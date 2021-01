SACRAMENTO, Californie (AP) – Damian Lillard a marqué huit de ses 40 points, son meilleur jusqu’à présent cette saison, dans les quatre dernières minutes, et les Trail Blazers ont égalé le record de franchise mercredi avec 23 triples après avoir battu les Kings de Sacramento 132-126. C’était la quatrième victoire consécutive de Portland.

Lillard et CJ McCollum ont mené l’attaque des Blazers à partir de 3s avec six chacun. Lillard a également distribué 13 passes et McCollum a obtenu 28 points, 10 passes et sept rebonds. Jusuf Nurkic a signé son meilleur match du parcours avec 18 unités et 13 plateaux.

Les Blazers avaient 20 points de retard sur le tableau de bord au milieu du deuxième quart, traînant 105-100 au début du dernier, avant de revenir pour leur deuxième victoire consécutive contre les Kings en cinq jours. Portland a gagné 125-99 samedi.

Nurkic a marqué 10 points au quatrième quart, mais c’est Lillard qui a brillé dans la dernière ligne droite du match, marquant quatre lancers francs et une paire de lay-ups pour que les Blazers battent les Kings 16-9.

De’Aaron Fox a terminé avec 29 points, six passes et six rebonds pour Sacramento. Buddy Hield a marqué 26 et Tyrese Haliburton, un choix de première ronde, a récolté 17 et neuf passes.