur vérification, pour une valeur de 18 654 millions de pesos.

Selon l’IDU, il y a cinq projets pour lesquels les études qui seront menées dans ces domaines ont été contractées:

Av. Carrera 19, entre les rues 127 et 134; Av. Calle 134, de l’Av. Carrera 7 à l’Autopista Norte; Av. Carrera 15, entre les rues 134 et 170; Av. Calle 153, entre Autopista Norte et Av. Boyacá; et les routes et l’espace public des zones industrielles de Montevideo et Puente Aranda.

Diego Sánchez, directeur de l’UDI, s’est entretenu avec El Espectador et a assuré que ces «études et conceptions de ces nouvelles routes seront achevées entre août et septembre de l’année prochaine pour commencer le processus de construction en décembre 2021. Au total, 9,2 km seront conçus. de nouvelles routes, 99 076 m2 d’espace public, 7,4 km de pistes cyclables et dans la zone industrielle, 45,38 km / voie de voirie seront construits et 46 877 m2 d’espace public seront aménagés ».

Ces projets bénéficieront à 945238 citoyens de Bogota qui résident dans les villes d’Usaquén, Suba, Puente Aranda et Fontibón. Les travaux devraient créer au moins 248 emplois directs et indirects.

L’IDU a également attribué six contrats d’audit avec des cabinets de conseil qui seront en charge du suivi des contrats de conseil. Ceux-ci ont été attribués pour 6 182 millions de dollars. L’entreprise prévoit que d’ici 2021 la construction d’au moins sept ouvrages commencera.

Av. Calle 134 de l’avenue Carrera 7 à l’Autopista Norte: La construction d’une route de 2,3 km de long sera structurée, la construction d’une piste cyclable de 2,3 km et de plates-formes conformes à la réglementation en vigueur est envisagée, pour un total de 24 576 m2 d’espace public. Cette route bénéficiera à l’avenir à 180 000 habitants d’Usaquén.

Le contrat d’étude et de conception a été attribué au Consortium BETA 2020, composé d’ORBE Consultoría en Arquitectura e Ingeniería SA avec 65%; Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros SL avec 25%; SIGT Ingenieros y Consultores SAS avec une participation de 10%, pour une valeur de 3 183 446 255 $.

Le contrat de supervision de ces études et conceptions a été attribué au Consortium Estudios IC 2020, composé de Geotecnia y Cimientos – Ingeocim SAS et Consultores Técnicos y Econónicos SAS), pour une valeur de 1049303358 $.

Av. Carrera 19 entre les rues 127 et 134: Avec un investissement de 2 706 514 196 $ pour les études et la conception, la construction d’une route de 1,3 km et d’une piste cyclable de même longueur sont prévues. 18 000 m2 d’espace public pour les piétons seront également construits. Ces travaux bénéficieront à l’avenir à 180 000 habitants d’Usaquén. Ingeniería y Gestión Vial SAA – GEVIAL SAS sera en charge de l’exécution de ce contrat de conseil.

Le contrat de supervision de ces études et conceptions a été attribué au CPT-Airtificial Consortium, composé de la Compañía de Proyectos Técnicos CPT SA et de la filiale Airtificial Intelligence Structures SA en Colombie, pour une valeur de 1 056 351 428 $.

Av. Carrera 15 entre les rues 134 et 170: 194 888 habitants de la commune d’Usaquén bénéficieront de ce projet qui vise à construire 3,8 km de routes et une piste cyclable de même longueur. De plus, 39 400 m2 d’espace public seront structurés. Le contrat d’étude et de conception a été attribué à Ingeniería y Gestión Vial SAS, pour une valeur de 3 569 678 815 $.

Le contrat de supervision de ces études et conceptions a été attribué au Consortium Inter Viales, composé de Geocing SAS et de SHM Ingeniería SAS, pour une valeur de 1 044 625 691 $. Calle 153 entre Autopista Norte et Av. Boyacá: Des études et des projets seront réalisés pour la route nord avec une route de 1,8 km et l’espace public associé, estimé à 17 100 m2. Plus de 345 484 habitants d’Usaquén et Suba bénéficieront de ce projet.

Ce contrat a été attribué au North Road Consortium formé par Jorge Fandiño SAS à 50%; Ingenieros Consultores SA – INCOL SA avec 30%; ALEPH Ingeniería y Consultoría SAS avec 20%. Avec un investissement de 3 014 452 052 $.

Le contrat d’audit pour ces études et conceptions a été attribué au CPT-Airtificial Consortium, composé de la Compañía de Proyectos Técnicos CPT SA et de la filiale Airtificial Intelligence Structures SA en Colombie, pour un montant de 1 001 309 691 $.

Reconstruction de la zone industrielle: L’intervention de l’infrastructure routière dans la zone industrielle de Montevideo et Puente Aranda aura un investissement en études et conception de 6 180 519 298 $. Cela permettra la reconstruction du profil routier des segments de route et de l’espace public.

Cela peut t’intéresser

Supersociedades ordonne la liquidation judiciaire de Cúcuta Deportivo

Le travail des enfants est plus élevé dans les zones où il y avait des pulvérisations aériennes de glyphosate