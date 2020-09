La semaine dernière, la start-up de technologie cérébrale d’Elon Musk, Neuralink, a dévoilé la dernière version de sa technologie d’implant neuronal. Dans le style caractéristique de Musk, le PDG milliardaire de SpaceX et Tesla a annoncé la nouvelle lors d’un événement diffusé en direct très en vogue dans lequel il a montré la fonctionnalité de l’implant chez plusieurs porcs.

L’appareil a à peu près la taille d’une grosse pièce de monnaie et peut être entièrement intégré dans le crâne. Il y a 1 024 électrodes flexibles en forme de fil qui descendent dans le cortex cérébral, la couche externe du cerveau responsable de nombreuses fonctions, y compris le contrôle moteur et la rétroaction sensorielle. Une puce informatique personnalisée dans l’appareil amplifie les signaux du cortex et les transmet sans fil à un ordinateur à proximité. Les électrodes sont soigneusement insérées par un robot chirurgical et sont capables d’enregistrer (et, en théorie, de générer également) les minuscules signaux électriques, ou «pics», produits par les neurones individuels. L’idée est que ces signaux pourraient être utilisés un jour pour faire des choses comme restaurer le mouvement des personnes paralysées ou créer une prothèse visuelle pour la cécité.

Au cours de la démonstration de Musk, il s’est promené près d’un enclos contenant plusieurs porcs, dont certains avaient des implants Neuralink. Un animal, nommé Gertrude, a eu le sien pendant deux mois. Les électrodes de l’appareil étaient situées dans une partie du cortex de Gertrude qui se connectait aux neurones de son museau. Et pour les besoins de la démonstration, ses signaux cérébraux ont été convertis en bips audibles qui sont devenus plus fréquents à mesure qu’elle reniflait autour du stylo et savourait de délicieuses friandises. Musk a également montré un porc dont l’implant avait été retiré avec succès pour montrer que la chirurgie était réversible. Certains des autres porcs exposés avaient plusieurs implants.

Neuralink, qui a été fondée par Musk et une équipe d’ingénieurs et de scientifiques en 2016, a dévoilé une version filaire antérieure de sa technologie d’implant en 2019. Elle comportait plusieurs modules: les électrodes étaient connectées à un port USB dans le crâne, ce qui était prévu à câbler à une batterie externe et à un émetteur radio qui se trouvaient derrière l’oreille. La dernière version consiste en un seul implant intégré qui s’insère dans un trou dans le crâne et transmet les données à travers la peau via une radio Bluetooth. La conception sans fil le rend beaucoup plus pratique pour un usage humain, mais limite la bande passante des données qui peuvent être envoyées, par rapport aux interfaces cerveau-ordinateur de pointe.

L’objectif de la société, a déclaré Musk dans la démo, est de «résoudre d’importants problèmes de colonne vertébrale et de cerveau avec un appareil parfaitement implanté», loin de son objectif bien plus fantastique, déclaré précédemment, de permettre aux humains de fusionner avec l’intelligence artificielle. Cette fois, Musk semblait plus circonspect quant aux applications de l’appareil. Comme auparavant, il a insisté sur le fait que la manifestation était purement conçue comme un événement de recrutement pour attirer du personnel potentiel.

Les efforts de Neuralink s’appuient sur des décennies de travail de chercheurs dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur. Bien que techniquement impressionnant, cet implant cérébral sans fil n’est pas le premier à être testé sur des porcs ou d’autres grands mammifères. Il y a environ dix ans, les scientifiques de l’Université Brown, David Borton et Arto Nurmikko, et leurs collègues ont développé un neurocapteur sans fil capable d’enregistrer l’activité neuronale des porcs et des singes. En 2016, les chercheurs ont montré qu’il pouvait être utilisé pour aider les singes paralysés à marcher. * «Neuralink, avec beaucoup de créativité, a été capable de copier-coller beaucoup de choses que le domaine a développées», dit Nurmikko. La technologie n’est peut-être pas unique, ajoute-t-il. Mais «pourrait-il avoir un avenir solide en termes de pénétration des humains? C’est un peu la question en suspens, et la réponse pourrait très bien être oui. »

