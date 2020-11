Dans l’image, Jhojan Julio Palacios de la Liga de Quito. . / Jos J come / Archives

Guayaquil (Équateur), 21 novembre . .- La Liga de Quito a fait match nul 1-1 ce samedi lors de sa visite à Guayaquil City, au début de la neuvième date de la deuxième phase du championnat équatorien de football, un résultat qui Il a laissé la route libre vers Barcelone pour continuer en tant que leader du tournoi s’il parvient à l’ajouter ce dimanche.

Avec le match nul, la Liga a accumulé les mêmes 17 points que Barcelone, tandis que Guayaquil City s’est retrouvé avec 16, bien qu’il continue dans la dispute d’un tournoi complètement serré dans les premières positions.

Jhojan Julio a mis la Liga en tête et l’attaquant américano-argentin Michael Hoyos a marqué l’égalisation.

La Liga a profité de la lenteur des défenseurs locaux et est allée de l’avant avec le but de Julio, mais l’attaquant uruguayen Gonzalo Mastriani l’a raté en réponse, qui a terminé aux mains du gardien argentin Adrian Gabbarini.

L’attaquant Hoyos a terminé à bout portant également aux mains du gardien Gabbarini, ce qui était une autre occasion manquée pour Guayaquil City.

La troisième tentative de Guayaquil a porté ses fruits avec le but de Hoyos, qu’il a franchi pour vaincre le gardien de la capitale.

Hoyos a terminé avec sa tête, mais Gabbarini a sauvé la Liga, suivi d’un tir du défenseur de Guayaquil, l’Argentin Alan Aguirre, frappant la barre transversale.

En seconde période, sur une passe fantastique du milieu de terrain Fernando Gaibor, Mastriani a dominé le ballon avec précision et, en marchant, il a terminé, mais le tir est passé juste au-dessus du but du visiteur.

Une autre attaque de l’équipe de Guayaquil a été perdue sur un tir du milieu de terrain Luis Cano, avec la verticale gauche de Gabbarini.

L’attaquant uruguayen Rodrigo Aguirre a raté le but de Quito, dans le premier ballon qu’il a touché, il a terminé à côté de la verticale gauche du gardien Daniel Viteri.

Une mauvaise livraison du ballon par Gaibor, a permis à Aguirre d’entrer avec un ballon dominé dans la surface, mais la défense locale a réussi à récupérer et à éviter le deuxième de la Ligue.

Une nouvelle attaque de visiteurs s’est terminée par un excellent rejet du gardien Viteri avant le tir violent d’Aguirre.

À la fin du jeu, Hoyos de près n’a pas réussi à pousser le ballon à l’arrière du but du visiteur, donc le jeu s’est terminé par un match nul.

De son côté, Independiente del Valle a retrouvé la victoire en battant Technico Universitario 1-0, sur un score de l’attaquant panaméen Gabriel Torres.

Independiente a gagné pour la dernière fois, à la cinquième date en battant le Deportivo Cuenca 2-1.

L’équipe indépendantiste a profité de l’une des rares occasions de gagner, tandis que le technicien universitaire a gaspillé quelques chances, ce qui l’a bloqué avec 11 points, un de plus que son rival en service.

La neuvième date se poursuivra demain, dimanche, avec les matchs: Emelec-Delfín; Deportivo Cuenca-Aucas; Olmedo-El Nacional, et se terminera lundi prochain avec les matchs: Ligue Macará-Portoviejo; Orense-Barcelone et Universidad Católica-Mushuc Runa.