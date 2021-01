Les yeux sont rivés sur l’Amérique, Cruz Azul et Monterrey, qui feront leurs débuts comme directeur technique au tournoi Guard1anes 2021 (Photo: Collage / .)

Ce vendredi, le Ligue MX avec le tournoi Guard1anes 2021. Cette campagne sera l’une des nouvelles opportunités pour les 18 clubs, car 12 entraîneurs commenceront leur premier tournoi avec leurs équipes.

Certains ont commencé leur gestion au milieu du dernier tournoi. comme c’est le cas de Víctor Manuel Vucetich avec les Chivas de Guadalajara. En échange, d’autres auront leur premier match cette saison, comme l’incorporation de Luis Fernando Tena aux Bravos de Juárez.

Cependant, sur les 18 stratèges qui composent la Première Division, Il y a trois noms qui se démarquent des autres: Javier Aguirre, Santiago Solari et Juan Reynoso. Cela est dû à l’histoire de leurs écoles et aux investissements, en plus des controverses que traîne chacune des institutions qu’ils représentent.

Reynoso et la nouvelle directive céleste

L’entraîneur péruvien est arrivé à Cruz Azul après un ouragan qui a secoué l’institution céleste (Photo: Francisco Guasco / .)

L’entraîneur péruvien est arrivé à Croix Bleue après un ouragan qui a secoué l’institution céleste. Tout a commencé en demi-finale du dernier tournoi lorsque les Pumas ont éliminé les cimentiers, même s’ils avaient quatre buts de retard au match aller.

Après la défaite douloureuse et historique, le groupe qui dirige désormais la Cooperativa La Cruz Azul a adressé un message à l’équipe appelant au «manque d’amour pour le maillot». Les déclarations des dirigeants ont agacé le coach Robert Dante Siboldi, qui a démissionné de son poste par respect pour leurs joueurs et leurs entraîneurs.

Sans barreur et avec le moral au sol, ceux de La Noria se sont rendus à Orlando, en Floride, pour affronter le Quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf. Bien qu’ils aient commencé à gagner le match, Los Angeles FC Ils ont réussi à vaincre La Maquina et à se rendre en finale contre les Tigres de la UANL.

Sans barreur et avec le moral au sol, ceux de La Noria se sont rendus à Orlando, en Floride, pour affronter la Ligue des champions de la Concacaf (Photo: Reinhold Matay / USA TODAY Sports)

A cela s’ajoute que depuis 23 ans les célestes n’ont pas obtenu le titre de champion. De plus, le conflit au sein de la coopérative semble ne pas avoir de fin, puisqu’ils n’ont pas nommé de directeur général de la société propriétaire du club sportif.

Avec ça en plus Reynoso devra travailler à des marches forcées, depuis ce lundi, il a eu sa première séance d’entraînement. De plus, vous affronterez le manque de renforts, car les célestes n’ont pas fait de contrat, sans compter le retour des Argentins Walter Montoya et Pol Fernández.

Solari, le pari meringué des azulcrèmes

L’entraîneur argentin est venu en Amérique pour améliorer l’image que Miguel Herrera a laissée en Amérique (Photo: Mahmoud Khaled / . / EPA)

L’entraîneur argentin est venu en Amérique pour améliorer l’image laissée par Miguel «Piojo» Herrera dans Amérique. Bien qu’ils aient terminé à la troisième place de la Ligue, ceux de Coapa ont subi le défaites douloureuses dans la classique nationale, où les Chivas ont éliminé les Eagles en quarts de finale de la Liguilla.

Malgré cela, Herrera était toujours en charge de l’équipe dans le Ligue des champions de la Concacaf. En quarts de finale perdu par le minimum contre Atlanta Unitedmais le résultat de la première étape les a aidés à passer à la phase suivante.

Mais tomber dans l’équipe américaine n’était qu’un aperçu de ce qui allait se passer en demi-finale. En plus d’être éliminé par Los Angeles FC, dans cette réunion, Herrera a joué dans un se battre avec un auxiliaire de Los Angeles qui s’est terminé par une pénalité de suspension de quatre matchs pour chacun.

Pour cette raison, Solari prend les rênes de l’équipe azulcrema, où le Titre de la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid. Cependant, son petit pas avec les meringues a été doux-amer lorsqu’il a perdu ses aspirations pour la Copa del Rey et la Ligue contre Barcelone, ainsi que la Ligue des champions contre l’Ajax.

Aguirre et son retour au football mexicain

Après presque deux décennies, le stratège mexicain retournera au football dans son pays avec les Rayados de Monterrey (Photo: Albert Gea / .)

Après presque deux décennies, le stratège mexicain retournera au football dans son pays avec les Rayados de Monterrey. J’arrive à l’une des équipes les plus gagnantes de la dernière décennie au Mexique, ainsi que l’un des modèles les plus chers du football aztèque.

Il faudra que surmonter ceux qu’Antonio Mohamed a fait, qui dans l’Apertura 2019 a remporté le titre de ligue contre l’Amérique et des mois plus tard Coupe MX devant Tijuana. En outre, il a obtenu le troisième place de la Coupe du monde des clubs, après être tombé face au puissant Liverpool d’Angleterre.

Cependant, les résultats de 2020 laissent beaucoup à désirer. Dans le Clôture 2020, un tournoi suspendu définitivement en raison de l’épidémie de COVID-19, Monterrey a terminé dernier avec cinq points après 10 dates disputées.

Les résultats en 2020 laissaient beaucoup à désirer dans la peinture de la Sultana del Norte (Photo: Miguel Sierra / .)

Dans le Guard1anes 2020 n’a pas commencé le tournoi de manière incohérente, bien que ils ont réussi à terminer à la cinquième place du tableau. Ils ont dû jouer leur passe à la Liguilla dans le repêchage contre Puebla.

Malgré la différence dans les écoles, les camoteros ont donné la surprise. Ils ont éliminé ceux de la Sultana del Norte aux tirs au but, après avoir fait match nul à la dernière minute (2-2) et après avoir perdu par deux buts.

