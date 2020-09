L’alerte a immédiatement attiré l’attention de Zsuzsanna Márka. Chaque fois que le Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) basé aux États-Unis et son homologue européen Virgo détectent un événement potentiel d’onde gravitationnelle, un avis automatique est rapidement envoyé aux membres de la collaboration.

Peu de temps après avoir reçu la notification d’un tel événement le 21 mai 2019, Márka, astrophysicienne à l’Université de Columbia, était sur la chaîne Slack interne de l’équipe, envoyer un message enthousiaste à son mari Szabolcs Márka, qui travaille également avec le groupe LIGO à Columbia, et à Imre Bartos de l’Université de Floride.

«Celui-ci était très spécial», se souvient Zsuzanna Márka. « J’ai remarqué [it involved] des masses élevées tout de suite.

Les détails des instruments de LIGO-Virgo indiquaient qu’ils avaient capturé le signal de deux trous noirs géants tournant l’un autour de l’autre et fusionnant en une seule entité à environ 17 milliards d’années-lumière. Les léviathans géniteurs pesaient respectivement environ 85 et 66 fois la masse du soleil, la paire la plus lourde détectée à ce jour par les installations. Et le trou noir qui a suivi a atteint un nombre incroyable de 142 masses solaires.

Battre des records n’était pas la seule raison de l’exaltation scientifique. LIGO et Virgo, qui utilisent des capteurs mécaniques quantiques ultrasensibles pour identifier les ondulations dans le tissu de l’espace-temps générées par les cataclysmes cosmiques, n’ont jamais trouvé de trous noirs dans ce que l’on appelle la plage «intermédiaire» entre 100 et 1 000 masses solaires. Les astronomes n’ont pas vu auparavant un exemple sans ambiguïté de tels trous noirs – et ne savent même pas comment ils pourraient être créés.

Mais dans les données de LIGO-Virgo, il y avait des indices alléchants sur l’environnement dans lequel ces poids lourds se sont formés, fournissant aux chercheurs leurs meilleures observations dans le monde réel d’un objet qui avait été largement théorique jusqu’à présent. Ceux qui travaillent sur le terrain savent que la découverte est un signe avant-coureur de choses à venir, et ils ont hâte d’avoir bientôt beaucoup d’autres signaux de ce type à analyser.

«Je le vois comme un événement de seuil – ce n’est que la pointe de l’iceberg», déclare Priyamvada Natarajan, astrophysicien à l’université de Yale, qui étudie la formation des trous noirs mais n’a pas participé aux travaux. « Je suis tellement content. »

Un trou noir résulte généralement de la mort d’une étoile massive, qui se termine par une spectaculaire explosion de supernova. Au fur et à mesure que l’étoile se désintègre, son noyau dense s’effondre en un objet si compact et si lourd que même la lumière ne peut échapper à son attraction gravitationnelle – un trou noir. Plus l’étoile d’origine est massive, plus son reste sera massif, au moins jusqu’à un certain point.

Les affres de la mort d’étoiles extrêmement lourdes, celles qui dépassent 130 fois la masse du soleil, comportent une torsion supplémentaire. Les températures deviennent si chaudes dans leur noyau que les photons de lumière commencent à générer des paires d’électrons et leurs antiparticules, des positrons. Ce changement conduit à une baisse de la «pression de rayonnement» vers l’extérieur que les photons exercent, provoquant l’effondrement des couches externes volumineuses vers l’intérieur avec une telle férocité que tout le noyau explose dans une explosion thermonucléaire suffisamment puissante pour anéantir l’étoile. Aucune relique de trou noir ne peut être abandonnée dans ce sillage de la dévastation stellaire, conduisant à une limite supérieure théorique de la taille des trous noirs: environ 65 masses solaires.

Le problème est que les chercheurs savent que des trous noirs avec des millions à des milliards de fois la masse du soleil se cachent dans les centres de presque toutes les grandes galaxies connues. Alors d’où viennent exactement ces monstres?

De nombreuses étoiles se forment avec un compagnon stellaire à proximité, et les deux orbiteront l’une contre l’autre pendant toute leur vie. Si les deux sont des étoiles de masse élevée, elles pourraient exploser à peu près au même moment et laisser derrière elles une paire de trous noirs. Ces trous noirs peuvent s’attirer gravitationnellement et s’enrouler lentement l’un vers l’autre, et leur éventuelle fusion enverra de copieuses ondes gravitationnelles, voyageant dans toutes les directions à la vitesse de la lumière. LIGO-Virgo a été conçu en partie pour capturer de tels signaux, et les instruments de la collaboration ont jusqu’à présent vu plus de 10 fusions de ce type, chacune impliquant des trous noirs allant d’environ cinq à 60 50 fois la masse du soleil.

Mais si deux trous noirs peuvent fusionner, alors peut-être que l’entité résultante peut trouver un autre trou noir et répéter le processus. «C’est comme une petite machine d’assemblage», dit Szabolcs Márka. « Vous prenez un trou noir et le fusionnez, faites un plus grand trou noir et fusionnez-le. » De telles fusions dites hiérarchiques ont déjà été théorisées mais, jusqu’à présent, jamais vues.

