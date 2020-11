La nouvelle norme pour les gymnases

Lentement les gymnases commencent à retrouver leur rythme d’activité. Le nouveau protocole établit qu’ils peuvent ouvrir avec 30% de la fréquentation pré-pandémique, sans l’utilisation de vestiaires ou de contacts physiques et avec un système de quart.

Mais aussi ils le font au milieu d’une crise terminale. Les frais impayés, le moratoire, les dettes de loyer et la concurrence des enseignants qui enseignent sur les places, obligent le secteur à se réinventer.

Les situations étaient différentes selon les lieux. Jorge Romanelli a un développement appelé Prana Patagonia en San Carlos de Bariloche, une ville qui a approuvé les ouvertures de gymnases avant Buenos Aires. Cependant, dans le processus, il se réinventait.

«Nous avons des groupes de formation, nous faisons de la rééducation, nous avons tout fait dans des gymnases et des lieux fermés et depuis mars ce que nous avons vécu, c’est que c’était un avant et un après pour notre métier. Nous recherchons des stratégies, nous réadaptons et nous avons commencé à parier sur les plateformes virtuelles pour continuer à donner des cours. Lorsque les sorties étaient autorisées, nous avons profité du contexte naturel de notre ville et, avec tous les protocoles sanitaires, nous avons commencé à utiliser des couloirs publics comme le vélodrome ou les sentiers. Les clubs et les enseignants se réinventent, nous louons des poids et des vélos. Il fallait miser sur la créativité pour pouvoir avancer ».

Quelque chose de similaire a fait les études de danse. Les classes virtuelles pour enfants et adultes ont supplanté les sessions dans les études. Le virage dans ce cas est plus lent que dans les gymnases, en particulier pour les filles qui pratiquent différents styles de danse. Dans ce cas, des plates-formes telles que le zoom étaient l’option pour ne pas perdre de revenus. Cependant, le coût du cours a globalement baissé.

L’utilisation de l’espace public a gagné des adhérents dans la pandémie et suscite la controverse

Mais dans des villes comme Buenos Aires là où l’environnement n’est pas aussi agréable et il n’y a pas autant d’options que Bariloche, la situation était plus complexe. Les grandes chaînes ont cessé de recevoir le paiement des frais et, à leur tour, ont cessé de payer les loyers dans les clubs. Lentement, cette dernière partie, renégociation entre les deux, est à nouveau résolue. Mais l’arrivée des clients et des frais est une partie importante à résoudre.

Les grandes chaînes ont cessé de recevoir le paiement des frais et, à leur tour, ont cessé de payer les loyers dans les clubs

«Ils ont arrêté de nous payer parce que c’était évident, ils n’étaient pas présents, nous ne pouvions pas augmenter dans l’année parce que nous étions fermés et maintenant que nous ouvrons, le coût est plus élevé parce que les protocoles de nettoyage ont été ajoutés avec moins de personnes auxquelles nous pouvons assister, avec ce commerce est très difficile à maintenir », a expliqué le propriétaire d’une salle de sport dans le quartier des Colegiales qui a préféré l’anonymat.

Fernando Storchi, A déclaré le PDG de la chaîne Megatlon et président de la Chambre argentine des gymnases Infobae que depuis le début de la pandémie “1 000 des 8 000 gymnases du pays ont fermé et, dans le cas de la City, 200 des 1 300 ne rouvriront plus”.

L’homme d’affaires assure que la situation des affaires est «critique» et qu’ils auront besoin d’une aide d’État pour survivre. “Avec les portes ouvertes, nous pouvons le combattre, mais nous attendons que les ATP soient approuvés pour novembre et décembre et nous espérons qu’ils continueront.”

En ce qui concerne le nombre d’associés, Storchi a déclaré que les gymnases sont confrontés à «des impayés élevés. Beaucoup ont arrêté de payer parce qu’il était évident qu’ils ne pouvaient pas l’utiliser », mais il se rétablit lentement. «Les gens perdent leur peur de lui parce qu’il trouve un autre gymnase. Il y a plus d’espace, les cours sont plus «personnalisés» et plus à l’aise. En tout cas, nous sommes ouverts depuis deux semaines et nous n’avons toujours pas atteint 30% de la capacité ».

Un point fondamental est celui des frais. Storchi a estimé qu ‘«il sera très difficile de s’adapter dans ce contexte. Nous sommes loin derrière l’inflation. C’est une activité à volume et à coût fixe et c’est très difficile avec un volume limité mais avec des coûts fixes croissants ».

Un autre point auquel ils sont confrontés est la renégociation des contrats de location. “Presque tous les gymnases louent leurs locaux et nous sommes en pourparlers car nous ne pouvons pas faire face à ces contrats lieu et nous devons les renégocier ».

Manteros

Une plainte croissante dans les petits gymnases est la prolifération de “Enseignant” qui forme des groupes en plein air. «Ce sont de la concurrence déloyale. Des inspections viennent à nous pour voir si nous respectons la capacité de 30%, nous devons avoir un service d’ambulance sous contrat, nous désinfectons tout, une assurance, nous demandons des certificats médicaux, nous embauchons des professeurs de gymnastique certifiés, nous payons la TVA, le revenu brut, etc. et le un enseignant qui est dans l’espace public ne paie rien », ont prévenu les sources.

«Nos clients nous emmènent parce qu’ils étaient professeurs de gym dans le meilleur des cas, ils utilisent l’espace public pour ne pas payer de loyer, ils ont moins de frais. Nous sommes en faveur des gens qui font du sport parce que c’est nécessaire et c’est bon pour la santé, mais ces gens n’ont pas d’assurance, ils ne demandent pas de certificats médicaux. Ce sont les mantéros du fitness », a déclaré Fernando Storchi.

