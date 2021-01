Shutterstock 162

La vitamine D n’empêche pas ou n’empêche pas une personne d’être infectée par le coronavirus, mais avoir des niveaux adéquats de vitamine D s’est avéré important pour le corps pour fournir une réponse immunitaire adéquate contre les maladies respiratoires, y compris la grippePar conséquent, dans le monde entier et à l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), des recherches sont menées pour comprendre le rôle de ce nutriment et sa relation en tant que facteur de protection contre le COVID-19.

Le Dr Mardia López Alarcón, chef de l’unité de recherche médicale en nutrition de l’hôpital pédiatrique du centre médical national Siglo XXI, a souligné que il existe des études publiées dans la littérature internationale qui ont montré une relation entre une carence en vitamine D et un risque élevé de tomber gravement malade à cause de cette maladie.

«Cela augmente également le risque que s’ils tombent malades, cela leur donne la forme la plus grave de la maladie, par exemple une plus grande probabilité d’être inconscient et d’avoir élevé certaines substances qui parlent de la gravité de la maladie», A déclaré le chercheur IMSS, qui a présenté une présentation sur ce sujet lors du XXIX Forum national de recherche en santé en sécurité sociale.

Prenez un bain de soleil où que vous soyez de la meilleure façon d’obtenir de la vitamine D, ils recommandent de prendre 15 à 20 minutes de soleil par jour Photo: REUTERS / Ricardo Moraes

En ce sens, il a souligné que Il n’y a toujours pas d’étude avec des résultats concluants sur le fait qu’une supplémentation en vitamine D module la réponse au virus SRAS-CoV-2 et que la forme sévère de la maladie n’est pas acquisePar conséquent, l’unité de recherche médicale en nutrition de l’IMSS réalise un essai clinique contrôlé.

Il a expliqué que c’est dans la dernière phase du recrutement du personnel qui s’occupe des patients atteints de COVID-19 (médecins, infirmières, ambulanciers, chimistes, personnel de nettoyage) dans deux hôpitaux de la sécurité sociale du Centro Médico Nacional Siglo XXI et un dans le secteur de la santé.

Il a ajouté qu’à l’heure actuelle, il y a 250 travailleurs, la moitié a reçu quatre mille unités quotidiennes de vitamine D et le reste un placebo pendant un mois, “afin de savoir si un groupe était plus infecté., s’ils étaient gravement malades, s’ils ont été hospitalisés, et combien de jours ont-ils passé à l’hôpital, ou s’il n’y avait pas de différence ».

Le Dr Mardia López Alarcón, chef de l’unité de recherche médicale en nutrition de l’hôpital pédiatrique du centre médical national Siglo XXI a expliqué qu’une étude sur la vitamine D et le coronavirus est en cours de réalisation Photo: (IMSS)

Le Dr López Alarcón a expliqué que 70% de la population mexicaine présente une carence en ce nutriment, Selon les données de l’Enquête nationale sur la nutrition 2016, il est possible que le confinement dû à l’urgence sanitaire ait augmenté ce pourcentage, car la principale source de vitamine D est les rayons ultraviolets émis par la lumière du soleil.

Par conséquent, il a recommandé prenez un moment entre 11h00 et 16h00 pour prendre des «bains de soleil» pendant 15 à 20 minutes pour stimuler la synthèse de la vitamine.

“Pour que la lumière du soleil nous donne, nous n’avons pas forcément besoin d’aller à la plage, ou de se promener dans un parc, cela peut être de la fenêtre de la maison ou aller à la porte ou au patio suffit«Il a souligné et dit que si vous sortez, vous devriez faire avec des mesures d’hygiène telles que garder une distance saine, porter des masques faciaux et se laver les mains.

Ajouté que vous pouvez également obtenir de la vitamine D dans les aliments riches en matières grasses, par exemple le poisson, la viande non maigre, le lait, les œufs et les céréales enrichies, et dans une moindre mesure parce que sa disponibilité est plus difficile, dans les aliments d’origine végétale tels que l’avocat et les légumineuses; dans le cas de compléments, ceux-ci doivent être indiqués par un médecin.

Le chercheur de l’IMSS a déclaré qu’en particulier, les personnes souffrant d’obésité ont besoin d’une plus grande quantité de vitamine D, car elle se dépose en excès de tissu adipeux, ce qui l’empêche de circuler correctement dans le corps vers les cellules qui en ont besoin. , Par conséquent, il est pratique de perdre du poids, ainsi que d’assurer la production constante du nutriment grâce à l’exposition aux rayons du soleil et aux aliments décrits.

