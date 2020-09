Felipe Calderón et Margarita Zavala (PHOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

Pendant les six années où elle a été première dame du Mexique (2006-2012), même maintenant qu’elle cherche à ouvrir la voie vers une campagne présidentielle pour 2024, Margarita Zavala Gómez del Campo s’est limitée à maintenir un profil bas et simple –Clairement conservateur, oui–, image dans laquelle l’écrivain argentin Olga Wornat a fouillé, révélant d’autres facettes de la femme de l’ancien président qui, dit-il, tout le monde ne sait pas.

« Margarita, contrairement à ce que l’on pensait à un moment donné, » oh Margarita la bonne, c’est la mauvaise « , » en réalité, Margarita aurait dû être la présidente, « non. »

Ainsi expliqué à Infobae Mexique Olga Wornat, qui a récemment publié son livre « Felipe, le sombre », dans lequel il évoque les six années de présidence de Felipe Calderón Hinojosa au Mexique et sa guerre déclarée contre le trafic de drogue.

Dans l’un des neuf chapitres du livre de 387 pages, intitulé « Margarita, la partenaire », l’écrivaine va au-delà de l’apparence sobre «comme une institutrice», qu’elle assure dans son livre, l’ancienne première dame a toujours tenu à garder.

«… est conservateur et dédaigne l’hédonisme et la frivolité; une catholique fervente proche de l’Opus Dei lorsqu’elle était très jeune. Elle avait l’intention de devenir religieuse (…) Hormis son caractère fort, qui passe inaperçu à l’extérieur, et une intimité blindée, Margarita trompe ceux qui ne la connaissent pas ».

C’est ainsi que l’auteur argentin décrit l’épouse de Felipe Calderón dans une partie de son texte, notant que derrière son apparence il y a une femme froide et calculatrice « qui peut être impitoyable contre ceux qui font obstacle à ses ambitions »; un négociateur avisé, des décisions rapides; une politique tout-terrain, hautement qualifiée, pragmatique et ambitieuse.

Cependant, elle réitère également un point clé: elle n’a jamais ignoré les décisions de l’ancien président.

«Margarita avait un style différent; il était beaucoup plus amical, il avait plus d’empathie avec les victimes. Mais n’oublions pas que Margarita a passé tout le mandat de six ans avec Felipe et qu’elle savait parfaitement ce qui se passait. Elle était complice, elle était partenaire. Elle n’a pas ignoré ce qui se passait », a déclaré le journaliste argentin.

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo est née à Mexico, le 25 juillet 1967. Elle est issue d’une famille panista de souche; ses parents étaient des militants de l’action nationale et elle a commencé à être très jeune, vers l’âge de 17 ans. C’est avocat de carrière, et est entré en politique avec des postes tels que député du district fédéral de l’époque (maintenant CDMX) de 1994 à 1997, ou celle de député fédéral de 2003 à 2006.

« Elle est plus forte que lui »

Felipe Calderón et Margarita Zavala se sont précisément rencontrés lors des cours d’endoctrinement du PAN, selon le texte de Wornat. Il avait 22 ans et elle en avait 17 ans. Deux ans plus tard, ils ont commencé leur relation et six ans plus tard, ils se sont mariés. Les témoignages recueillis coïncident sur un point: c’est elle qui a commandé.

(Photo: Cuartoscuro)

«Dans cette relation, Margarita était toujours celle qui commandait, la plus forte, celle qui prenait les grandes décisions. Il est intelligent, plus intelligent que Felipe, et il avait peur de lui », raconte Manuel Espino. «Je ne sais pas pourquoi, mais quand j’étais avec Margarita, j’ai changé. Il n’a pas crié, il n’a pas pleuré. Elle le regarda et il changea de ton de voix. Et il cherchait toujours son approbation. Si elle disait non, il reculerait. «

Ce qui précède est un extrait de « Felipe, le sombre », dans lequel Olga Wornat cite le politicien Manuel Espino, qui était un ami proche de Felipe Calderón, et qui a donc connu de première main les débuts de cette relation.

L’auteur a réitéré les informations qu’elle avait obtenues à cet égard, lors de son entretien avec Infobae.

«Curieusement, dans le couple, elle est la plus forte, c’est elle qui commande. Pour une raison psychologique étrange, Felipe Calderón est terrifié par lui, il a peur de lui. Elle est plus forte que lui. Qui sait pourquoi tu as peur de lui. La seule personne à qui il n’éleva pas la voix jusqu’au cou, ni ne fit des explosions, ni ne jeta des objets en l’air, ni ne lui criait dessus, c’était Margarita.… Et un autre, Juan Camilo Mouriño ».

Margarita veut être présidente

Dans un autre fragment de son livre, Wornat a rendu compte d’une déclaration que Margarita Zavala a faite dans la dernière ligne droite de la phase présidentielle de son mari, lorsqu’il l’a découverte pour les élections de 2012, au cours desquelles le mandat qui lui succéderait a été voté.

« » Il n’est pas démocratique pour un conjoint de se présenter au même poste. Il n’est pas nécessaire que la Constitution le dise. Il y a des choses qui sont laissées à la conviction du peuple »».

Ces propos sont intéressants aujourd’hui, puisque précisément le couple Zavala-Calderón cherche à consolider son projet Mexico Libre en tant que parti politique, avec lequel on présume que l’ancienne première dame aspire à devenir président du Mexique aux élections de 2024.

Mexique libre (Photo: Facebook @ MexLibre)

Il est à noter qu’en 2015 Margarita Zavala s’était lancée, de manière indépendante, pour être candidate à la présidentielle en 2018 (les élections remportées par López Obrador). Cependant, elle a été impliquée dans une controverse qui a changé son cours. En mars 2018, l’Institut national électoral (INE) a détecté que l’ancienne première dame avait soumis 700 mille fausses signatures pour obtenir sa candidature -l’exigence le minimum se présenter à la présidence sont 866 593 signatures-. Et bien qu’elle ait assuré qu’elle n’avait rien à voir avec cette fraude et que ces supports avaient été semés, il abandonna par la suite ses aspirations.

«Margarita veut plus tard être candidate mais vous vous rendez compte que c’est stupide parce qu’ils ont mis en place un parti où 700 000 fausses signatures sont découvertes plus tard. Elle dit qu’elle ne savait pas. C’est en fait la même histoire, « non, je ne savais pas ce qui se passait avec García Luna. » Oui ils savaientAvertit Olga Wornat.

Ce week-end, après que l’INE a refusé l’enregistrement de « Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. » – Mieux connu sous le nom de México Libre – en tant que parti politique, et que le Calderón Zavala a annoncé qu’il contesterait une telle résolution, le président López Obrador a suggéré – ironiquement – à son rival Felipe Calderón de rechercher le soutien des institutions étrangères ou de ceux qui l’ont aidé en 2006 » voler la présidence ».

Ensuite Margaret Zavala, via Twitter, a répondu avec force: « Monsieur le Président Mexico Libre, je le dirige ».

