L’investiture du président élu Joe Biden aura pour devise principale «Un pays uni», un sujet dont le démocrate a parlé à de nombreuses reprises mais qui a pris une valeur inhabituelle après les récentes émeutes au Capitole à Washington.

Miami World / Telemundo 51

Dans une annonce adressée pour la première fois à l’Associated Press, le comité d’organisation de l’inauguration a déclaré que le slogan “reflète le début d’un nouveau voyage pour le pays, destiné à récupérer notre âme, à unir la nation et à créer un chemin vers une avenir”.

Pour symboliser l’esprit d’unité nationale, la commission a ajouté qu’à la suite de l’inauguration, Biden, le vice-président élu Kamala Harris et leurs conjoints déposeront une gerbe sur la Tombe du soldat inconnu au cimetière d’Arlington, accompagnés des anciens présidents Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et leurs épouses. Ce sera l’un des premiers actes officiels de Biden en tant que président et une démonstration de bipartisme à un moment où les États-Unis sont déchirés par la polarisation politique.

Le thème de la reconquête de l’unité nationale était une constante pendant la campagne de Biden et après les élections, il a déclaré que l’union du pays serait l’une de ses principales priorités. Mais l’ampleur – et l’urgence – de ce défi est devenue évidente la semaine dernière lorsque des partisans fanatiques du président sortant Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole, encouragés par les fausses allégations de fraude électorale de Trump.

Trump lui-même n’assistera pas à l’inauguration, ce que Biden a qualifié de «bonne décision». Le vice-président Mike Pence et son épouse seront présents.

“Cette inauguration marque un nouveau chapitre pour le peuple américain, un chapitre d’unité, de réconciliation, d’assainissement”, a déclaré le chef de la commission Tony Allen. «Il est temps de tourner la page et de quitter cet âge de division. L’inauguration reflétera nos valeurs communes et nous rappellera que le peuple uni est plus fort que le peuple divisé, comme le dit notre devise nationale: «e pluribus unum», on sort de plusieurs ».