Musk et Neuralink consacrent des ressources importantes à leur projet. «C’est un effort ciblé et extrêmement bien financé. Ils ont dit qu’ils avaient 100 personnes qui travaillent là-dessus », explique Ken Shepard, professeur de génie électrique et biomédical à l’Université de Columbia. «C’est un niveau de ressources assez impressionnant pour travailler sur quelque chose comme ça. Je pense que cela leur donne un réel avantage par rapport aux autres groupes.

La technologie robotique de Neuralink pour l’insertion d’électrodes flexibles est très remarquable, dit Shepard. Il y aura des défis à relever pour augmenter le nombre d’électrodes polymères, ou «fils», et les interconnexions entre elles et la puce de circuit intégré, dit-il. La bande passante de données devra également augmenter: l’enregistrement à partir de 1000 électrodes produit une grande quantité d’informations, Neuralink doit donc la compresser pour la relayer via Bluetooth.

«Là où nous en sommes, c’est: nous avons [basically] un prototype de l’iPhone, et il y a tout un tas de raffinements à faire »en termes de chirurgie, de l’appareil lui-même, de la portée sans fil, du transfert de données, etc., déclare Shivon Zilis, directeur de projet chez Neuralink . «Il y a tellement d’optimisations qui doivent se produire entre le prototype et ce dont vous êtes très fier de vouloir [show] consommateurs comme premier produit. »

La Food and Drug Administration des États-Unis a récemment accordé à Neuralink une désignation de «dispositif révolutionnaire», ce qui signifie essentiellement que la société a soumis les documents nécessaires pour démarrer le processus de collecte des données nécessaires à l’approbation de la FDA. Cependant, il existe de nombreux défis à surmonter avant que l’appareil ne soit prêt à être utilisé par l’homme. Il devra être démontré qu’il est sûr et ne cause aucun dommage aux tissus cérébraux. Et son électronique sensible doit pouvoir résister à l’environnement corrosif du corps humain.

Neuralink n’est pas la seule entreprise à s’aventurer dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur. Une société basée à Austin appelée Paradromics – financée par la Defense Advanced Research Projects Agency du gouvernement américain – développe également une société potentiellement capable d’enregistrer les signaux de dizaines de milliers de neurones. Le projet vise à rétablir la communication avec les personnes paralysées qui ont perdu la capacité de parler ou de taper. Et la société Kernel, basée à Culver City, en Californie, développe un appareil semblable à un casque pour surveiller les signaux cérébraux de manière non invasive, qui peut être utilisé pour faire des choses telles que l’identification de la chanson qu’une personne écoute. Il n’a pas la résolution du dispositif Neuralink et des systèmes implantés similaires, mais a l’avantage de ne pas nécessiter de chirurgie cérébrale.

Néanmoins, des dispositifs tels que Neuralink seront probablement rendus moins invasifs au fil du temps à mesure que les électrodes deviennent plus minces et plus flexibles et que l’insertion robotique devient plus simplifiée. Musk a déjà comparé le processus à la chirurgie oculaire LASIK, qui est maintenant courante. Mais comme pour toute intervention chirurgicale, la récompense devra être mise en balance avec le risque. Shepard pense que les approches non invasives présentent de réels avantages pour les applications impliquant des personnes en bonne santé. «C’est difficile pour moi d’imaginer, de mon vivant, un jour où une personne en bonne santé subirait une intervention chirurgicale [an implant] mettre dans leur cerveau », dit-il.

* Note de l’éditeur: l’auteur a travaillé comme étudiant de premier cycle dans un laboratoire dirigé par Leigh Hochberg de l’université Brown, qui est conseiller de Neuralink. Arto Nurmikko collabore également avec le laboratoire de Hochberg mais n’est pas affilié à Neuralink.