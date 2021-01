Les gens attendent leur tour pour charger de l’oxygène gratuitement aujourd’hui au bureau du maire d’Iztapalapa, à Mexico (Photo: .)

L’augmentation des cas de covid-19 au Mexique a conduit à des centaines de personnes font la queue pour obtenir de l’oxygène, qui est non seulement devenue rare dans la capitale du pays, mais a également augmenté ses prix en raison de la demande.

«Il a fallu un peu plus de travail et les prix ont augmenté», Elsa Imelda Venegas Peñaloza a déclaré à Efe qui avait un patient à la maison en convalescence après le covid-19.

Ces images se produisent le jour où le gouvernement de Mexico a prolongé l’alerte rouge pendant au moins une semaine pour la saturation des hôpitaux supérieure à 85%, ce qui implique la fermeture d’activités non essentielles en raison du risque maximal de contagion au feu épidémiologique.

Elsa fait partie des personnes qui ont dû se rendre au bureau du maire d’Iztapalapa, dans l’est de la capitale mexicaine, pour obtenir un remplissage gratuit de sa bouteille d’oxygène, les coûts ayant augmenté.

Chaque jour à cet endroit, au moins 50 personnes font la queue pendant jusqu’à six heures pour remplir les bouteilles d’oxygène. (Photo: .)

“La dernière fois que je l’ai rempli, c’était 180 pesos (8,98 USD), maintenant je dépasse les 200 pesos (9,98 USD)”.

«Beaucoup d’entre nous sont infectés, il y en a beaucoup qui ont besoin d’oxygène en plus de ceux qui en avaient déjà besoin», dit Elsa.

La situation, reconnaissent ceux qui font la queue, est devenue pénible ces dernières semaines, où les cas au Mexique ont augmenté de façon exponentielle pour ajouter 1 493 569 cas confirmés et 131 031 décès.

AUGMENTATION DES SCAMS

La semaine dernière, la cyber police de Mexico a alerté la population sur des fraudes commises dans l’achat et la location de bouteilles d’oxygène en ligne. (Photo: .)

La pénurie a conduit le gouvernement de la capitale à demander la distribution gratuite d’oxygène dans certaines mairies, mais le désespoir a également poussé les gens à craquez pour certaines arnaques sur les réseaux sociaux où ils proposent de l’oxygène et ne le livrent pas.

La semaine dernière, la cyber police de Mexico a alerté la population sur fraude commise lors de l’achat et de la location de bouteilles d’oxygène en ligne.

Miguel Durán, qui a un patient souffrant de problèmes respiratoires, dit qu’il n’est heureusement pas tombé dans ce type d’arnaque.

“Non, il y a eu une bonne campagne pour faire attention, personnellement je n’ai rencontré personne qui ait cette situation”, corrobore-t-il.

DE PLUS EN PLUS ÉLEVÉE

Il reconnaît que les prix ont augmenté en raison de pénuries. (Photo: .)

La carte postale est répétée dans diverses parties de la ville: de longues files de personnes dans les lieux qui vendent de l’oxygène médicinal, qui attendent des heures pour remplir leurs réservoirs mais chaque jour, il est plus difficile de l’obtenir.

«Je pense qu’entre aujourd’hui environ 5 heures. Ce qui s’est passé les autres fois (c’est) une demi-journée de recherche, de recherche d’un endroit à un autre, (d’un jour à un jour et demi) », explique Miguel.

Reconnaissez qu’en raison de la pénurie les prix ont augmenté.

«Oui, bien sûr, il y a des endroits. Nous l’avons vu avec un voisin, parfois c’était (le coût du remplissage) à partir de 240 pesos (11,93 USD) après 7 heures (la nuit) et pendant la journée il varie entre 150 et 180 pesos (7,45 et 8,94 USD) il n’y a pas de taux fixe, c’est la réalité », dit-il.

Elle dit que l’aide du gouvernement de la capitale a été importante pour des citoyens comme elle parce que «l’oxygène a été fourni un peu». (Photo: .)

Eliud Guillén a un parent atteint de covid-19 qui a été compliqué par une pneumonie et il est donc nécessaire qu’il ait de l’oxygène.

Il dit qu’au moins plus tôt ce mois-ci, l’obtenir a demandé beaucoup de travail.

«J’ai dû souffrir le premier janvier quand tout était fermé», dit-il.

Bien qu’il n’ait pas à faire la fouille quotidienne, puisque le char dure 8 jours pour un membre de sa famille, il reconnaît que ce faisant «C’est très lourd et épuisant et vous savez que votre patient est à la maison et a besoin de cet oxygène.».

Elle dit que l’aide du gouvernement de la capitale a été importante pour des citoyens comme elle parce que «l’oxygène a été fourni un peu».

«Il faut venir s’entraîner tôt avec le soutien qu’il faut pour économiser un peu», dit-elle en attendant patiemment d’être la prochaine à remplir son réservoir.

