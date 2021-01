Lilly Tellez a affronté Hugo López-Gatell (Photo: Andrea Murcia Cuartoscuro / Mario Jasso Cuartoscuro)

Lilly Téllez, sénatrice de l’état de Sonora, s’est récemment démarquée pour devenir l’une des critiques les plus fortes contre l’acquisition de la Vaccin Spoutnik V par les autorités mexicaines et maintenant, il affronte Hugo López-Gatell à la recherche de réponses.

Par le biais de ses réseaux sociaux officiels, la sénatrice a lancé un défi pour le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, à qui elle a demandé cela répond aux raisons pour lesquelles il envisage d’acheter plus de 10 millions de ce vaccin.

Dans ce contexte, Le sénateur a récemment assuré que le vaccin russe n’a pas encore été approuvé par la communauté scientifique internationaleEn plus de ne pas avoir les conditions essentielles pour entrer aux États-Unis, par exemple.

«Laissons Hugo López-Gatell répondre: pourquoi achète-t-il le vaccin russe qui n’est pas approuvé par l’OMS ou la communauté scientifique internationale? Voyons voir, répondons à la question », écrit-il via ses réseaux sociaux.

“Internet est parti, bon sang”, a répondu Chumel Torres, influenceur mexicain et créateur de la chaîne YouTube El Pulso de la República, c’est pourquoi la portée de cette publication était encore plus grande. Jusqu’à présent, il a accumulé plus de 5,2 mille actions et plus de 19,3 «j’aime».

Lilly Téllez a affronté Hugo López-Gatell pour l’achat du vaccin Spoutnik V, toujours sans approbation

Cependant, le fonctionnaire a lancé ce défi alors qu’Hugo López-Gatell avait déjà été chargé d’y répondre lors de la conférence quotidienne du Palais national où ils discutent des enjeux autour de la pandémie.

Le sous-secrétaire a annoncé que tous la critique autour de Spoutnik V pourrait être considérée comme une attaque contre plus de 200 ans d’histoire scientifique ou la communauté médicale.

En outre, demandé aux responsables de telles rumeurs de s’abstenir de les faire et ne prenez pas à la légère une pandémie qui a fait plus de 150 000 morts au Mexique.

“Les vaccins sont l’un des instruments les plus importants de la santé publique depuis plus de 200 ans et il serait dommage qu’en raison de l’exercice de la liberté d’expression, mais avec un faible sens de la responsabilité sociale, les personnes qui peuvent influencer l’opinion publique et qui ont une position obtenue par vote populaire, se voient accorder la liberté de minent la crédibilité de quelque chose d’aussi important que les vaccins (…) J’espère qu’ils réfléchissent, qu’ils s’abstiennent de porter à la légère ces jugements qui pourraient menacer la sécurité sanitaire du Mexique et du monde », a précisé le fonctionnaire.

“Pourquoi achetez-vous le vaccin russe qui n’est pas approuvé par l’OMS ou la communauté scientifique internationale?”, S’est interrogé le sénateur (Photo: Instagram @ lillytellezg)

Après les critiques, Lilly Téllez a été accusée de “terrorisme numérique” par la sénatrice Bertha Caraveo, qui a également assuré que son objectif était de “faire peur aux gens”.

“Lilly Téllez a passé toute la journée à jouer mensonges et mensonges s’exercer terrorisme numérique. Il a essayé d’effrayer et d’effrayer le peuple afin de profiter politiquement de la peur. Le goût n’a pas duré longtemps … le mensonge ne prévaut jamais », dit-il.

Pour cette raison, Lilly Téllez a assuré à travers ses réseaux sociaux que «le gouvernement était en colère parce que j’ai dit la vérité sur le vaccin russe. Ils ont la force mais ils n’ont pas raison. Avec une pure claque, ils veulent me faire taire. Lâches».

En outre, Téllez a présenté d’autres preuves alléguées de ses déclarations, parmi lesquelles il a également assuré que «L’Allemagne n’a PAS acheté de vaccins russes. L’Allemagne a offert son aide car le vaccin ne répond PAS aux exigences pour entrer dans l’Union européenne».

