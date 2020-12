L’entrée de Neverland, située en Californie (Photo: AP)

Neverland, le magnifique manoir californien de Michael Jackson, a été vendu au milliardaire américain Ron Burkle pour un prix fortement réduit d’environ 22 millions de dollars.

Le regretté “King of Pop” a transformé son immense domaine en un paradis à thème et y a écrit certains de ses meilleurs tubes. Mais Neverland était aussi le lieu tristement célèbre que Jackson invitait les enfants à visiter et à dormir, et scène d’abus sexuel présumé de mineurs, selon les accusations portées contre lui.

Après la mort de Jackson, il a été rebaptisé Sycamore Valley Ranch en 2009.

Burkle, un homme d’affaires du Montana avec des investissements allant des supermarchés à l’industrie du divertissement, l’a acheté “comme une opportunité de “ banque foncière ”», A déclaré son porte-parole faisant référence à l’acquisition de terrains pour un investissement à long terme.

Le prix de 22 millions de dollars rapporté par le Wall Street Journal et confirmé à l’agence de presse . comme étant approximativement une source proche de l’accord, signifierait une forte réduction du prix initial du ranch, de 100 millions de dollars en 2015.

Ce chiffre juteux, jugé «optimiste» par les agents immobiliers même à l’époque, est tombé à 31 millions de dollars l’an dernier, mais le ranch est resté invendu et a été retiré du marché.

Burkle survolait récemment la région pour explorer une propriété voisine, susceptible d’accueillir une nouvelle branche de son réseau de clubs privés Soho House, lorsqu’il a repéré l’imposante propriété, après quoi il a contacté son propriétaire, selon le porte-parole.

Neverland a un bâtiment séparé avec un cinéma pour 50 personnes et un studio de danse

Michael Jackson aurait payé 19,5 millions de dollars pour la propriété dans les années 1980. La société d’investissement de Thomas Barrack Jr., Colony Capital, a acheté la résidence au chanteur alors très endetté pour 22,5 millions de dollars l’année précédant sa mort.

Burkle avait auparavant été le conseiller du chanteur pour les affaires., y compris la résolution des dettes contractées par son style de vie somptueux dans les années précédant sa mort.

Michael Jackson avec Wade Robson dans une scène de “Leaving Neverland”

La ferme de 1100 hectares, située à 65 kilomètres de Santa Barbara, comprend une maison principale avec six chambres et trois maisons d’hôtes, un lac avec une cascade, des courts de tennis, plusieurs granges et des abris pour animaux.

Le ranch de Jackson a été perquisitionné en 2003 dans le cadre d’une affaire de maltraitance d’enfants contre lui et la police a saisi un vaste répertoire de pornographie et d’images d’enfants nus.. Jackson a été acquitté de l’affaire en 2005.

L’année dernière, le documentaire de HBO «Leaving Neverland» a présenté les témoignages de deux hommes, Wade Robson et James Safechuck, qui affirment que Jackson les a abusés sexuellement alors qu’ils étaient enfants dans le ranch, y compris le grenier, la chambre principale et la piscine.

La succession de Jackson, qui a poursuivi HBO pour 100 millions de dollars pour le «meurtre posthume d’un personnage», nie toutes les allégations, comme Jackson l’a fait de son vivant.

(Avec des informations de l’. et de l’AP)

