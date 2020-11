PARIS (AP) – Yusuf Yazici a de nouveau impressionné avec deux buts, et Lille a battu un Lorient en difficulté 4-0 dimanche pour prendre la deuxième place du championnat de France, à deux points du Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain turc a attiré l’attention cette saison avec des triplés consécutifs sur la route en Ligue Europa et a atteint neuf buts en neuf matchs.

L’attaquant Jonathan Bamba lui a envoyé une passe du côté gauche de la surface à la 28e minute et Yazici a terminé sous le gardien Paul Nardi. Yazici a marqué son deuxième but de la soirée à la 50e minute après une bonne combinaison entre Bamba et l’attaquant canadien Jonathan David.

Le milieu de terrain brésilien Luiz Araujo a porté le score à 3-0 six minutes plus tard après une impressionnante passe décisive de Yazici et la grande soirée de Lille s’est terminée avec le premier but de David pour le club à 89 ans après une passe d’Isaac Lihadji.

La défaite laisse Lorient en 18e position après 11 matchs.

Quelques heures plus tôt, Lyon a prolongé sa séquence de matches sans défaite à huit et est passé à la troisième place avec une victoire 1-0 sur Angers. L’attaquant Tino Kadewere a poursuivi son bon moment avec le but lyonnais à la 77e minute.

Le défenseur Leo Dubois s’est placé derrière la défense et a repoussé le ballon vers Kadwere, qui l’a abattu avec sa poitrine et a terminé pour son quatrième but de la saison.

Angers a presque égalisé à la dernière minute quand un croisement du gardien Anthony Lopes s’est mal arrêté, mais le défenseur Sinlay Diomandé a dévié le ballon sur la ligne.

Montpellier a atteint 20 points à la quatrième place, soit le même nombre que Lyon – et deux derrière Lille – après une vibrante victoire 4-3 à domicile contre Penultimate au tableau de Strasbourg. L’attaquant Andy Delort a marqué deux buts et a contribué au but gagnant.

Montpellier menait 2-0 avant le quart d’heure grâce aux buts de Pedro Mendes et Delort.

Mais Strasbourg a répondu avec des pénalités converties par le défenseur Kenny Lala et l’attaquant Habib Diallo. Delort a terminé avec une tête pour 3-2 après 30 minutes de jeu. Ludovic Ajorque a égalisé le match avant la fin de la première mi-temps.

Dans les autres matches: Nantes 1, Metz 1; Reims 0, Nîmes 1; Dijon 0, Lens 1.

La rencontre de samedi entre Marseille et Nice a été reportée après une épidémie de cas de coronavirus dans l’équipe niçois.

Le PSG s’est incliné 3-2 face à Monaco vendredi, troisième défaite de la saison des champions en titre. Ils sont allés 2-0, grâce à un doublé de l’attaquant Kylian Mbappé, contre l’équipe qui l’a vendu pour 180 millions d’euros (213 millions de dollars).