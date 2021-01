L’IMSS a signalé qu’il menait des essais cliniques avec l’équipe de personnel médical qui soigne les patients atteints de COVID-19 sous vitamine D (Photo: Henry Romero / .)

Il IM S (Instituto Mexicano del Seguro Social) a indiqué qu’il effectuait essais cliniques avec l’équipe du personnel médical soignant les patients COVID-19 pour voir si la vitamine D peut protéger ce nouveau virus mortel du nouveau virus.

Études scientifiques antérieures ont déjà prouvé l’efficacité de la vitamine D comme agent protecteur pour certaines maladies respiratoires, y compris l’influence. L’espoir est qu’il ait également une certaine influence sur le nouveau coronavirus.

Mardia López Alarcón, médecin et chef de l’unité de recherche médicale en nutrition de l’hôpital pédiatrique du centre médical national Siglo XXI, a déclaré que Diverses études scientifiques publiées à travers le monde ont montré une corrélation entre une carence en vitamine D et une augmentation de la probabilité de contracter des maladies respiratoires.

“Aussi augmente le risque que s’ils tombent malades, ils contractent la forme la plus grave de la maladie, par exemple, une plus grande probabilité d’être inconscient et d’avoir élevé certaines substances qui parlent de la gravité de la maladie », a ajouté le médecin.

Pour que le corps humain ait des niveaux adéquats de vitamine D, il est recommandé aux patients de prendre “bains de soleil »d’environ 15 à 20 minutes à jour. Toujours en respectant les mesures d’hygiène telles que la distance saine, de préférence entre les 11h00 et 14h00.

Des études scientifiques antérieures ont déjà prouvé l’efficacité de la vitamine D en tant qu’agent protecteur pour certaines maladies respiratoires (Photo: Spécial)

La corrélation entre des niveaux adéquats de vitamine D et une diminution du risque de contracter le SRAS-COV2, ou de le contracter avec des symptômes moins graves, n’a pas encore été prouvé à partir d’études avec des résultats concluantsPar conséquent, l’essai clinique mené par l’unité de recherche médicale de l’IMSS pourrait éclairer davantage la question.

Le recrutement du personnel médical pour participer à l’étude est en cours de finalisation. Ce seront 250 travailleurs médicaux qui travaillent dans deux hôpitaux du Sécurité sociale du centre médical national Siglo XXI et un autre du secteur de la santé. La moitié des personnes qui composent l’étude ont reçu 4000 unités de vitamine D tous les jours pendant un mois. La moitié restante reçoit un placebo.

Les données de l’enquête nationale sur la nutrition indiquent que 70% des Mexicains souffrent d’une carence en vitamine D. Le Dr López Alarcón a annoncé qu’il est possible que cette situation s’aggrave en raison du confinement recommandé pour empêcher la propagation du Covid-19.

Pour que la lumière du soleil nous donne, nous n’avons pas nécessairement à aller à la plage, ou à faire une promenade dans un parc, cela peut être de la fenêtre de la maison ou aller à la porte ou au patio suffit

Un groupe de travailleurs IMSS participera à l’étude (Photo: Twitter @Tu_IMSS)

Le contact direct avec la lumière du soleil n’est pas la seule source de vitamine D. Cela peut également être acquis dans les aliments qui contiennent une teneur élevée en matières grasses, par exemple la viande non maigre, les céréales enrichies, le lait et les œufs.. Certains aliments à base de plantes comme les légumineuses et les avocats contiennent également de la vitamine D, mais en plus petites quantités.

Les personnes dont l’indice de graisse corporelle dépasse celui stipulé ont besoin de plus grandes quantités de vitamine D, car il est stocké dans le tissu adipeux, ce qui l’empêche de circuler de manière optimale vers les différentes cellules du corps qui en ont besoin. Pour ces raisons, il est recommandé aux personnes souffrant d’obésité d’essayer de perdre du poids et d’augmenter la production de vitamine D, en s’exposant quotidiennement aux rayons du soleil.

PLUS SUR LE SUJET

Vitamine D: ce que disent les preuves scientifiques à propos de ce puissant outil de santé

Coronavirus au Mexique: 9679 nouvelles infections et 665 décès ont été enregistrés

Hôpitaux Sedena et SSA au CDMX sans disponibilité dans des lits avec capacité d’intubation

CDMX au bord de l’effondrement: les résidents de la capitale ont présenté une pénurie de réservoirs d’oxygène en raison du COVID-19