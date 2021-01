L’image d’un camion de déménagement devant la Maison Blanche est devenue virale dans les réseaux

L’image d’un camion de déménagement devant la Maison Blanche est devenu viral sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes célèbrent ce qu’ils définissent comme le début du départ de Donald Trump du siège de la présidence.

La photographie, qui montre comment un groupe de travailleurs décharge plusieurs palettes avec des boîtes vides dans l’une des entrées de la Maison Blanche, a suscité des commentaires sur Twitter tels que “Nous avons attendu quatre ans pour voir ça”, “Quel beau spectacle!” ou “ça se passe!”

Quelques jours à peine après que le président succède à son successeur, Joe Biden, le 20 janvier prochain, la plupart des commentaires célébrer le départ imminent de Trump et de sa famille, qui devraient déménager en Floride.

Comme indiqué par le Département d’État, le président élu encore passera la veille, la nuit du 19, à la Blair House, un manoir situé tout près de la Maison Blanche et destiné à accueillir des chefs d’État lors de leurs visites officielles à Washington.

De son côté, l’homme qui a fait irruption dans le Capitole à Washington le 6 janvier déguisé en bison, avec un chapeau à cornes et sans chemise, et a momentanément présidé le Sénat américain, a demandé au président sortant, Donald Trump, de lui accorder une grâce.

C’est comme ça qu’il l’a fait savoir Albert Watkins, l’avocat de Jacob Albert Chansley, Aussi connu comme Jake Angeli, membre du mouvement de théorie du complot QAnon qui s’appelle “Yellowstone Wolf” sur sa chaîne YouTube, ont déclaré jeudi les médias locaux.

“Étant donné la manière pacifique et obéissante dont M. Chansley s’est conduit, il serait approprié et honorable que le président pardonne à M. Chansley et à d’autres personnes pacifiques aux vues similaires », a affirmé le défenseur du sujet dont la présence au Capitole est devenue virale sur les réseaux sociaux et a attiré l’attention de milliers de personnes.

Selon le ministère de la Justice, Chansley a été accusé d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale, ainsi que d’une entrée violente et d’une conduite désordonnée sur le terrain du Capitole.

L’agression contre ce composé a fait cinq morts, dont un policier du bâtiment législatif.

(Avec des informations d’.)

PLUS SUR CE SUJET:

Clés du plan de stimulation de 1,9 billion de dollars américains de Joe Biden

Qui sont les 10 républicains qui ont soutenu la destitution de Donald Trump à la Chambre des représentants