Bien que l’événement du 21 mai 2019, intitulé GW190521, ait éclairé les capteurs de LIGO-Virgo pendant moins d’un dixième de seconde, il contenait des informations alléchantes sur la paire de trous noirs en fusion. Plus précisément, les détecteurs ont découvert que chacun des trous noirs tournait comme un énorme sommet, une propriété que LIGO-Virgo n’avait vue auparavant que lors d’une fusion de trous noirs. Cette seule observation a rendu inhabituels les trous noirs de GW190521. Mais les chercheurs étaient encore plus intrigués de voir que leurs rotations n’étaient pas alignées – un signe révélateur que les objets compacts ne les connaissaient pas depuis très longtemps.

Lorsque deux étoiles forment deux trous noirs, la gravité agit comme une force d’harmonisation, mettant chaque entité en ligne avec son partenaire. Les trous noirs devraient tous deux tourner dans la même direction que leur trajectoire orbitale l’un autour de l’autre, un peu comme la lune tourne autour de son propre axe dans la même direction qu’elle orbite autour de la Terre. Les spins mal alignés des gigantesques trous noirs de GW190521 suggèrent que la gravité n’a pas eu beaucoup de temps pour travailler sa magie de coordination avant de fusionner. Cette idée suggère qu’ils ne se sont pas formés à l’origine ensemble, mais ont plutôt vécu dans un environnement épais avec d’autres trous noirs.

«Il existe un type particulier d’endroit où cela peut arriver», dit Bartos. « Et c’est au centre des galaxies, où les petits trous noirs ont tendance à se rassembler à proximité d’un trou noir supermassif. »

Un trou noir supermassif tapi fait un centre galactique un peu comme le fond d’un puits. D’autres objets lourds, tels que les trous noirs de masse stellaire, tomberont dans la direction de sa forte attraction. Parce que GW190521 s’est produit si loin, cela vient d’une époque où l’univers n’avait que la moitié de son âge actuel, une époque où de nombreuses galaxies brûlaient de mille feux alors que leurs trous noirs supermassifs centraux consommaient vigoureusement du gaz et de la poussière et crachaient de l’énergie. Ces noyaux galactiques actifs tourbillonnants (AGN), comme on les appelle, auraient été des points chauds de l’agitation où de plus petits trous noirs auraient pu rencontrer de nouveaux partenaires et fusionner, expliquant le nouvel événement LIGO-Virgo.

Bien qu’il ne soit pas garanti qu’une telle image soit la situation avec GW190521, la plupart des preuves vont dans ce sens. Il est même possible que l’objet le plus lourd de la paire, à 85 masses solaires, se soit formé à partir de sa propre fusion antérieure, dit Bartos, bien qu’il ne puisse être exclu que ce trou noir extra-encombrant ait été créé par un processus inconnu exotique. «C’est l’une des beautés et des difficultés de ce domaine», ajoute-t-il. «Nous travaillons avec des systèmes complexes qui sont très éloignés.» Les résultats de l’équipe ont été publiés aujourd’hui dans deux articles dans Physical Review Letters et Astrophysical Journal Letters.

Natarajan, qui a travaillé sur des modèles pour former des trous noirs entre 100 et un million de fois la masse du soleil, dit que les résultats sont passionnants car «ils vous donnent directement le tremplin vers les trous noirs supermassifs.» Les astronomes savent que les trous noirs supermassifs ont dû traverser une telle étape intermédiaire, ajoute-t-elle, mais jusqu’à présent, les preuves de cette période étaient insaisissables.

Les installations de LIGO-Virgo sont actuellement fermées en raison de la pandémie COVID-19 en cours. Une fois les instruments remis en ligne, cependant, les chercheurs sont impatients de voir s’ils trouveront plus d’événements impliquant des trous noirs dans cette gamme de masse intermédiaire. Le fait qu’il ait fallu autant de temps pour voir ces premiers résultats suggère que de telles fusions sont assez rares, mais pas excessivement. Les mises à niveau des observatoires devraient donner aux scientifiques une vision plus claire des moments qui ont conduit à la fusion des événements, aidant à déterminer s’ils se sont produits dans un AGN ou dans un environnement différent.

Des données particulièrement utiles pourraient provenir d’autres télescopes qui recherchent des éclairs de lumière chaque fois qu’ils reçoivent une alerte LIGO-Virgo. L’étude des homologues optiques, ultraviolets ou infrarouges des événements d’ondes gravitationnelles offre aux astronomes de multiples voies pour comprendre leurs détails. Juste après la détection de mai 2019, l’installation transitoire de Zwicky de l’observatoire Palomar en Californie a repéré un scintillement optique à proximité d’un AGN éloigné, mais on ne sait pas si les deux résultats sont liés.

Néanmoins, les acteurs du terrain sont heureux d’être à ce tournant. Bien que GW190521 restera dans l’histoire en tant que premier trou noir intermédiaire définitivement découvert, les chercheurs sont convaincus qu’ils auront bientôt de nombreux autres exemples à apprendre.

«À partir de ce moment, nous avons des agents qui nous apprennent quelque chose que nous ne pourrions atteindre d’aucune autre manière», déclare Szabolcs Márka. «Avant cet événement, tout était un rêve. Maintenant, c’est devenu une théorie testable.