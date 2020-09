Les ulcères d’estomac et autres plaies gastriques affectent une personne sur huit dans le monde, mais les thérapies conventionnelles courantes présentent des inconvénients. Désormais, les scientifiques visent à traiter ces problèmes en explorant une nouvelle frontière de l’impression 3D: le dépôt de cellules vivantes directement à l’intérieur du corps humain.

Tout comme les imprimantes 3-D déposent des couches de matériau pour créer des structures, les bio-imprimantes extrudent des cellules vivantes pour produire des tissus et des organes. Un rêve à long terme pour ce concept est que les personnes inscrites sur des listes d’attente actives pour les dons d’organes – près de 70 000 personnes rien qu’aux États-Unis, selon l’organisation à but non lucratif United Network for Organ Sharing – pourraient un jour avoir la possibilité d’obtenir un organe bio-imprimé. Bien que la capacité de produire un cœur ou un rein fonctionnel de cette manière se situe probablement dans le futur, des objectifs réalistes à court terme incluent la bio-impression de structures plus simples, telles que les greffes osseuses. Cependant, les tissus vivants imprimés à l’extérieur du corps nécessiteraient toujours une chirurgie d’implantation, qui implique souvent de grandes incisions qui augmentent le risque d’infection et allongent les temps de récupération.

Et si les médecins pouvaient à la place imprimer des cellules directement à l’intérieur du corps? L’idée serait d’utiliser les techniques chirurgicales mini-invasives actuelles pour insérer des outils d’impression 3D dans les patients à travers de petites incisions, puis poser de nouveaux tissus. Les applications potentielles d’une telle «bio-impression in vivo» pourraient inclure des treillis chirurgicaux pour aider à réparer les hernies et des patchs pour les ovaires pour aider à inverser l’infertilité.

Gel bio-imprimé sur un plat de laboratoire. Crédits: Wenxiang Zhao

Une grande partie des recherches précédentes sur la bio-impression in vivo s’est concentrée sur les traitements de la peau et d’autres tissus dans la partie externe du corps, car l’équipement nécessaire est normalement trop grand pour accéder au tube digestif et à d’autres organes situés au centre sans chirurgie extensive. Dans leur effort pour traiter les lésions de l’estomac de manière moins invasive, les scientifiques chinois voulaient développer un robot miniature de bio-impression qui pourrait pénétrer dans le corps humain avec une relative facilité. Les chercheurs ont utilisé des techniques existantes pour créer des dispositifs électroniques adroits, tels que des abeilles mécaniques et des robots inspirés des cafards, explique l’auteur principal de l’étude, Tao Xu, bio-ingénieur à l’Université Tsinghua de Pékin.

Le micro-robot qui en résulte ne mesure que 30 millimètres de large – moins de la moitié de la largeur d’une carte de crédit – et peut se plier à une longueur de 43 millimètres. Une fois à l’intérieur du corps d’un patient, il se déplie pour atteindre une longueur de 59 millimètres et peut commencer la bio-impression. «L’équipe a construit des mécanismes intelligents qui rendent le système compact lors de l’entrée dans le corps tout en se déployant pour fournir une grande zone de travail une fois passé les étranglements serrés à l’entrée», explique David Hoelzle, ingénieur en mécanique à l’Université d’État de l’Ohio, qui n’a pas pris participer à l’étude.

Au cours de leurs expériences, les chercheurs chinois ont installé le micro-robot sur un endoscope (un long tube qui peut être inséré à travers les ouvertures corporelles) et l’ont avec succès serpenté à travers un tuyau courbe dans un modèle en plastique transparent d’un estomac. Là, ils l’ont utilisé pour imprimer des gels chargés de muqueuses d’estomac humaines et de cellules musculaires de l’estomac (qui ont été cultivées en culture par un laboratoire commercial) sur une boîte de laboratoire. Les cellules imprimées sont restées viables et ont proliféré régulièrement au cours de 10 jours. «Cette étude est la première tentative de combiner les micro-robots et la bio-impression», explique Xu.

Les chercheurs disent que les traitements courants des lésions gastriques comprennent des médicaments, qui peuvent agir lentement et ne sont pas toujours très efficaces; la chirurgie endoscopique, qui ne peut guérir que des plaies relativement petites; et les sprays administrés par voie endoscopique qui stoppent les saignements, mais ne sont d’aucune utilité pour guérir complètement une blessure plus importante. L’espoir de la bio-impression in vivo est qu’elle pourrait éventuellement améliorer ces méthodes en réparant les lésions gastriques avec des structures vivantes capables de les réparer, explique Xu.

Des recherches futures pourraient ramener le micro-robot à 12 millimètres de large et l’équiper de caméras et d’autres capteurs pour l’aider à effectuer des opérations plus complexes, ajoute Xu. Lui et l’auteur principal de l’étude Wenxiang Zhao de l’Université Tsinghua ont détaillé leurs résultats cet été dans la biofabrication.

Xu et ses collègues notent que les gels qu’ils utilisaient comme «encre» de bio-impression n’étaient stables que lorsqu’ils étaient relativement froids. À des températures corporelles normales, ils étaient trop liquides pour bien former des structures. De plus, la solution de chlorure de calcium que les chercheurs ont ajoutée pour aider à solidifier les gels pourrait potentiellement endommager le corps humain. Mais un autre gel, récemment développé indépendamment par Hoelzle et ses collègues, peut aider à résoudre ces problèmes: il peut conserver sa forme à température corporelle et peut être solidifié à l’aide de la lumière visible.

L’un des défis de la bio-impression est de savoir comment attache efficacement les cellules imprimées aux organes et tissus mous existants. Hoelzle et ses collègues ont testé une solution potentielle en essayant de «guérir» les crevaisons dans des matériaux de texture similaire, y compris des lanières de poitrine de poulet crues. Premièrement, la buse de l’imprimante 3D a extrudé un minuscule bouton d’encre biologique dans la perforation, créant une ancre qui pourrait relier le tissu percé à une structure bio-imprimée. Ensuite, ils ont lentement retiré la buse, traînant derrière un brin de matériau qu’ils pourraient utiliser pour déposer plus de cellules à l’extérieur du tissu. «Ce travail est instructif», dit Xu. S’appuyant sur ces méthodes, ajoute-t-il, contribuera au développement ultérieur de la bio-impression in vivo.

Hoelzle suggère que la technologie ne deviendra probablement jamais capable d’imprimer des organes complexes. Au lieu de cela, il peut s’avérer utile en augmentant les chirurgies standard avec des structures imprimées relativement modestes qui pourraient libérer des médicaments pour favoriser la guérison ou prévenir l’infection. «Il existe de nombreuses opportunités pour les matériaux d’ingénierie tissulaire… qui ne sont actuellement pas envisagées, parce que personne ne voudrait ouvrir le patient pour livrer le matériau», explique Hoelzle.