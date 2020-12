Spezia et Bologne à égalité à deux dans le match disputé ce mercredi dans le Stadio Alberto Picco. Spezia Calcio voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 4-1 lors du match précédent contre Crotone. Pour sa part, Bologne il a été battu 5-1 lors du dernier match contre lequel il a joué AS Roma. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en seizième position, tandis que Bologne il est resté à la treizième place à la fin du match.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour Spezia Calcio, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de M’Bala Nzola à la 19e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un autre objectif de M’Bala Nzola, réalisant ainsi un doublé à la 63e minute. Cependant, l’équipe bolognaise s’est rapprochée du tableau de bord grâce à un but de Nicolas Dominguez à 72 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de Bologne, qui a égalisé le score en établissant le 2-2 grâce à un but de Muse Barrow à la limite de la fin, en 90. Enfin, le match s’est terminé par un 2-2 dans la lumière.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs des remplaçants. Bologne a donné accès à Mattias Svanberg, Andrea Poli, Andri Fannar Baldursson et Simone rabbin pour Emanuel Vignato, Nicolas Dominguez, Gary Medel et Rodrigo Sebastian Palacio et par Spezia il a été remplacé Diego Farias, Alessandro Deiola, Matteo Ricci II et Tommaso Pobega pour Kevin Agudelo, Giulio Maggiore, Lucien Agoume et Nahuel Estevez.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs avec un carton jaune, six pour les locaux et un pour les visiteurs. Au nom des habitants, la carte est allée à Riccardo Marchizza, Emmanuel Gyasi, Lucien Agoume, Julian Chabot, Ivan Provedel et Martin Erlic et par les visiteurs de Takehiro tomiyasu.

Avec cette cravate, Spezia Calcio il a été placé à la seizième position du tableau avec 10 points. Pour sa part, Bologne avec ce point, il était en treizième position avec 12 points à la fin du match.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à domicile. Spezia Calcio va affronter Inter tandis que Bologne le fera contre Torino.