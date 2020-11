La Liga MX a rapporté que ce mercredi et jeudi, il y aura une minute de silence pour la mort du champion du monde (Photo: Luis Cortes / .)

Le football mondial pleure la mort de Diego Armando Maradona. Par conséquent, le Mexique n’était pas loin derrière et montrera son respect pour la vie de la star argentine lors du match aller des quarts de finale de la Liga MX.

L’organisation, à travers un tweet, a rapporté que ce mercredi et jeudi il y aura une minute de silence pour la mort du champion du monde. Ce sera avant les quatre matchs qui auront lieu dans ces deux jours.

“Nous informons qu’en mémoire et en signe de respect pour Diego Armando Maradona, Légende mondiale du football, avant les matchs de mercredi et jeudi de #LigaBBVAMX et @LigaMXExpansion une minute de silence sera observée “dit la Ligue.

Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre des suites d’un arrêt cardiorespiratoire (Photo: .)

L’hommage sera dans le match de Puebla contre Leon ce mercredi à 19h (tous les matchs sont au centre du Mexique) au stade Cuauhtémoc. Aussi dans le Guadalajara contre l’Amérique, à 21h06 au stade Akron.

À son tour, la minute de silence aura lieu dans le Tigers contre Cruz Azul le jeudi 26 novembre à 19 h 00 au stade universitaire. Plus tard, à 21h06, la même chose sera faite au stade Hidalgo, où ils seront mesurés Pachuca et Pumas de l’UNAM.

Et est-ce que Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre en raison d’un arrêt cardiorespiratoire. Il était chez lui à San Andrés dans la région de Nordelta, dans la province de Buenos Aires, en Argentine.

Le football mexicain a montré son appréciation pour les moments de l’Amérique du Sud sur les terrains (Photo: Luis Cortes / .)

Mercredi dernier, 11 novembre a quitté l’hôpital d’Olivos après avoir été opéré le mardi 3 pour l’extraction d’un hématome sous-dural. De là, il a poursuivi la rééducation dans une maison louée à San Andrés, spécialement adaptée pour qu’il puisse continuer son traitement.

Pour cette raison, le football mexicain a montré son appréciation pour les moments sud-américains sur les terrains. Avec des messages sur vos réseaux sociaux, plusieurs personnages principaux du football aztèque lui ont fait ses adieux à l’un des athlètes les plus importants de l’histoire du monde.

Une histoire de l’équipe nationale mexicaine, Cuauhtémoc Blanco, a partagé un message de tristesse et d’admiration pour la star argentine. Il a même partagé une photo où les deux peuvent être vus montrant joyeusement une chemise des Dorados de Sinaloa avec le mythique 10 de Diego Armando.

Luis Hernández “El Matador” a montré une photo de lui avec les 10, tous deux portant le maillot Boca Juniors (Photo: Twitter / @elmatadorpr)

«Aujourd’hui, un grand joueur de football nous a quittés dans le monde entier, cependant, son héritage l’a rendu immortel dans le cœur des fans. Je regrette profondément votre départ et souhaite une démission rapide à la famille et aux amis. Repose en paix, Diego Armando Maradona », a tweeté l’actuel maire de Cuernavaca.

L’ancien défenseur central de Barcelone, Rafael Marquez, il a pleuré sa mort et a déclaré que c’était «une triste nouvelle pour nous tous qui aimons ce beau sport. Repose en paix, légende Diego Armando Maradona ».

Le devant Luis «Matador» Hernández Il a montré une photo de lui avec les 10, tous deux vêtus du maillot Boca Juniors, le club où ils jouaient dans les années 90: «Avoir partagé les terrains avec vous était un privilège qui m’a donné la vie. Maintenant, vous serrerez la main de Dieu. A VOIR JAMAIS, DIEGO ».

