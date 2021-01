En tant que reine des petits, Xuxa ne mérite rien de moins que de vivre dans un palais. L’artiste a ouvert les portes de son manoir à la télévision brésilienne et a montré ses endroits préférés dans sa maison, où il y a même une jungle au milieu du salon.

L’idole a ouvert la porte de son manoir avec un perroquet sur son épaule. La première chose que vous voyez en entrant dans les lieux est un grand escalier et un salon avec une jungle: «C’est un secteur dédié à la nature: le vert et mes oiseaux. C’est comme une petite jungle où j’ai toutes sortes de perroquets, agapornis et perroquets lâches, en liberté. J’ai plus de 30 ans et chacun a son nom. J’ai aussi huit chiens… ».

La maison, qui a un Superficie de 2300 m² couverts, il dispose de quatorze salles de bain, six chambres en suite, un spa, deux piscines, une salle de sport, une salle de danse, un cinéma et un studio de photographie avec dressing. Il serait évalué à environ 25 millions de dollars.

Il y a quelque temps, en dialogue avec Caras, il avait dit que La décoration de la maison avait été en charge d’elle, et qu’ils ne se sentaient pas «luxueux»: «J’aime beaucoup le blanc et le beige. Je n’aime pas beaucoup les couleurs fortes ou les vieilles choses. J’aime les peintures qui représentent des choses… Je peins des choses, des fleurs, des paysages, mais celle qui a toujours peint est ma fille, Sasha ».

«Ce que j’ai aimé pour ma maison, je suis sorti et je l’ai acheté moi-même. L’endroit que j’aime le plus et celui que j’aime le plus est à proximitéune piscine, où le soleil est presque toute la journée. J’ai été seins nus toute ma vie, maintenant je ne prends pas le soleil parce que ce n’est pas bon pour moi. Dernièrement, je pense vendre la maison. Pour diverses raisons, d’abord parce qu’elle a l’empreinte de ma mère, qui me manque beaucoup et aussi parce que ma fille a vécu ici pendant plus de huit ans. Sasha étudie et vit à Manhattan et pour le moment n’a pas l’intention de revenir. Je veux vivre dans une maison plus petite », avait-il dit il y a un peu plus de deux ans.

Dans la note que l’actrice et chanteuse a donnée à la télévision brésilienne, elle a réitéré son désir de bouger et a déclaré queSon endroit idéal serait la Toscane italienne, car c’est un «endroit tranquille pour vivre» et elle a la citoyenneté italienne.

Il y a quelques mois, dans Coupé pour Lozano, a parlé de son amour pour l’Argentine: «J’ai plus que de l’amour et du respect pour tous les Argentins. La manière, la façon dont ils me montrent de l’affection, cela me vient. Beaucoup de gens me disent que je fais partie de leurs histoires, mais tu fais partie de la mienne, ils m’ont fait très plaisir quand j’étais là-bas ».

Alors, Veronica Lozano Il lui a demandé quels souvenirs il avait de cette période de spectacles dans le pays: «Je garde le parfum des garçons à l’esprit, c’est comme s’ils utilisaient tous le même parfum. Quand je regarde des photos, je regarde avec nostalgie, mais en même temps que quelque chose de très bien qui s’est passé dans ma vie. J’ai vécu une histoire d’amour avec des Argentins qui ne s’effacera jamais ».

Pendant la pandémie, Xuxa a à peine quitté sa maison, car elle est restée avec María, sa deuxième mère, qui était en très mauvaise santé: «C’est pour ça qu’on ne sort pas et si je sors c’est pour les urgences, avec tous les soins. Par exemple, l’autre jour, j’ai dû aller chez le dentiste et quand je suis revenu, j’ai tout sorti et je me suis immédiatement baigné. Je suis avec très peu de monde ».

La chanteuse est en couple avec Juno depuis une décennie, qui l’a accompagnée pour surmonter les pertes auxquelles elle a dû faire face ces derniers temps: «J’ai perdu mon frère, mon père et plus tard ma mère. Mon petit chien aussi, qui était avec moi. Je ne veux pas que Maria parte, elle est très fragile. Je prends beaucoup soin d’elle.

